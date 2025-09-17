BBC Judah Cousin, quien usa una pieza de cabello semipermanente, comenzó a perder su cabello a los 16 años y dice que el proceso fue "agotador".

Un adolescente que empezó a perder el cabello a los 16 años describió la experiencia como "completamente agotadora".

Judah Cousin, de 19 años, relató que la calvicie lo hacía aislarse de su familia y amigos, y que su vida estaba "controlada" por la afección.

"No salía si hacía viento, no iba a nadar, siempre iba al gimnasio con gorra… Recuerdo ducharme tres veces para que el cabello quedara perfecto y terminé llegando tarde a mi fiesta de graduación por eso", dijo.

La calvicie común, también conocida como alopecia androgénica, es el tipo de pérdida de cabello más común en hombres y suele comenzar entre los 20 y los 25 años, según el Instituto Nacional para la Calidad de la Sanidad y de la Asistencia en Reino Unido (NICE por sus siglas en inglés).

Es causada por una combinación de factores genéticos y hormonales, y suele implicar la caída del cabello en la parte frontal y lateral del cuero cabelludo antes de progresar hacia la parte posterior de la cabeza.

Cousin, de la ciudad galesa de Cardiff, relató que cuando sus amigos empezaron a hacer comentarios sobre su pérdida de pelo sus inseguridades aumentaron y sus padres comenzaron a preocuparse.

"Estaba en total negación", afirmó.

"Tengo cientos y cientos de videos míos en los que me veo miserable, revisando mi cabello y el progreso de la caída. Estaba completamente controlado por esto".

Judah Cousin/More Than What You See Judah Cousin está haciendo un filme titulado "More Than What You See" (Más de lo que puedes ver), que refleja la relación entre un adolescente y su madre mientras lidia con la pérdida de cabello.

Cousin relató que cuando les dijo a sus amigos que los comentarios sobre su pérdida de cabello lo afectaban, ellos comenzaron a respetar sus límites y a apoyarlo.

El joven exploró opciones de tratamiento como medicamentos e implantes capilares, incluyendo una prótesis capilar semipermanente que ahora usa con frecuencia, y expresó su esperanza de que otros puedan hacer lo mismo "sin vergüenza".

"Se trata de ver qué te da más confianza, y ser abierto al respecto es una ventaja", afirmó.

También está realizando un filme basado en sus propias experiencias, que espera ayude a "desestigmatizar" la pérdida de cabello.

¿Cómo se puede tratar la calvicie común?

No existe cura para la alopecia androgénica, pero quienes la padecen tienen opciones.

En Reino Unido, por ejemplo, hay dos medicamentos autorizados para tratar esta afección, : finasteride y minoxidil. Ninguno está disponible en el Servicio Público de Salud, y ambos pueden causar efectos secundarios no deseados.

Según la Asociación Británica de Dermatólogos, los sistemas capilares, como pelucas, tupés o extensiones, y los productos para camuflar la piel, como los aerosoles de fibra pigmentada, pueden ayudar a disimular la calvicie.

Los tratamientos quirúrgicos, como los trasplantes capilares, también pueden realizarse de forma privada.

La industria del trasplante de cabello ha experimentado un auge en los últimos años y muchos hombres jóvenes viajan a países como Turquía para someterse a la cirugía.

Luke Shepherd / BBC Luke Shepherd dice que decidió hacerse una prótesis capilar porque es más barata que un trasplante.

"No me gustaba lo que veía"

Era Nochebuena cuando Luke Shepherd se vio reflejado en un espejo en la casa de un amigo y decidió que no le gustaba lo que veía.

"Estaba con el pelo todo peinado hacia atrás, muy plano, rociado con casi media lata de spray para retocar raíces y fibras".

"No me gustaba lo que veía".

En enero, Shepherd se hizo una prótesis capilar que, según él, le ha "cambiado la vida por completo".

El joven de 34 años, que es maestro de escuela primaria, dijo que sentía mucha presión por verse perfecto.

"Veía a tanta gente con diferentes estilos de peinado en Instagram y pensaba: 'Me gustaría hacer eso', pero no podía", dijo.

"Veía programas de televisión y todos tenían el pelo perfecto. Para mí, era casi como si quisiera tener esas oportunidades; sentía que mi pelo me estaba frenando".

"Simplemente no podía seguir así porque me estaba deprimiendo, la falta de cabello me hacía sentir mal conmigo mismo, así que tomé medidas para solucionar esto".

BBC El exjugador de rugby Xavier Rush se sometió a un trasplante capilar.

"Menos estigma"

El exjugador profesional de rugby Xavier Rush esperó a retirarse del deporte para someterse a un trasplante capilar. No quiso hacerlo antes para evitar el "abuso" que podría haber recibido de otros jugadores, relató.

El exjugador de Cardiff y Nueva Zelanda abrió un negocio de trasplante capilar después de que varios hombres le preguntaran sobre su procedimiento.

"Estamos en la era de Instagram, la gente hace llamadas por Zoom. Mucha gente me llama y me dice: 'Dios mío, veo mi cabeza en la cámara todos los días y no me gusta’", dijo Rush.

"Cada vez hay menos estigma en torno a los trasplantes capilares", añadió.

"Pero, dicho esto, todavía me aterraba el procedimiento en cuanto a cómo se vería. ¿Se vería natural? ¿Siempre parecería que me había hecho un trasplante capilar?".

Sharon Thomas, especialista en reemplazo capilar sin cirugía que crea prótesis capilares para hombres y mujeres, comentó que atendía a clientes de entre 17 y 80 años.

"Llevo haciendo esto desde 1996. Cuando empecé, las prótesis capilares eran mucho más gruesas y tardaban mucho más en hacerse", señaló.

"Ahora, alrededor del 70 % de nuestros clientes son hombres".

"Los trasplantes capilares tardan más, mientras que esta es una solución instantánea, se consigue volumen y es más económico".

"Se nota una gran diferencia. Incluso cuando los clientes vienen y se hacen la prueba por primera vez, se les ve sonreír".

BBC

