EPA John Ratcliffe voló a La Habana este jueves para reunirse con autoridades cubanas.

El gobierno de Cuba informó que el director de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA), John Ratcliffe, se reunió este jueves con su contraparte en el Ministerio del Interior en La Habana.

La reunión constituyó un intento por mejorar el diálogo del gobierno comunista con Washington en medio de la fuerte crisis energética que atraviesa la isla, dijeron las autoridades cubanas en un comunicado.

"Los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo", señaló.

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"Una vez más se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE.UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación", agregó el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Las autoridades cubanas expresaron, además, que ambas partes están interesadas en "desarrollar la cooperación bilateral" para preservar la seguridad de los dos países, así como de la región y el mundo.

La CIA no hizo declaraciones inmediatas respecto al viaje a La Habana.

Washington reiteró el miércoles que quería "brindar una asistencia generosa al pueblo cubano", una oferta de US$100 millones en ayuda para mitigar los efectos de su bloqueo petrolero, a cambio de reformas significativas en el sistema comunista que rige en la isla.

La escasez de combustible en Cuba se ha visto agravada por la presión impuesta por EE.UU. sobre el suministro de bienes esenciales —tales como el diésel y el fueloil—, lo que ha impedido el funcionamiento normal de los hospitales y ha obligado al cierre de escuelas y oficinas gubernamentales.

Se hizo patente además el interés de ambas partes en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional.

Más temprano este jueves, Díaz-Canel había dicho que, en lugar de ofrecer ayuda, las condiciones podrían aliviarse con mayor rapidez si EE.UU. levantara su bloqueo.

La confirmación de la reunión por parte de La Habana se produjo poco después de que un avión del gobierno estadounidense fuera visto despegando del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana este jueves por la tarde, según constató la agencia de noticias Reuters.

Reuters Imágenes del avión del gobierno estadounidense fueron captadas en el aeropuerto internacional de La Habana este jueves, cuando los funcionarios subían al avión antes de regresarse a su país.

Cuba y EE.UU. reconocieron a principios de este año que mantienen conversaciones, pero las negociaciones parecieron estancarse a medida que se prolongaba el bloqueo petrolero.

En el pasado, Cuba ha dependido de Venezuela y México para el suministro de petróleo a su sistema de refinerías.

Pero los dos gobiernos latinoamericanos han interrumpido en gran medida los envíos luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a los países que envíen combustible a la isla.

Previo a la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró que el país está "listo para escuchar los detalles de la propuesta de ayuda de EE.UU. y cómo se implementaría".

Con información de Paul Gribben y Tom McArthur

BBC

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