NurPhoto vía Getty Images El tránsito por el Estrecho de Ormuz ha sido el principal punto de presión de Irán a EE.UU. desde que empezó la guerra.

Irán afirma que está ampliando significativamente el área alrededor del Estrecho de Ormuz bajo su control militar, en un esfuerzo por reforzar su soberanía sobre esta ruta comercial clave.

Un mapa publicado por la recién creada "Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico" (PGSA, por sus siglas en inglés) de Irán afirma que existe una "supervisión de las fuerzas armadas iraníes" sobre más de 22.000 km².

Esa zona se extiende hacia las aguas territoriales de Omán y Emiratos Árabes Unidos (EAU). EAU describió las afirmaciones de control por parte de Irán como "meras fantasías".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La nueva autoridad iraní añadió que todo tránsito por el estrecho "requiere coordinación con y autorización de la PGSA".

Estados Unidos y sus aliados del Golfo han rechazado repetidamente los intentos iraníes de afirmar control sobre el estrecho. EE.UU. le dijo a los barcos que no cumplan con las normas impuestas por Irán.

BBC

El asesor diplomático del presidente de EAU, Anwar Gargash, dijo que Irán "está intentando consagrar una nueva realidad nacida de una clara derrota militar, pero sus intentos de controlar el Estrecho de Ormuz o de invadir la soberanía marítima de EAU no son más que meras fantasías".

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los barcos tienen garantizado el paso seguro por aguas de otro país, pero Irán no ha ratificado ese tratado.

Medios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán publicaron esta semana imágenes que, según afirmaron, mostraban un ataque de "castigo" contra un petrolero en el estrecho.

Un análisis de BBC Verify reveló que las características clave del buque que aparece en las imágenes coinciden con las del Barakah, un petrolero con bandera de Liberia que reportó haber sido alcanzado por proyectiles no identificados a principios de mayo, según sus operadores.

El impulso de Irán para reforzar su control sobre el estrecho de Ormuz coincide con el abordaje, el miércoles, de un petrolero con destino a Irán por parte de fuerzas estadounidenses.

El Mando Central del ejército estadounidense (Centcom) dijo que se sospechaba que el buque estaba violando el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Imágenes publicadas por Centcom mostraban a marines estadounidenses descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta la cubierta de un barco, que se dice es el petrolero Celestial Sea, en el golfo de Omán.

Según la empresa de gestión de riesgos marítimos Vanguard, "las fuerzas estadounidenses liberaron posteriormente el buque tras realizar un registro y ordenar a la tripulación cambiar de rumbo".

El Celestial Sea había sido sancionado anteriormente, bajo otro nombre, por EE.UU. debido a sus vínculos con Irán.

Datos de rastreo de MarineTraffic muestran que el barco informa ahora que su destino es el puerto de Duqm, en Omán.

El Centcom afirmó el jueves que había redirigido 94 barcos comerciales y deshabilitado cuatro embarcaciones desde que entró en vigor el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes el 13 de abril.

Impulso diplomático

Donald Trump dijo el lunes pospuso un ataque militar contra Irán, previsto para el día siguiente, a petición de los estados del Golfo, porque "ahora se están llevando a cabo negociaciones importantes".

En una publicación en Truth Social, el presidente de EE.UU. dijo que los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos le habían pedido que lo hiciera.

Medios internacionales han informado que se espera que el jefe militar de Pakistán, Asim Munir, visite Teherán este jueves en un intento de mediar en los esfuerzos de paz entre Irán y Estados Unidos.

Los medios estatales iraníes informaron que Munir continuará las conversaciones con altos funcionarios iraníes.

El ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que estaba revisando las últimas propuestas de EE.UU. para poner fin a la guerra.

Trump sugirió que podría esperar unos días a que Teherán acepte el nuevo acuerdo, pero también estaba dispuesto a reanudar los ataques contra el país.

"Créanme, si no obtenemos las respuestas correctas, esto avanza muy rápido. Estamos totalmente listos", dijo el mandatario estadounidense.

Información adicional de Alex Murray.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más