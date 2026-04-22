Barak Hardley/Reuters Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, disparó contra varios visitantes en Teotihuacán.

La tranquilidad que suelen disfrutar los turistas al interior de la zona arqueológica de Teotihuacán, al norte de Ciudad de México, se vio interrumpida con una escena de pánico la mañana del lunes.

Un hombre de 27 años, identificado por las autoridades como Julio César Jasso Ramírez, llegó al lugar como un turista más y abrió fuego contra los visitantes que se encontraban en una de las pirámides del recinto, lo que causó la muerte a una canadiense y heridas a 13 personas más.

Las víctimas, que sufrieron impactos de bala y otras lesiones, eran todos extranjeros: seis estadounidenses, tres colombianos, una canadiense, un ruso, una neerlandesa y una brasileña. Entre ellos había dos menores de edad.

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En medio del ataque, Jasso Ramírez fue acorralado por las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar y, según las autoridades, el mexicano se quitó la vida en medio de un enfrentamiento.

Fue un hecho inédito en un sitio arqueológico del país, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó condolencias por la víctima mortal, su solidaridad con los heridos y ordenó una investigación que ya ha arrojado los primeros resultados este martes.

"No habíamos presenciado algo así en México, es la primera vez que ocurre", dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa junto a varios funcionarios federales y locales que participan en la investigación.

"Por todo lo que indican las autoridades ministeriales, esta persona [el atacante] tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. No es algo que esté vinculado con delincuencia, sino que es un hecho que esta persona tenía preparado. Evidentemente se tiene que seguir investigando. En este caso no hay que especular", añadió.

Esto es lo que arrojaron las primeras investigaciones y lo que algunos testigos pudieron captar.

BBC

¿Cómo se desarrolló el ataque?

La primera llamada a los servicios de emergencia llegó a las 11:20 a. m. del lunes, la cual denunciaba que había un hombre "amagando a civiles".

Según expuso el jefe de la policía del Estado de México, Cristóbal Castañeda Carrillo, las cámaras de seguridad detectaron al agresor amenazando a los turistas y siete minutos después llegaron al sitio las fuerzas federales.

Videos tomados por visitantes, que fueron difundidos en redes sociales, mostraban a un hombre con un cubrebocas sosteniendo un arma y deambulando en el basamento de la Pirámide de la Luna, mientras grita a un grupo de turistas que yace en el suelo.

"Vi al chico que estaba disparando desde arriba en la pirámide", relató Laura Torres Cano, una visitante mexicana que presenció lo ocurrido. "Tenía gente como rehenes", añadió la mujer, que asegura haber escuchado como 20 disparos.

En uno de los videos se escucha precisamente cómo amenaza con matar a los visitantes que llama "rehenes", además de que pide a una persona que descienda de la pirámide para que advierta a las autoridades de que se retiren. Presuntamente dispara contra una de las personas, además de que realiza varios disparos al aire.

Barak Hardley/Reuters Varios videos captaron al atacante accionando el revólver en la Pirámide de la Luna.

"Cuando llega personal de la Guardia Nacional -como es de conocimiento público y algunas imágenes ya circulan-, el presunto agresor efectúa detonaciones de arma de fuego en contra de los elementos de la Guardia Nacional. [Estos] repelen esta agresión. El agresor es lesionado en una pierna", relató Castañeda Carrillo.

Dos elementos de seguridad escalaron por uno de los costados de la pirámide y sorprendieron al agresor, que inició un tiroteo. Un elemento de la Guardia Nacional logró herirlo en una pierna, según la investigación, y entonces el atacante usó su propia arma para quitarse la vida.

Habían pasado 25 minutos entre la primera llamada de auxilio y la muerte de Jasso Ramírez.

El atacante portaba un revólver calibre .38 especial, el cual tenía capacidad para seis balas. Según las autoridades, el hombre lo pudo recargar en dos ocasiones, aunque tres balas quedaron en el arma sin usar.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que la actuación de los elementos de seguridad "impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas".

"Es decir, si no hubiera sido herido, por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas. Al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida", reiteró.

Getty Images La turista canadiense falleció en el lugar.

¿Quiénes son las víctimas?

Las autoridades no revelaron de manera inmediata la identidad de la turista canadiense fallecida, quien recibió un impacto de bala y murió en el lugar, según la investigación..

Entre los tres colombianos heridos, tres recibieron impacto de bala, incluido un niño de 6 años. Dos de los seis estadounidenses también sufrieron heridas por el arma de fuego, al igual que la adolescente brasileña de 13 años de edad y el ciudadano ruso.

El resto sufrió lesiones menores producto de caídas o golpes en las rocas cuando intentaban descender por las inclinadas escaleras de la Pirámide de la Luna para ponerse a salvo.

Según Castañeda Carrillo, seis de los siete heridos de bala ya habían sido dados de alta este martes. Ninguna de las víctimas corría riesgo de perder la vida.

Barak Hardley/Reuters Varias personas se tiraron al suelo de la pirámide mientras eran amenazadas por el atacante.

¿Qué se sabe del atacante?

Las primeras investigaciones han podido determinar que Jasso Ramírez actuó en solitario y que realizó algún tipo de planeación del ataque.

"Este acto no fue espontáneo", aseguró el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez. "Esta persona visitó de manera preliminar, sabemos, la zona arqueológica. Se hospedó en hoteles aledaños de manera previa. Y desde ahí realizó labores de acercamiento a los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta".

El domingo, se hospedó en un hotel cercano al recinto arqueológico y el lunes por la mañana tomó un servicio de Uber para llegar al lugar.

Al acceder a la zona arqueológica, llevaba consigo una mochila, el revólver .38 y un arma blanca. También una bolsa con 52 cartuchos útiles.

Entre sus pertenencias, había "literatura, imágenes y manuscritos" que estaban "relacionados con hechos violentos, que se tiene conocimiento, pudieron haber sucedido en EE.UU. en abril de 1999", dijo el fiscal Cervantes Martínez.

La información apunta a la masacre ocurrida también un 20 de abril, pero de 1999, en una preparatoria de Columbine, en EE.UU., en la que dos atacantes le quitaron la vida a 13 estudiantes en un tiroteo masivo.

Según el fiscal, un posible móvil del Jasso Ramírez es el "copycat", o imitación, del actuar de otros atacantes: "La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria, arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes".

Jasso Ramírez presuntamente imitó la vestimenta de uno de los atacantes de Columbine, además de que había escrito en unas notas que "tenía alguna inspiración más allá de la tierra para hacer estas cosas".

"En este caso es un indicio y es una hipótesis de investigación que así sucedió, toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas", añadió.

Según medios mexicanos, una identificación que tenía entre sus posesiones tenía un domicilio en Ciudad de México. Pero las autoridades han determinado que era originario de Tlapa, una localidad del estado de Guerrero, en el sur del país.

Getty Images La Pirámide de la Luna es uno de los puntos más atractivos de Teotihuacán, un sitio visitado por casi dos millones de personas al año.

¿Había seguridad suficiente?

Luego del ataque, las autoridades mexicanas han sido cuestionadas por el nivel de seguridad que hay en sitios públicos como este, más aún de cara a la celebración de la Copa del Mundo del fútbol en tres ciudades mexicanas, incluida la capital, en junio próximo.

En Teotihuacán, explicaron los funcionarios en la conferencia de prensa de este martes, la seguridad estaba a cargo de la Guardia Nacional con 30 elementos, así como una decena apostada en las puertas de acceso y patrullajes constantes en el perímetro.

Después del ataque, fueron desplegados 300 guardias nacionales y policías estatales para resguardar el área de Teotihuacán.

La presidenta Sheinbaum dijo que "tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un lugar público", por lo que ordenó incrementar la coordinación entre fuerzas de seguridad y autoridades de sitios culturales y turísticos.

El secretario García Harfuch aseguró que "se incrementará la presencia de la Guardia Nacional, en absoluta coordinación con las autoridades locales. Se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios".

"Se ampliará el patrullaje físico, pero también el patrullaje cibernético a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, para identificar y prevenir cualquier amenaza", añadió.

Al ser interrogado por la prensa sobre el campeonato de fútbol, García Harfuch aseguró que "la seguridad del Mundial está garantizada".

"Todos estos protocolos de seguridad ya están, ya se han estado trabajando desde hace más de un año y en eso es diferente, porque esos protocolos ya están hechos, esa seguridad ya está reforzada y se mantiene en constante vigilancia desde ahora", añadió.

BBC

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