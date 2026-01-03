Anadolu via Getty Images Maduro y Flores en noviembre de 2025.

Un fiscal de Nueva York acusa a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, recientemente capturados por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas, por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas.

La fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, dio a conocer la acusación este sábado, poco después de que el presidente Trump confirmara que el mandatario venezolano y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del país.

En el documento de acusación publicado por el Departamento de Justicia de EE.UU. también se imputa al ministro del Interior venezolano y ficha clave del chavismo, Diosdado Cabello; al exministro Ramón Rodríguez Chacín; al hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro, y a Héctor Rusthenford Guerrero, más conocido como "el Niño Guerrero", presunto líder de la megabanda venezolana Tren de Aragua.

No es la primera vez que la justicia estadounidense acusa a Maduro y altos mandos del chavismo de delitos graves relacionados con drogas y armas.

Las autoridades estadounidenses han señalado durante meses al mandatario venezolano de dirigir una organización criminal llamada Cartel de los Soles —algo que Maduro ha negado insistentemente— y ofrecieron una recompensa de US$50 millones por información que condujera a su captura.

Bondi afirmó en X tras la captura que Maduro y su esposa "pronto se enfrentarán a toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses".

"No se puede eludir la justicia por tráfico de drogas en Estados Unidos por el hecho de vivir en un palacio en Caracas", señaló por su parte el vicepresidente, JD Vance.

EPA/Shutterstock El presidente Trump confirmó que Maduro y Flores se dirigían hacia Nueva York, donde comparecerán ante la justicia.

Narcotráfico y alianzas criminales

En consonancia con los argumentos que ha dado el presidente Trump para justificar una intervención militar en Venezuela, el escrito de acusación señala que Maduro y su gobierno han conspirado para introducir toneladas de cocaína en EE.UU.

De acuerdo con estimaciones del Departamento de Estado de EE.UU. citadas en la imputación, entre 200 y 250 toneladas de cocaína se traficaban por Venezuela para 2020.

La fiscalía argumenta que el mandatario y su círculo íntimo han usado su autoridad "obtenida ilegalmente" y han corrompido las instituciones de Venezuela con fines criminales.

El documento se refiere a hechos que abarcan los últimos 25 años y dice que Maduro ha estado involucrado en tráfico de drogas desde incluso antes de convertirse en presidente de Venezuela.

A los demás imputados se los acusa de concentrar el poder y riqueza derivados de las actividades ilegales orquestadas por Maduro.

Además, a Maduro, Cabello y Rodríguez se los señala de urdir vínculos con miembros de guerrillas colombianas (las FARC y el ELN), carteles mexicanos (el cartel de Sinaloa y los Zetas) y el Tren de Aragua.

Reuters La captura de Maduro ha provocado reacciones de celebración y de rechazo alrededor del mundo.

"Gobernante ilegítimo"

El escrito, firmado por el fiscal Jay Clayton y el líder del jurado del caso (cuyo nombre es desconocido), no solo se refiere a las supuestas responsabilidades de Maduro en el narcotráfico.

También señala que Nicolás Maduro "era previamente el presidente de Venezuela, y es ahora el gobernante de facto pero ilegítimo del país", tras declararse ganador en elecciones condenadas internacionalmente.

Maduro, agrega el documento, "participa en, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la cual las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes".

Según el escrito, esta cultura habría sido exportada a otros países como Honduras, Guatemala y México en los cuales supuestamente los narcotraficantes "pagan una porción de sus ganancias a los políticos que los protegen y los ayudan".

En sus declaraciones a la prensa de este sábado, el presidente Trump señaló que Maduro y Flores se encontraban en un barco con destino a Nueva York donde "pronto se enfrentarán a todo el poder de la justicia estadounidense".

Aún se desconoce cuándo comparecerán ante la justicia.

El presidente agregó que EE.UU. gobernará Venezuela hasta que se logre una transición democrática.

