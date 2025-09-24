Reuters Hay una fuerte presencia policial cerca de las instalaciones de ICE en Dallas, Estados Unidos.

Un tiroteo en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas dejó al menos una persona muerta y dos heridas, confirmó Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

De acuerdo con la funcionaria, el ataque ocurrió la mañana de este miércoles.

"Aún se están conociendo más detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y fallecidos", declaró Noem en X.

La secretaria agregó que el tirador se quitó la vida. Según la televisora local WFAA, el cuerpo del presunto francotirador fue hallado en el techo de una oficina cercana que pertenece a un abogado de inmigración.

"La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un inmueble adyacente", informó la Policía de Dallas. "Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala.

Una de las víctimas falleció en el lugar. El sospechoso también murió", añadieron.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y que ofrecerán una conferencia de prensa a lo largo del día.

De acuerdo con WFAA, la policía llegó al lugar poco antes de las 7:00 a.m. del miércoles, a las instalaciones ubicadas en el 8101 North Stemmons Freeway en Dallas.

El incidente se produce tras una serie de ataques contra instalaciones del ICE en distintas ciudades de Estados Unidos en los últimos meses.

"Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden del ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes", afirmó Noem.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, condenó el ataque en una publicación en X: "El asedio obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar".

"Estoy orando por todos los heridos en este ataque y por sus familias", añadió.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

