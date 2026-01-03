Pedro MATTEY / AFP via Getty Images Delcy Rodríguez hablando en la Asamblea Nacional el pasado mes de diciembre.

"Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barabiarie".

Así de tajante fue Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, durante una alocución que dio al país en cadena nacional de radio y televisión este sábado tras el operativo que realizó Estados Unidos en Caracas.

"Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo", dijo Rodríguez.

EE.UU. detuvo al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a quienes llevará a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, entre otros.

Rodríguez calificó dichas acciones como un "secuestro ilegal e ilegítimo del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta Cilia Flores".

"Lo que le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera", puntualizó.

Rodríguez habló en la que fue su segunda intervención del día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, remarcara en una rueda de prensa que iba a asegurarse de que Venezuela "se gestione correctamente".

Trump, al ser preguntado sobre quién gobernaría el país, lejos de dar nombres venezolanos, se señaló a sí mismo y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mientras decía que "durante un tiempo, serán en gran medida las personas que están detrás de mí".

Pero también dijo algo en referencia a Delcy Rodríguez: "Acaba de juramentar. Pero, como saben, fue elegida por Maduro. Así que Marco (Rubio) está trabajando en eso directamente. Acaba de conversar con ella (con Delcy Rodríguez) y ella está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande. Muy simple".

La respuesta de Rodríguez fue en una línea contraria, ya que dijo que Venezuela es "un pueblo que no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie, ni de antiguos imperios, ni nuevos ni en decadencia".

Cortesía Delcy Rodíguez durante su intervención en cadena nacional este sábado.

Hizo a su vez un llamado "a la defensa de la vida", y afirmó que "los extremistas que han promovido esta agresión armada a nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar".

Por dos veces recalcó que en Venezuela "solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros", e hizo un llamamiento: "Salgamos en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional, unidos, salgamos como un solo cuerpo, a defender a nuestra amada Venezuela".

Sobre las relaciones con Estados Unidos parafraseó las palabras que días atrás dijo Maduro: "Estamos dispuestos a relaciones de respeto, en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana. Es lo único que aceptaremos luego de haber atentado y haber agredido a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a Simón Bolívar".

"Estamos listos para defender nuestros recursos"

En las últimas semanas, Trump abrió una nueva línea de críticas a la Venezuela chavista, a la que acusó de "robar" petróleo a Estados Unidos.

Altos funcionarios de su gobierno dijeron que la industria petrolera venezolana se creó gracias al esfuerzo estadounidense.

El presidente concedió gran importancia a los recursos petroleros venezolanos.

Dijo que compañías estadounidenses solucionarán los problemas de la infraestructura petrolera venezolana y "empezarán a hacer dinero para el país".

Al respecto, Rodríguez dijo: "Estamos listos para defender nuestros recursos naturales, que deben ser para el desarrollo nacional". Y agregó: "El pueblo tiene alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos".

También se refirió al decreto de conmoción externa "fijado por el presidente Maduro" que el Consejo de la Nación, con ella al frente, presentó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para su aprobación y posterior ejecución.

"A quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, a la violencia fuera de la legalidad internacional, no los asiste la razón", cerró.

