Reuters El pasajero estadounidense estuvo entre un grupo de 17 connacionales que desembarcaron del crucero MV Hondius en Tenerife.

Un ciudadano estadounidense y una francesa que regresaron a sus países después de abandonar el crucero afectado por un brote mortal de hantavirus han dado positivo para la infección, según las autoridades.

El Departamento de Salud de Estados Unidos informó que un segundo ciudadano estadounidense a bordo del vuelo de repatriación también había manifestado síntomas leves, añadiendo que ambos pasajeros habían viajado de regreso en "unidades de biocontención por una abundancia de cautela".

La ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, señaló que una mujer estaba en cuarentena y que su salud estaba deteriorándose, con 22 casos de contacto rastreados.

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A su vez, este martes el ministerio de Sanidad de España confirmó el hallazgo de un caso entre los 14 españoles que estaban en la embarcación.

De acuerdo a lo señalado por el ministerio, a los españoles se les sometió a una prueba de diagnóstico PCR y uno de ellos dio positivo, sin embargo no presenta ningún síntoma.

Todos ellos se encuentran en cuarentena.

Más de 90 pasajeros del crucero MV Hondius, actualmente atracado en las Islas Canarias de España, están siendo repatriados.

Tres pasajeros, una pareja neerlandesa y una mujer alemana, han muerto después de viajar en la embarcación. Se ha confirmado que dos de ellos tenían el virus.

El hantavirus suele ser portado por roedores, pero la transmisión humana de la cepa andina -que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que fue contraída por algunos de los pasajeros del buque neerlandés cuando estaba en Sudamérica-, es posible.

Los síntomas pueden incluir fiebre, fatiga extrema, dolor muscular, malestar estomacal, vómito, diarrea y dificultades respiratorias.

Las autoridades afirman que el riesgo de un contagio amplio es bajo.

Getty Images El HM Hondius fondeó en aguas de las Islas Canarias, España.

En un comunicado emitido en las primeras horas del lunes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. declaró que todos los 17 pasajeros estadounidenses en el vuelo "serán sometidos a una evaluación clínica" en un centro médico en Nebraska.

Otros siete pasajeros estadounidenses ya habían regresado y son monitoreados en sus estados de residencia.

Un ciudadano británico que vive en EE.UU. fue evacuado con los 17 pasajeros estadounidenses.

Antes de que el caso en Estados Unidos fuera confirmado, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que la decisión tomada por EE.UU. de no seguir las guías de su organización sobre el brote de hantavirus "podría tener riesgos".

La OMS recomendó 42 días de aislamiento para los que abandonaban el MV Hondius.

Pero el doctor Jay Bhattacharya, director en funciones de los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) dijo que no quería causar un pánico público, insistiendo en que la transmisión entre humanos era rara y que no debería tratarse como el virus de covid.

Los pasajeros de crucero fueron fotografiados portando batas azules, gorras abombadas y tapabocas a medida que desembarcaban el domingo en el puerto de Grandilla de Abona, en Tenerife.

Había cinco ciudadanos franceses a bordo de la embarcación.

El domingo, una avión que trasportaba 20 ciudadanos británicos aterrizó en Reino Unido.

Los pasajeros llegaron al aeropuerto de Manchester en un vuelo fletado desde Tenerife y fueron trasladados al Hospital Arrowe Park en Wirral, condado de Merseyside, para cumplir un aislamiento de 72 horas. Ninguno ha reportado síntomas.

Otros dos británicos con casos confirmados están siendo tratados en Países Bajos y Sudáfrica.

BBC Itinerario de la pareja neerlandesa que abordó el HM Hondius y luego murió.

En España, 14 ciudadanos de ese país que fueron llevados en un vuelo a Madrid están en cuarentena obligatoria en un hospital militar. Otros dos vuelos de evacuación están programados para el lunes en la tarde.

Otro vuelo separado con 26 pasajeros y tripulantes -incluyendo ocho neerlandeses- llegó a Países Bajos el domingo.

Seis pasajeros se encuentran regresando a Australia y otros 18 serán llevados a Países Bajos. Ambos aviones también están llevando pasajeros de otras naciones que no enviaron sus propios vuelos de repatriación.

Urania informó que cuatro de sus ciudadanos permanecerían a bordo del MV Hondius como parte de la tripulación que se asegura de la transferencia de la embarcación a Países Bajos. El Ministerio de Exteriores afirmó que, a su llegada, podrían esperar entrar en cuarentena en un centro médico.

Se espera que otro ciudadano ucraniano abandone el barco como parte de una evacuación parcial de la tripulación en un vuelo a Países Bajos.

Actualmente, no se han registrado señales de infección entre los ucranianos, añadió el ministerio.

BBC

Un neerlandés de edad mayor fue el primer pasajero en morir a bordo del MV Hondius el 11 de abril. Con anterioridad, había desarrollado síntomas, pero su caso solo es considerado probable porque no se le realizaron exámenes.

Su esposa, una mujer de 69 años, abandonó el barco en la isla de Santa Helena el 24 de abril y voló a Sudáfrica. Murió dos días después en una clínica de Johannesburgo.

Una mujer alemana murió a bordo del crucero el 2 de mayo.

Ambas mujeres son casos confirmados de la infección.

El MV Hondius zarpó de la sureña ciudad argentina de Ushuaia el 1 de abril, y actualmente se encuentra atracado en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife.

BBC

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