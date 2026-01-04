Adam Gray/Getty Images La vigilancia en el MDC de Brooklyn es estricta y ha sido reforzada en las últimas.

Abogados de EE.UU. lo han descrito como "el infierno en la tierra" e incluso jueces se han negado a que los condenados terminen ahí. Así es la prisión en Brooklyn donde está encerrado Nicolás Maduro.

Horas después de ser capturado en Caracas por militares estadounidenses, en medio de una operación militar sin precedentes en las últimas décadas en América Latina, el gobernante fue trasladado por vía aérea hasta el buque USS Iwo Jima, luego a la Base Naval de Guantánamo (Cuba) y, por último, en otro avión, hasta Nueva York.

"Good night es que se dice 'buenas noches', ¿no? ¡Good night! Happy New Year (¡Feliz Año Nuevo)!", se le escucha decir a Maduro en uno de los primeros videos grabados a su llegada a la "Gran Manzana", mientras camina esposado y escoltado por dos agentes antinarcóticos, vestido con una chaqueta deportiva, con un gorro negro en la cabeza y calzando sandalias con medias.

El heredero del fallecido Hugo Chávez fue llevado por la sede de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), antes de ser encerrado en una celda del Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde se espera que permanezca mientras enfrenta los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo de los que le acusa la justicia estadounidense.

Cilia Flores, esposa del mandatario, también fue recluida en el mismo centro.

A continuación te lo contamos cómo es esa cárcel y que otros presos conocidos han estado dentro de sus celdas.

Reuters Nicolás Maduro ha sido encerrado en una prisión que abogados describen como "el infierno en la Tierra".

Una prisión vertical

El MDC donde permanece Maduro es una mole de concreto y acero de varios pisos de altura que se encuentra en el distrito de Brooklyn, a pocos metros del puerto de Nueva York y a unos cinco kilómetros de la Quinta Avenida, del Central Park y otras reconocidas atracciones de la ciudad.

La prisión, inaugurada a principios de la década de 1990 con el propósito de combatir el hacinamiento carcelario que aquejaba a la urbe, se ubica donde antiguamente funcionaban unas instalaciones para el almacenaje y la distribución de mercancías que llegaban o salían en los barcos que atracaban en la terminal marítima.

Aunque su objetivo es albergar a presos de ambos sexos que están a la espera de ser enjuiciados por los tribunales tanto de Manhattan como de Brooklyn, el MDC también se utiliza para encarcelar a condenados que cumplen sentencias de corta duración, según se lee en la página web de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

Actualmente es la única instalación que la BOP opera en Nueva York, pues en 2021 el organismo cerró una prisión similar que gestionaba en Manhattan. Esto ocurrió luego de que en 2019 se suicidara allí, en extrañas circunstancias, el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de prostitución y trata de personas.

La penitenciaria está emplazada entre las oficinas de la fiscalía y de dos tribunales federales, y cuenta con pasillos internos que los conectan, lo cual permite traslados de los acusados sin exposición pública.

El complejo está rodeado por barricadas de acero y cámaras con capacidad para captar imágenes a gran distancia.

Y en las últimas horas la vigilancia exterior ha sido reforzada.

Pese a su diseño vertical, el centro cuenta con áreas para la práctica de deporte al aire libre y también con unidades médicas y hasta una biblioteca, reportó la cadena de televisión pública estadounidense (PBS).

Aunque no hay información oficial, medios locales e internacionales aseguran que las celdas son de apenas pocos metros de longitud y que los internos pasan la mayor parte del día en ellas.

BBC

"El infierno en la Tierra"

Problemas como hacinamiento, insalubridad y violencia que aquejan a muchas cárceles latinoamericanas, incluendo a centros de detención venezolanos, también son comunes en el MDC de Brooklyn.

Construido para albergar a 1.000 reos, el MDC llegó a acoger a 1.600 en 2019, de acuerdo con los medios. Actualmente tiene 1.336 internos, según informa el BOP en su página web.

Asimismo, en los últimos años la prisión también ha operado con apenas el 55% de su personal, publicó en noviembre de 2024 la agencia de noticias AP, la cual citó documentos judiciales.

La combinación entre sobrepoblación y falta de personal es una de las razones que explican las riñas y los frecuentes hechos de violencia que ocurren en la prisión.

Y como si lo anterior no fuera suficiente, las condiciones físicas de la edificación tampoco son las mejores. Así quedó de manifiesto en 2019, cuando una falla eléctrica dejó sin calefacción a los internos en pleno invierno durante varios días.

"Las condiciones en el MDC son inaceptables e inhumanas", declaró la entonces fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien demandó al gobierno federal por el estado ruinoso de la prisión.

"Estar encarcelado no debería implicar la negación de derechos humanos", agregó la funcionaria.

BBC NEWS La prisión donde fueron recluidos Maduro y su esposa, Cilia Flores, tiene varios pisos de altura y está rodeada de muros y cámaras.

Por su parte, abogados como Edwin Cordero han calificado a la prisión como la viva representación del "infierno en la Tierra". Uno de los clientes de Cordero, Uriel Whyte, murió apuñalado por otros reclusos en junio de 2024, reportó la cadena CNN.

Esta opinión fue respaldada por David Patton, exdirector de los Defensores Federales de Nueva York, quien declaró a un medio local que los problemas de la prisión abarcan "desde la falta de atención médica hasta graves fallas de saneamiento, pasando por la presencia de gusanos en los alimentos y la violencia".

Las condiciones de la cárcel explicarían porque se han reportado al menos cuatro suicidios de presos entre 2021 y 2024.

Los jueces tampoco están satisfechos con el estado de la penitenciaria y, prueba de ello, es que algunos han decidido no enviar a más condenados allí.

Uno de ellos fue el juez de distrito Gary Brown, quien en agosto de 2024 aseguró que anularía la sentencia de nueve meses de cárcel que le impuso a un hombre de 75 años, acusado por fraude fiscal, y lo colocaría en arresto domiciliario si la BOP lo enviaba al MDC de Brooklyn.

"Estos incidentes (por las riñas) demuestran una lamentable falta de supervisión, alteración del orden público y un ambiente de anarquía que constituye una gestión inaceptable, reprensible y mortal", declaró Brown, según el diario londinense The Independent.

Escándalos de corrupción también han llevado a la prisión a las primeras páginas. El 6 de marzo de 2025, el Departamento de Justicia anunció el procesamiento de 25 personas -incluyendo reclusos y exfuncionarios penitenciarios- por 12 casos separados por violencia y contrabando.

Hollywood To You/Star Max/GC Images El rapero y productor musical Sean "Diddy" Combs estuvo unos meses en la prisión neoyorquina, hasta que fue condenado.

Otros huéspedes famosos

A pesar de las malas condiciones de la prisión de Brooklyn, esta ha sido elegida por las autoridades estadounidenses para albergar a presos prominentes.

Maduro, por ejemplo, no es el primer político latinoamericano que termina en una celda de la cárcel.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández permaneció más de tres años encerrado en el MDC, hasta que en junio pasado fue trasladado a otra penitenciaría luego de ser condenado por un tribunal federal a 45 años de cárcel por narcotráfico. De manera llamativa, en diciembre pasado Trump lo indultó.

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, también estuvo un tiempo en una de las celdas de la prisión neoyorquina.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los más conocidos narcotraficantes mexicanos también estuvo ahí, e Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, todavía permanece en esa edificación a la espera de su juicio por narcotráfico.

Otros internos célebres han sido figuras históricas del crimen organizado como John Gotti y miembros de Al Qaeda que fueron arrestados después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Incluso el rapero y productor musical Sean "Diddy" Combs permaneció unos meses recluido en el MDC, pero una vez que fue sentenciado a cuatro años de cárcel por abusar de mujeres durante más de una década, fue enviado a otro recinto en Nueva Jersey.

Ghislaine Maxwell, socia y expareja de Epstein; Sam Bankman-Fried, exfundador de la fallida plataforma de criptoactivos FTX, y Michael Cohen, exabogado personal de Trump condenado a tres años por delitos financieros, figuran entre otros reos célebres del MDC.

Anadolu via Getty Images Ghislaine Maxwell, expareja y socia del fallecido pederasta Jeffrey Epstein, también estuvo recluida en el MDC.

BBC

