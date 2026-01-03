BBC

Varias explosiones se reportaron este sábado en Caracas y en otras partes de Venezuela.

Videos grabados por vecinos mostraban columnas de humo y detonaciones e incluso algunas aeronaves que volaban a escasa altura.

Varias partes de Caracas se quedaron sin electricidad, según reportaron vecinos y periodistas que colaboran con BBC Mundo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las explosiones se empezaron a escuchar pasadas las 2:00 horas de este sábado en lugares como la base aérea de La Carlota, en Caracas, o zonas próximas.

Esta es una noticia en desarrollo. Más información en breve.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más