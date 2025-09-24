Getty Images

El gobierno de Javier Milei parece haber encontrado en Donald Trump un aliado dispuesto a respaldar a Argentina con medidas concretas en estos momentos de turbulencias económicas.

Este miércoles, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció en un mensaje en X que su país "está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar" a Argentina.

"Ayer, @POTUS [Donald Trump] y yo conversamos extensamente con el presidente @JMilei y su equipo directivo en Nueva York. Como ha declarado el presidente Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino", escribió Bessent.

Sus palabras se producen en un momento en el que los mercados financieros están cuestionando la sostenibilidad de la economía argentina, tras la fuerte caída de las reservas internacionales mermadas en un contexto en el que las presiones en el mercado cambiario obligaron la semana pasada a que el Banco Central inyectara más de US$1.000 millones para estabilizar el valor del peso.

Esas circunstancias llevaron a Bessent a enviar una primera señal de apoyo el lunes pasado, cuando en otro mensaje en X calificó a Argentina como un "un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina" y aseguró que el Departamento del Tesoro estadounidense "está dispuesto a hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar a Argentina".

"Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa", agregó.

Este miércoles, Bessent fue más lejos al anunciar una serie de medidas de apoyo.

Veamos cuáles son.

Cambiando pesos por dólares

Bessent reveló que las autoridades de ambos países están en negociaciones sobre el establecimiento de una línea de intercambio de monedas entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central argentino por valor de US$20.000 millones.

Además, indicó que EE.UU. está preparado para comprar bonos argentinos denominados en dólares y que lo harán según las condiciones lo requieran.

Las autoridades estadounidenses también estarían preparadas para comprar bonos de la deuda argentina tanto en el mercado primario como en el secundario.

Bessent dijo que Washington está listo para facilitar a Argentina un crédito stand-by significativo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés).

Este fondo estadounidense tiene recursos disponibles por unos US$219.500 millones, según Reuters.

