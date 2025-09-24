Reuters Hay una fuerte presencia policial cerca de las instalaciones de ICE en Dallas, Estados Unidos.

Un tiroteo en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas dejó este miércoles al menos dos muertos y un herido, informó esa agencia federal.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, agregó que el presunto atacante se quitó la vida.

Según la televisora local WFAA, su cuerpo fue hallado en el techo de una oficina cercana que pertenece a un abogado de inmigración.

El director interino de ICE, Todd Lyons, declaró a CNN que la persona involucrada era un "posible francotirador".

"La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un inmueble adyacente", informó la Policía de Dallas.

El hecho ocurrió a las 6.40 hora local (11:40 GMT).

Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que las otras dos fueron trasladadas al hospital con heridas de bala.

Ninguno de ellos era agente del ICE, sino que "al parecer" eran detenidos en esa oficina de la agencia migratoria, según Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso.

De acuerdo con WFAA, la policía llegó al lugar poco antes de las 7:00 am a las instalaciones ubicadas en el 8101 North Stemmons Freeway en Dallas.

El incidente se produce tras una serie de ataques contra instalaciones del ICE en distintas ciudades de EE.UU. en los últimos meses.

"Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden del ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes", afirmó Noem.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, condenó el ataque en una publicación en X: "El asedio obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar".

"Estoy orando por todos los heridos en este ataque y por sus familias", añadió.

El ICE es la agencia federal estadounidense principalmente responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Los agentes del ICE pueden operar en las zonas fronterizas estadounidenses o cerca de ellas, pero son más conocidos por sus operaciones dentro del país.

La División de Operaciones de Deportación y Deportación (ERO), una división del ICE, se encarga de identificar, arrestar, detener y deportar a las personas que viven en EE. UU. sin la documentación adecuada o a quienes se les ha ordenado su deportación, según la agencia.

BBC

