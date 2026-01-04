Getty Images La nueva Estrategia de Seguridad Nacional retoma la doctrina Monroe.

Tras una operación militar inédita en las últimas décadas en América Latina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país "gobernará" Venezuela hasta que se complete una "transición segura".

Este sábado de madrugada Estados Unidos capturó en Caracas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, a quienes someterá a juicio.

Esta ofensiva se entiende en el marco de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada por la Casa Blanca el 4 de diciembre, que plasma la visión del mundo del gobierno estadounidense.

En la carta firmada por Trump en noviembre pasado, que antecede el documento de 29 páginas, el presidente aseguraba que su gobierno "ha actuado con una urgencia y velocidad históricas para restaurar la fuerza estadounidense en el país y en el exterior".

Según el nuevo lineamiento de seguridad, Estados Unidos reafirma la decisión de ampliar la presencia militar y su influencia en la región con el argumento de frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.

Para hacerlo, Trump propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de "Estados Unidos para los estadounidenses", con la que el país declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente.

"Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental", dice el nuevo documento que llama a este enfoque "corolario Trump a la doctrina Monroe".

Este enfoque se ganó el apodo de la "doctrina Donroe", que surge de la combinación entre "Donald" y "Monroe". El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.

El propio Trump mencionó el juego de palabras este sábado en la conferencia de prensa donde habló del operativo contra Maduro: "Ahora la llaman la Doctrina Donroe. El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado".

Entonces, ¿cómo es la nueva doctrina Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina?

De Monroe a Trump

Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.

"Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región", dice el documento.

Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un "nuevo giro a una vieja idea".

"Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración", le decía Freeman a BBC Mundo antes de la detención del presidente de Venezuela.

"Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original", agregaba.

Getty Images Trump ordenó que el Golfo de México pase a ser llamado Golfo de América.

La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio "corolario Roosevelt" a esa doctrina del siglo XIX.

En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.

En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado "corolario Trump" es bastante vago. Por eso, el analista recomendaba no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.

"Trump no sigue una política exterior tan consistente como para llamarla doctrina. Tampoco hace ninguna declaración que nos ayude a entender cómo se relacionan las medidas que está tomando con sus objetivos más ambiciosos", aseguraba.

Intereses en la región

Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, como la inmigración ilegal y el narcotráfico, pero a su vez pueden ser la clave para resolverlos.

El documento presenta a la "migración ilegal y desestabilizadora" como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región.

A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.

"Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política", decía Freeman.

El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.

En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (EE.UU. primero).

El documento plantea el uso de "aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas", algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.

Getty Images Javier Milei se ha convertido en un aliado de Donald Trump en la región.

En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales. Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados a que las empresas estadounidenses transfieran parte de su producción a países cercanos.

Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.

Según la reciente Estrategia de Seguridad Nacional, "un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses".

Para Bernabé Malacalza, autor del libro "Las cruzadas del siglo XXI" sostiene que la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que EE.UU. considera a la región como "parte de su frontera de seguridad interna".

"América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos", decía el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella un mes antes de la detención de Maduro.

TRUTH SOCIAL La primera imagen de Maduro tras la detención fue publicada por el propio Trump.

Represalias y recompensas

El operativo militar de este sábado en Caracas, en el que las Fuerzas de Estados Unidos detuvieron a Maduro y Flores es un claro reflejo de los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos en la región.

Según el documento publicado un mes antes, la Casa Blanca busca una "presencia [militar] más adecuada" y "despliegues específicos" para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional habilita incluso "el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas", según menciona el documento.

"La fuerza es el mejor elemento disuasorio", agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.

Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de "paz por medio de la fuerza" [Peace Through Strength], el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.

Getty Images Nayib Bukele y Donald Trump se han mostrado cercanos en estos meses.

Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.

"Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.

La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales "capaces de promover una estabilidad razonable en la región", que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.

Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de US$20.000 millones para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.

En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada "doctrina Donroe" entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.

"Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región", sintetizaba Freeman.

