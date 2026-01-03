Varias explosiones se reportaron este sábado en Caracas y en otras partes de Venezuela.
Videos grabados por vecinos mostraban columnas de humo y detonaciones e incluso algunas aeronaves que volaban a escasa altura.
Varias partes de Caracas se quedaron sin electricidad, según reportaron vecinos y periodistas que colaboran con BBC Mundo.
Las explosiones se empezaron a escuchar pasadas las 2:00 horas de este sábado en lugares como la base aérea de La Carlota, en Caracas, o zonas próximas.
Esta es una noticia en desarrollo. Más información en breve.
