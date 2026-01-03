Luis JAIMES / AFP via Getty Images Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.

Con llamados a la paz y denuncias, gobiernos de América Latina han comenzado a reaccionar sobre los reportes de explosiones en Venezuela que el gobierno de Nicolás Maduro calificó como una "agresión militar" de EE.UU. este sábado 3 de enero.

Las detonaciones se escucharon durante horas de la madrugada en distintas zonas de Caracas y del vecino estado La Guaira, de acuerdo con reportes de ciudadanos y periodistas.

Los gobiernos de Colombia, estado fronterizo con Venezuela, y de Cuba, aliado político de Caracas en la región, fueron los primeros en pronunciarse tras la difusión de la noticia.

"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región", dijo en X el presidente colombiano Gustavo Petro.

"El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos", continuó el mandatario colombiano.

Petro anunció que su gobierno ha dispuesto medidas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana.

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció los hechos y demandó "urgente" una reacción de la comunidad internacional contra lo que considera un "criminal ataque" de EE.UU. a Venezuela.

"Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", añadió Díaz-Canel.

EE.UU. había incrementando la presencia militar en el Caribe en los últimos meses y anunciado que podía producirse un ataque en Venezuela contra el gobierno de Maduro, al que considera un presidente vinculado al narcotráfico.

Según la cadena estadounidense CBS, socia de la BBC en EE.UU., el presidente estadounidense Donald Trump "ordenó los ataques en varias partes de Venezuela, incluyendo instalaciones militares".

En un comunicado firmado por Maduro, el gobierno venezolano rechazó "la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América", añadiendo que los hechos amenazaban la paz y estabilidad internacional, "concretamente de América Latina y el Caribe".

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más