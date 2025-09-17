Tanuja Pandey Tanuja Pandey participó en las recientes protestas en Nepal usando eslóganes anticorrupción.

Manifestantes de la Generación Z en Nepal contribuyeron a la caída del gobierno en menos de 48 horas, pero la victoria ha tenido un precio alto.

"Estamos orgullosos, pero también hay una mezcla de trauma, arrepentimiento e ira", afirma Tanuja Pandey, una de las organizadoras de la protesta.

Con 72 muertos, las protestas de la semana pasada fueron los disturbios más mortíferos en el país del Himalaya en décadas.

Se incendiaron, vandalizaron y saquearon varios edificios oficiales, residencias de líderes políticos y hoteles de lujo como el Hilton, que abrió sus puertas en julio de 2024.

La esposa de un ex primer ministro pelea por su vida después de un incendio en su casa.

Las protestas representaron "un rechazo total a la actual clase política de Nepal por décadas de mal gobierno y explotación de los recursos estatales", declaró Ashish Pradhan, asesor principal del International Crisis Group.

Sin embargo, los daños a los servicios gubernamentales, añadió, podrían ser similares a los del terremoto de 2015, que se cobró casi 9.000 vidas.

La destrucción no se limita solo a la capital, Katmandú: al menos 300 oficinas gubernamentales locales en todo el país resultaron dañadas.

Las pérdidas financieras podrían ascender a unos US$21.300 millones, casi la mitad del PIB del país, según el periódico Kathmandu Post. Sus oficinas también fueron atacadas por multitudes e incendiadas.

"Bebés nepo"

Dos días antes de la mortal manifestación del 8 de septiembre, Pandey, activista ambiental de 24 años, subió un video que mostraba una mina en Chure, una de las cordilleras más frágiles de la región.

Los recursos de Nepal deberían pertenecer al pueblo, no a las "sociedades privadas de responsabilidad limitada de los políticos", escribió, instando a sus compañeros a "marchar contra la corrupción y el mal uso de la riqueza de nuestra nación".

Como muchos movimientos juveniles en Asia, las protestas de la Generación Z en Nepal carecieron de líderes. Otros habían hecho peticiones similares a las de Pandey después de que el gobierno nepalí decidiera prohibir 26 plataformas de redes sociales, alegando su falta de registro local.

Durante meses, se había gestado la furia contra los "bebés nepo", los hijos de políticos poderosos de todo tipo a los que se les acusaba ​​de hacer alarde de su riqueza inexplicable en redes sociales.

Una de las fotos más virales mostraba a Saugat Thapa, hijo de un ministro provincial, junto a un árbol de Navidad hecho con cajas de marcas de lujo como Louis Vuitton, Gucci y Cartier.

En respuesta, dijo que se trataba de una "interpretación errónea e injusta" y que su padre "devolvía a la comunidad cada rupia ganada en el servicio público".

Pandey había visto casi todo el contenido de "bebés nepo", pero un video que yuxtaponía la vida lujosa de una familia política con la de un joven nepalí común que tuvo que buscar trabajo en un país del Golfo la impactó.

"Es doloroso verlo, sobre todo sabiendo que incluso los jóvenes con estudios se ven obligados a abandonar el país porque los salarios aquí están muy por debajo de lo necesario para vivir con dignidad", dice.

Nepal es una democracia joven. Se convirtió en república en 2008, tras una década de guerra civil liderada por los maoístas que cobró la vida de más de 17.000 personas.

Pero la estabilidad y la prosperidad prometidas no se han materializado. En 17 años, Nepal ha tenido 14 gobiernos, y ningún líder ha completado un mandato de cinco años.

La política del país se asemeja a un juego de sillas musicales, con los partidos comunistas y el centrista Congreso Nepalí turnándose para gobernar. Tres líderes, incluido KP Sharma Oli, quien dimitió tras las protestas de la Generación Z, volvieron al poder en múltiples ocasiones.

El PIB per cápita de Nepal se mantuvo por debajo de los US$1.500, lo que lo convierte en el segundo país más pobre del sur de Asia, solo por detrás de Afganistán.

Se estima que el 14% de la población trabaja en el extranjero y uno de cada tres hogares recibe remesas.

Pandey proviene de una familia de clase media del este de Nepal y su padre es profesor jubilado. Hace tres años, le diagnosticaron un tumor cerebral, para el cual aún recibe tratamiento.

Las facturas médicas casi arruinaron a su familia, por lo que su hermana mayor se mudó a Australia para apoyarlos.

De la calma a la tormenta

Getty Images Las protestas dejaron daños que se calculan en una multimillonaria deuda para el país asiático.

Antes de las protestas, Pandey colaboró ​​con otros para crear directrices que enfatizaran la no violencia y el respeto, y recordaran a los participantes que se mantuvieran alerta ante posibles "secuestradores".

En la mañana del 8 de septiembre, llegó a Maitighar Mandala, una enorme isleta en el centro de Katmandú, con varios amigos. Esperaba que acudieran miles como máximo, pero la multitud seguía aumentando.

Aakriti Ghimire, una manifestante de 26 años, comentó que al principio todo transcurrió pacíficamente y con un ambiente comunitario.

"Estábamos todos sentados, cantábamos antiguas canciones nepalíes", relata. "Las consignas y todo era muy divertido, lo disfrutábamos. Y después, empezamos a marchar… la policía estaba allí para asegurarse de que ningún vehículo nos molestara".

Tanto Pandey como Ghimire empezaron a percibir el peligro alrededor del mediodía, cuando la multitud comenzó a desplazarse hacia New Baneshwor, el barrio donde se encuentra el parlamento.

Ambas vieron llegar a gente en moto, y Pandey comentó que parecían mayores que la media de los manifestantes de la Generación Z. Ghimire cree que eran infiltrados.

"Nos resultó muy difícil distinguir a los manifestantes pacíficos —algunos que vinieron con un propósito real— de los que entraron con la intención de ser violentos".

Cuando algunos manifestantes intentaron romper la seguridad del parlamento, la policía respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y disparos.

Hay pruebas de que se utilizó munición real y también se los acusa de disparar contra escolares. Se está llevando a cabo una investigación sobre lo sucedido.

Caos

Reuters El Hilton fue uno de los objetivos de ataques incendiarios.

El caos y la violencia reinaron al día siguiente. Los manifestantes respondieron incendiando el parlamento, la oficina del primer ministro y otros edificios gubernamentales.

Tanto Pandey como Ghimire se quedaron en casa y siguieron los acontecimientos en línea.

"Mucha gente compartió lo bien que se sentía ver finalmente a los políticos afrontar las consecuencias de todo lo que han hecho", dice Ghimire, refiriéndose a la destrucción de las casas de los líderes. Pero el ánimo pronto se ensombreció.

"Vi gente con botellas llenas de petróleo. Lo sacaron de las motocicletas. Empezaron a atacar el parlamento", señala Pandey.

La licenciada en derecho lloró al ver el Tribunal Supremo en llamas, diciendo que era como "un templo" para ella.

Sus amigos en el lugar echaban agua sobre las llamas para intentar apagarlas. Todos sabían que el esfuerzo sería inútil; lo hicieron solo para consolarse.

"Dicen que los pirómanos pretendían venir a quemar estas cosas… ¿Quiénes son estas personas?", pregunta Ghimire. "Los videos muestran que todas estas personas llevan máscaras".

Se restableció cierta calma cuando se desplegó el ejército para controlar la situación; el toque de queda se mantuvo vigente durante días.

Más tarde esa misma semana, la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki fue nombrada primera ministra interina. Los manifestantes la habían apoyado para el cargo.

Pandey espera que "pueda dirigir el país con eficiencia, celebrar las elecciones en el plazo estipulado y entregar el poder al pueblo".

Pero persiste la ansiedad por el futuro político de Nepal.

Rumela Sen, experta en el sur de Asia de la Universidad de Columbia, afirma que es "preocupante" ver "una glorificación sin precedentes del ejército como voz de cordura y estabilidad".

Muchos también se sienten incómodos con la participación de Durga Prasai en la negociación inicial por invitación del ejército.

Prasai fue arrestado por su participación en las violentas protestas a favor de la monarquía en marzo.

Huyó a India, pero fue devuelto a Nepal. Los manifestantes de la Generación Z abandonaron las conversaciones debido a su participación.

Un duelo profundo

Reuters

Mientras tanto, las familias de los manifestantes asesinados se enfrentan a sus muertes.

"Estamos profundamente consternados porque hemos perdido a nuestro querido hijo", declara Yubaraj Neupane, cuyo hijo de 23 años, Yogendra, falleció en las protestas. "Aún no sé cómo murió".

Yogendra recibió un disparo en la nuca cerca del edificio del parlamento, según el informe de la autopsia.

Procedente del sureste de Nepal, el hijo mayor de la familia había cursado estudios en Katmandú y aspiraba a ser funcionario. Siempre estaba estudiando, según comentaron amigos y familiares.

Pero el 8 de septiembre, se unió a las protestas con sus amigos, soñando con traer un cambio al país. Su familia no supo de su presencia hasta que los llamó cuando la situación empezó a caldearse.

"Nuestro querido hijo ha perdido la vida pidiendo un cambio", expresa su tío abuelo Saubhagya. Su sangre y sacrificio deben ser reconocidos para que otros jóvenes no tengan que volver a las calles en el futuro."

Pandey dice que se siente cautamente optimista sobre el futuro de su país, pero que el trauma de la semana pasada la acompañará el resto de su vida.

Este es un despertar político para su generación.

"Ya no estamos dispuestos a callar ni a aceptar la injusticia", afirma. "Esto no es solo un pequeño empujón; es un desafío audaz a un sistema que ha acumulado poder durante décadas".

Información adicional de Grace Tsoi.

