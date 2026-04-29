TL Huang Los instructores impidieron que los participantes del campamento introdujeran comida basura a escondidas, relata TL Huang.

En redes sociales circulan videos que muestran a personas haciendo ejercicio en un gran gimnasio, haciendo cola para la comida y durmiendo en dormitorios con múltiples camas.

Este nuevo centro para adelgazar no es un lujoso spa, sino un campamento militar para perder peso en China. Descritos por algunos como "cárceles de la obesidad", estos campamentos establecen una estricta prohibición de comer entre horas y requieren dos visitas obligatorias a la báscula al día.

De acuerdo con medios chinos existen alrededor de 1.000 campamentos de estos en todo el país, que también padece la crisis mundial de obesidad. Por US$600 se puede reservar una estancia de un mes con alojamiento, comidas y clases de ejercicio diarias.

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La creadora de contenido TL Huang, que publicó su experiencia en Instagram, dijo al podcast del Servicio Mundial de la BBC "What in the World" (Qué pasa en el mundo), que "definitivamente se sintió como en una prisión" porque no salió del recinto durante 28 días y tuvo que controlar su peso.

"Nuestros entrenadores estaban allí para supervisarnos, asegurarse de que no ingiriéramos comida chatarra a escondidas y de que asistiéramos a todas las clases. No se nos permitía faltar a clase ni abandonar el campamento sin una razón válida", relata.

Si bien Huang afirma que el campamento le resultó efectivo, los expertos en nutrición advierten que los métodos extremos conllevan graves riesgos físicos y psicológicos.

"Algunos campamentos buscan una pérdida de peso de un kilo al día, según informes. Esto supera con creces lo que se considera seguro incluso para adultos bajo supervisión médica", afirma el entrenador personal y nutricionista Luke Hanna.

¿Cómo funcionan estos campamentos y por qué se hicieron tan populares?

"Hora de hacer cambios"

TL Huang Cada día había que hacer cuatro horas de ejercicio, afirma TL Huang.

Huang cuenta que supo de los campamentos por primera vez a través de su madre, que es china. La joven relata que se sentía "muy mal" después de viajar sola por China: había perdido su rutina y hacía muchos pedidos de comida a domicilio.

Huang dice que en tres años había engordado unos 20 kilos. Esto provocaba comentarios de sus familiares que la hacían sentir que "era hora de hacer cambios".

"Me hacían sentir avergonzada por mi peso. Pero al mismo tiempo supongo que querían ayudarme", dice.

Asistir al campamento fue un "enorme choque cultural", pero Huang relata que había una fuerte camaradería entre los participantes, unidos por el deseo de perder peso juntos.

Cada día comenzaba a las 7:30 de la mañana con un pesaje. La jornada incluía cuatro horas de ejercicio, con clases de spinning (sesiones de alta intensidad en bicicletas estáticas), trampolín, entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT en inglés, un entrenamiento de fuerza-resistencia, que combina ejercicios anaeróbicos y aeróbicos), tabata (una forma más intensa de HIIT) y pesas.

El desayuno podía consistir en cuatro huevos duros, medio tomate y dos rodajas de pepino. En un video, Huang califica sus almuerzos, que incluían gambas, verduras al vapor y tofu o pescado al vapor, apio, verduras de hoja al vapor y coliflor.

Las comidas eran "buenas, equilibradas y diseñadas para imitar la comida china cotidiana".

Se esperaba que todos los participantes asistieran a una clase de spinning de una hora después de la cena, antes de un segundo pesaje a las 19:30. Luego podían ducharse y descansar.

Huang dice que el régimen le pareció "muy novedoso" durante la primera semana, pero luego se dio cuenta de que necesitaba mantenerlo durante tres semanas más. Enviar mensajes a sus amigos la ayudó a seguir adelante.

A pesar de describir las instalaciones como parecidas a una prisión, Huang cree que la experiencia valió la pena: perdió 6 kg en 28 días.

"Me dio un reinicio completo y la estructura que necesitaba", dice.

"Puede perjudicar el desarrollo normal"

Getty Images Los regímenes extremos de adelgazamiento a menudo no abordan las causas fundamentales del aumento de peso.

Pero los expertos recomiendan precaución. El enfoque de estos campamentos es especialmente preocupante porque al perder peso se pierde tanto masa muscular como grasa, explica Luke Hanna, entrenador personal que vive en Londres. Por lo tanto, si se utilizan métodos extremos como el ejercicio excesivo, aumentan las probabilidades de perder masa muscular.

Esto es especialmente problemático si los que pierden peso de esta manera son niños o jóvenes

"También se puede perjudicar el desarrollo normal, lo que puede afectar a la estatura final y a la salud ósea", afirma.

Además, podrían generarse problemas psicológicos, como un aumento significativo del riesgo de desarrollar un trastorno alimentario.

"Si bien algunas personas pierden mucho peso, lo que puede resultar atractivo, muchas lo recuperan rápidamente al retomar su vida normal porque no se han abordado las causas o problemas subyacentes", añade Hanna.

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido recomienda una pérdida de peso gradual de entre 0,5 y 1 kg.

Hanna afirma que la gente debería centrarse en cambios graduales de hábitos dentro de su entorno habitual: disfrutar de comidas nutritivas con regularidad, ingerir suficiente proteína y hacer ejercicio como disfrute, no como castigo.

De hecho, en un video posterior de Instagram, TL Huang comenta que lo más difícil fue volver a casa, porque su cuerpo ya no reconocía la sensación de comer "normalmente".

Una dieta saludable también debería incluir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día, además de ejercicio durante 150 minutos a la semana.

Beber agua en lugar de refrescos azucarados y reducir el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares también puede ser beneficioso.

Discriminación

TL Huang Las personas con sobrepeso en China tienen más probabilidades de sufrir discriminación, afirma Wanqing Zhang.

Los campamentos de adelgazamiento se popularizaron en China a principios de la década de 2000, tras un programa de televisión que mostraba el funcionamiento interno de estas organizaciones, según Wanqing Zhang, periodista de la unidad Global China de la BBC.

Los entrenadores de estos programas decidieron abrir sus propios campamentos. Pero el verdadero auge se ha producido en los últimos diez años, con las redes sociales.

"Si navegas por redes sociales chinas, encontrarás muchísimo contenido publicado tanto por los organizadores de los campamentos como por los propios participantes", afirma Zhang.

Estos campamentos pueden variar desde los típicos y estrictos, como el centro al que asistió Huang, hasta opciones tan extremas como la instalación de cámaras de vigilancia fuera de los dormitorios para evitar que la gente intente pedir comida a domicilio, explica Zhang.

En el otro extremo se encuentran "retiros de lujo donde puedes correr en una cinta con vistas a un hermoso lago".

La principal motivación de este auge es la creciente obesidad a nivel mundial: en aproximadamente dos tercios de los países, más del 50% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad. Las autoridades sanitarias chinas estiman que el 34% de los adultos en el país tienen sobrepeso, mientras que el 16% son obesos.

También existe un problema cultural, como señala Zhang. "China es un país con una aceptación y tolerancia relativamente bajas en cuanto a la diversidad de peso, lo que significa que si tienes sobrepeso, es probable que sufras más discriminación en el trabajo o en tus relaciones sentimentales".

Los carbohidratos refinados presentes en el arroz, los fideos y los típicos dumplings (trozos de masa que pueden tener relleno) son un problema. Otro es que la gente, no solo en China sino a nivel mundial, pasa su tiempo libre en casa usando sus teléfonos o tabletas en lugar de salir al aire libre.

Mientras tanto, la cuenta de Instagram de Huang muestra que la joven se encuentra ahora en Tailandia, participando en otro reto de pérdida de peso de 30 días que incluye hacer ejercicio durante dos horas diarias bajo un calor extremo.

BBC

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