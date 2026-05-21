Getty Images El expresidente Raúl Castro, aquí en 2017, ha sido imputado por un tribunal en Estados Unidos.

China y Rusia hicieron un llamado a que Estados Unidos frene su camapaña de presión contra su aliado Cuba, después de que Washington imputara al expresidente Raúl Castro por asesinato.

Un tribunal en EE.UU. acusó a Castro, de 94 años, de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses en el derribo de dos avionetas en 1996, un incidente en el que cuatro personas murieron y avivó las tensiones diplomáticas entre Washington y la isla caribeña.

El presidente Donald Trump ha buscado repetidamente aplicar presión sobre Cuba y ha discutido abiertamente el derrocamiento del régimen comunista.

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El jueves, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, declaró que EE.UU. debería "dejar de amenazar con fuerza en cada ocasión", y que Pekín "apoya firmemente a Cuba".

Por su parte, e portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el jueves a los medios estatales rusos que la campaña de presión de Estados Unidos contra la antigua aliada de Rusia -incluida la imputación de Castro- "no puede ser tolerada".

"Consideramos que, bajo ninguna circunstancia, deben emplearse tales métodos -que rozan la violencia- contra jefes de Estado, ya sean actuales o antiguos", añadió.

El miércoles, Castro fue acusado junto con otras cinco personas de participar en el derribo de dos avionetas que volaban entre Cuba y Florida en 1996, y fue imputado de crímenes que conllevan penas de cadena perpetua o muerte.

Las aeronaves, operadas por el grupo disidente cubano Hermanos al Rescate, trasportaban a tres ciudadanos estadounidenses cuando fueron derribadas, causando la muerte de todos ellos y la de un ciudadano cubano.

En ese momento, Raúl Castro -quien dejó la presidencia en 2018- era el comandante de las fuerzas armadas del país.

El incidente causó indignación entre los cubanos en el exilio y ha sido desde entonces una fuente de disputa entre Washington y La Habana.

El actual presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, describió las imputaciones como "una acción política sin ningún basamento jurídico".

"Firme" apoyo

Getty Images Ha habido un mayor acercamiento entre China y Cuba desde que Xi Jinping visitó la isla en 2014.

El Ministerio de Exteriores de China, un aliado de larga data de Cuba, expresó que Pekín se opone " a cualquier intento de fuerzas externas de aplicar presión a Cuba bajo cualquier pretexto".

"Estados Unidos debería cesar el uso de sanciones y del aparato judicial como herramientas de coerción contra Cuba y abstenerse de emitir amenazas de uso de la fuerza en cada ocasión", dijo el portavoz del gobierno chino.

"China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y dignidad y se opone a la interferencia externa".

Estas palabras se producen mientras la Casa Blanca continúa intensificando la presión sobre Cuba.

Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones contra el país y un bloqueo de petróleo, una medida que ha resultado en apagones y escasez alimenticia.

A comienzos de este mes, Trump firmó una orden ejecutiva sancionando a los funcionarios de los sectores cubanos de energía, defensa, finanzas y seguridad, así como a individuos que EE.UU. alega que han perpetrado abusos de derechos humanos o han robado bienes públicos.

Desde la captura del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro en enero para enfrentar un juicio en EE.UU. por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico, Trump ha dicho abiertamente que Cuba está "lista para caer".

China se ha acercado más a Cuba desde que el presidente Xi Jinping visitó la isla en 2014.

En 2018, Cuba se asoció a la Iniciativa Franja y Ruta de China, que financió varios proyectos de infraestructura estratégica en la isla.

BBC

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