En las horas que siguieron a la muerte del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, ocurrió un intercambio de mensajes de texto en los que su presunto asesino, Tyler Robinson, habría reconocido su participación en el suceso.

Kirk, un aliado político del presidente Donald Trump, falleció tras recibir un disparo el pasado 10 de septiembre mientras participaba en un evento al aire libre con estudiantes en una universidad de Utah.

Este martes, el fiscal de ese estado, Jeff Gray, anunció que solicitará la pena de muerte contra Robinson y divulgó una serie de mensajes que el joven de 22 años habría intercambiado con la persona con la que vivía en un apartamento, quien, según las autoridades, era su pareja sentimental, en los que admitía su responsabilidad.

Gray dijo que fue esa persona la que entregó los mensajes a la policía.

Según el fiscal, Robinson mantenía una relación romántica con la persona con la que convivía, quien es un hombre biológico que en la actualidad está realizando un proceso de transición de género.

A continuación se presenta la transcripción completa de esos mensajes que aparece en los documentos judiciales.

Robinson: Deja lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado.

(Cuando su pareja miró debajo del teclado de Robinson, halló una nota que decía: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla").

Pareja: "¿Qué? ¿Estás bromeando, verdad?

Robinson: Todavía estoy bien, mi amor, pero todavía estoy atrapado en Orem por un rato más. No debería tardar mucho en volver a casa, pero todavía tengo que agarrar mi rifle. Para ser honesto, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte.

Pareja: ¿No fuiste tú quien lo hizo, verdad?

Robinson: Sí, lo siento.

Pareja: ¿Pensé que habían atrapado a la persona?

Robinson: No, atraparon a un viejo loco y luego interrogaron a alguien con ropa similar. Había planeado recoger mi rifle de mi punto de entrega poco después, pero casi toda esa zona de la ciudad fue cerrada. Estate tranquilo, casi puedo salir, pero hay un vehículo esperando.

Pareja: ¿Por qué?

Robinson: ¿Por qué lo hice?

Pareja: Sí.

Robinson: Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden negociar.

Robinson: Si logro recuperar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba. Voy a intentar recuperarlo de nuevo; espero que ya se hayan marchado. No he visto nada que indique que lo hayan encontrado.

Pareja: ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?

Robinson: Creo que poco más de una semana. Puedo acercarme, pero hay una patrulla aparcada justo al lado. Creo que ya registraron ese lugar, pero no quiero arriesgarme.

Robinson: Desearía haber dado la vuelta y haberlo recogido en cuanto llegué a mi vehículo… Me preocupa lo que haría mi viejo si no le devolviera el rifle a mi abuelo… No sé si tenía número de serie, pero no los llevaría hasta mí. Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve tiempo ni posibilidad de llevármelo… Quizás tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo demonios le voy a explicar a mi viejo que se lo perdí?… Lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla…

¿Recuerdas cómo yo estaba grabando en balas? Los mensajes de [censurado] son casi un meme. Si veo "notices bulge uwu" en Fox News, me va a dar un infarto. Bueno, voy a tener que dejarlo, es una [censurado] mierda… A juzgar por lo de hoy, diría que el arma del abuelo funciona bien, no sé. Creo que era una mira de US$2000 ;-;

*Con información de Kayla Epstein.

