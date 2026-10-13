Reuters Las memorias del expandillero Duane "Keffe D" Davis fueron usadas como una confesión.

El exlíder pandillero Duane "Keffe D" Davis fue condenado este martes a 40 años de prisión por el asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur hace tres décadas.

El mes pasado, un jurado declaró a Davis culpable de un cargo de homicidio con arma mortal por la muerte del que entonces era una superestrella del rap y actor.

Shakur murió en un tiroteo desde un vehículo en movimiento ocurrido en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996.

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La defensa de Davis anunció que apelará la decisión.

La condena de "Keffe D" Davis, de 63 años, fue la primera en un caso sin resolver que ha intrigado a los fanáticos del hip-hop durante casi 30 años.

Los fiscales argumentaron que aunque Davis no disparó el arma él mismo, fue el cabecilla del grupo que cometió el asesinato. Él mismo admitió en sus memorias que había proporcionado el arma utilizada en el crimen.

Esto último fue clave en el juicio, pues en sus memorias reconoció repetida y públicamente haber estado dentro del Cadillac blanco desde donde se hicieron los disparos.

A cambio de quedar protegido de un proceso penal, había informado a las autoridades sobre su participación en la muerte de Shakur durante una entrevista confidencial con la policía en 2008 relacionada con la muerte de su colega rapero Notorious B.I.G., cuyo nombre real era Christopher Wallace, quien fue asesinado en un tiroteo apenas unos meses después de Shakur.

Davis dio más detalles sobre su participación en sus memorias de 2019, tituladas Compton Street Legend, lo que generó publicidad y entrevistas con los medios.

Sin embargo, el libro y las entrevistas en las que dio detalles sobre su participación en el asesinato de Shakur anularon un acuerdo de protección que había establecido con las autoridades y que había impedido que se presentaran cargos penales en su contra.

A raíz de ello, un juez permitió que su entrevista policial se utilizara en el juicio por homicidio en su contra.

Reuters El rapero Tupac Shakur (izquierda) y Marion "Suge" Knight en una foto de 1996, el año de su asesinato, mostrada durante el juicio por homicidio.

Tres décadas de misterio

Shakur tenía 25 años y se encontraba en la cima de su carrera como una de las voces más influyentes del rap al momento de su muerte en 1996.

Ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo.

Durante tres décadas, la investigación sobre su asesinato siguió siendo uno de los casos sin resolver más famosos de Estados Unidos, lo que dio lugar a innumerables teorías conspirativas, hasta la condena de Davis el mes pasado.

A lo largo del juicio, el equipo de defensa de Davis intentó convencer al jurado de que sus comentarios eran ficción: bravuconerías y exageraciones destinadas a vender libros y ganar dinero.

Los fiscales argumentaron que, aunque Davis no disparó él mismo el arma, ordenó el tiroteo y proporcionó el arma que su sobrino, Orlando Anderson, utilizó para abrir fuego.

La policía alegó que Davis, quien entonces era líder de la pandilla callejera South Side Compton Crips, planeó el asesinato de Shakur, después de que su sobrino se viera involucrado en una pelea en un casino de Las Vegas.

Según la fiscalía, Davis era el "comandante en el lugar de los hechos" que "ordenó la muerte" de Shakur.

Anderson murió en un tiroteo no relacionado en 1998, tras haber negado su participación en el asesinato de Shakur.

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