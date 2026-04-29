Lauren Udoh Lauren Udoh se siente más segura en Irlanda que en Estados Unidos.

Michael Sable es un comediante y gerente de comunicaciones estadounidense que se mudó de Washington D.C. a Dublín en 2016.

Sable, quien usa su experiencia como estadounidense residente en la República de Irlanda para sus monólogos, cuenta que, cuando llegó, muchos irlandeses que conoció se sorprendieron de su decisión, pero ahora ya no le dan importancia.

"He notado que, con el paso de los años, la gente se muestra cada vez menos incrédula al saber que un estadounidense se ha mudado a Irlanda", afirma.

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Sable es uno de los muchos que se han trasladado a Irlanda desde Estados Unidos. Los datos más recientes muestran que la cifra casi se duplicó pasando de 4.900 a 9.600 entre 2024 y 2025, superando el número de irlandeses que se dirigen en sentido contrario.

Esto coincide con el hecho de que EE.UU. registró más emigrantes que inmigrantes el año pasado, según un informe del centro de estudios estadounidense Brookings Institution. Según el informe, esta es la primera vez que ocurre algo así "en al menos medio siglo".

El centro de estudios destacó los "cambios drásticos en la política migratoria" durante el segundo gobierno del presidente Trump, incluyendo un mayor número de deportaciones de trabajadores extranjeros indocumentados y las reformas por parte de la Casa Blanca del programa estadounidense de acogida de refugiados.

De otro lado, el Wall Street Journal afirma que cada vez más ciudadanos estadounidenses optan por emigrar al extranjero. El medio calculó que "al menos 180.000 estadounidenses" abandonaron voluntariamente EE.UU. en 2025, cifra que, según el informe, representa un récord histórico.

Punto de inflexión

El cambio en el flujo migratorio entre Irlanda y EE.UU. marca un punto de inflexión en la historia compartida de ambos países, que mantienen lazos profundamente arraigados.

Durante siglos, millones de irlandeses emigraron a EE.UU. en busca de trabajo o una vida mejor, lo que convierte a los irlandeses-estadounidenses en uno de los grupos étnicos más numerosos del país. Varios presidentes estadounidenses de ascendencia irlandesa, como John F. Kennedy y Joe Biden, visitaron Irlanda más como un regreso a casa que como una misión diplomática.

El escritor irlandés Colm Tóibín ha explorado con frecuencia la relación entre Irlanda y EE.UU. en su obra, especialmente en sus novelas Brooklyn y Long Island, que narran la historia de una joven irlandesa que emigra a EE.UU. en la década de 1950.

Getty Images "En la cultura [irlandesa] estaba arraigado que si hay algún problema, vas a Inglaterra; si hay ambición o pasión, vas a Estados Unidos", dice Colm Tóibín.

Tóibín, residente en EE.UU., afirma que la relación entre ambos países ha cambiado. "Se creó el mito de que EE.UU. era un lugar de grandes oportunidades y riqueza", explica. "En la cultura irlandesa se arraigó la idea de que si había problemas, uno iba a Inglaterra; si había ambición o pasión, uno iba a EE.UU.".

"El flujo de jóvenes [de Irlanda a EE.UU.] que buscan trabajo simplemente no se ha mantenido. Así que esto supondrá un gran cambio en el futuro, porque ya no habrá la misma facilidad para conectar Irlanda con EE.UU.", añade.

Esta tendencia refleja en parte los cambios políticos en ambos países. Además de convertirse en una economía del conocimiento de alta tecnología y orientada a la exportación, Irlanda ha experimentado una transformación social en las últimas décadas, pasando de ser una sociedad profundamente conservadora a una nación liberal y progresista, tras los referendos sobre el divorcio, el aborto y el matrimonio homosexual.

Tóibín, quien fue un destacado defensor del "sí" en el referéndum irlandés sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, afirma: "Todos se dieron cuenta de que Irlanda era una sociedad más liberal, cosmopolita y abierta, y que sería un buen lugar para vivir".

Por el contrario, EE.UU. se ha inclinado hacia la derecha política bajo la presidencia de Trump, quien, desde su regreso al cargo, ha emprendido una importante campaña contra la inmigración ilegal.

Razones para emigrar

Tóibín retoma la experiencia de los inmigrantes irlandeses-estadounidenses en su última colección de relatos, "Las noticias de Dublín". En uno de los cuentos, "Cinco puentes", el protagonista es un inmigrante irlandés indocumentado que se prepara para abandonar EE.UU. antes de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) lo busque.

El número de ciudadanos irlandeses deportados de EE.UU. aumentó en más del 50% en 2025.

Hay muchos irlandeses en EE.UU. que cumplen con todos los requisitos legales: pagan impuestos, tienen casa propia, sus hijos van a la escuela, pero entraron con visa de turista", afirma Tóibín. "Si el ICE los encontrara, los detendría. Eso es realmente aterrador".

Expatsi, una empresa que ayuda a ciudadanos estadounidenses a mudarse al extranjero, informó de un aumento considerable en el tráfico de personas durante las horas posteriores a la elección del presidente Trump en 2024.

La cofundadora de Expatsi, Jen Barnett, afirma que las razones que esgrimen los estadounidenses para emigrar son muy diversas. Entre los factores que influyen se encuentran la situación política en EE.UU., que se ha mantenido durante los últimos 10 años, el costo de vida y la seguridad. La violencia armada es muy frecuente, afirma.

Kevin Wozniak Para Kevin Wozniak, la política fue un factor determinante a la hora de dejar Estados Unidos para ir a Irlanda.

La política también fue un factor determinante para Kevin Wozniak, un profesor estadounidense residente en Irlanda. Él y su esposo dejaron Boston en 2023 después de que él consiguiera un puesto en la Universidad de Maynooth, 23 km al oeste de Dublín.

"Mi motivación para buscar oportunidades en el extranjero fueron los profundos temores sobre el rumbo del país en la era de Donald Trump", explica Wozniak. "Irlanda se ha liberalizado considerablemente y ha tomado una dirección completamente opuesta a la de EE.UU.".

Natalia Lange, trabajadora de apoyo a migrantes residente en Crosshaven, condado de Cork, se mudó allí desde Michigan con su esposo tras las elecciones estadounidenses de 2024.

Lange, de ascendencia húngara y con pasaporte de la UE, soñaba con vivir en Irlanda desde que la visitó en un viaje escolar. "Políticamente, Irlanda se alinea mucho más con nuestra forma de pensar", afirma. "EE.UU. tiene la infraestructura para recibir a mucha más gente, pero es mucho menos acogedor".

Alamy Irlanda ha experimentado una transformación social en las últimas décadas, pasando de ser una sociedad profundamente conservadora a una nación liberal y progresista.

Lauren Udoh, originaria de Houston, Texas, se mudó a Claregalway, en el condado de Galway, en 2021 tras casarse con su esposo irlandés. Udoh, madre de dos hijos pequeños, trabaja como asistente ejecutiva y documenta su vida como expatriada en las redes sociales bajo el nombre de usuario TheGalwayGal.

"Una de las mayores ventajas es la seguridad. Me siento mucho más segura aquí", comenta. "Con los niños en la escuela, no hay que preocuparse por tiroteos escolares".

La emigración desde Irlanda ha disminuido: 65.600 personas abandonaron el país el año que finalizó en abril de 2025, lo que supone un descenso del 6% respecto a 2024, según la Oficina Central de Estadística de Irlanda (CSO). Para quienes desean vivir en el extranjero, Australia es el destino más popular.

La CSO indicó que 13.500 personas emigraron de Irlanda a Australia en el año que finalizó en abril de 2025, el nivel más alto desde 2013. Esta cifra duplica con creces las 6.100 personas que se estima que emigraron de Irlanda a EE.UU., aunque sigue siendo un 22% superior a la del año anterior.

Las restricciones en torno a los visados J1, que permiten a los estudiantes universitarios irlandeses trabajar y viajar por EE.UU., han llevado a muchos estudiantes irlandeses a reconsiderar sus estudios en ese país.

Karen McHugh, directora ejecutiva de Safe Home Ireland, una organización que apoya a los emigrantes nacidos en Irlanda que desean regresar al país, afirma: "Sin duda, hemos notado un aumento en las consultas sobre el regreso [de EE.UU. a Irlanda]". Australia y Canadá son dos de los principales destinos para los irlandeses, debido a la facilidad para obtener un visado.

El estudiante irlandés Jamie McElhinney realiza actualmente prácticas laborales en Portugal como parte de su curso de gestión hotelera. McElhinney, que estudia en el Instituto Tecnológico de Dundalk, afirma que los controles migratorios actuales le disuaden de buscar prácticas en EE.UU.

"Pensaba ir a Boston, pero entonces empezaron a surgir las noticias sobre el ICE. Es un factor disuasorio para ir allí", comenta.

Crisis de vivienda

Si bien existen oportunidades en Irlanda, con una tasa de empleo del 74,4%, también hay una creciente crisis de vivienda, con recientes protestas por la escasez de viviendas asequibles.

Barnett afirma que la escasez de vivienda es un problema que preocupa a los estadounidenses a los que su empresa ayuda a reubicarse, y añade: "No quieren contribuir a la crisis de vivienda, así que una de las cosas que les recomendamos es que eviten los centros urbanos".

Sable, cuyos abuelos irlandeses emigraron a EE.UU. en 1939, es uno de los muchos estadounidenses cuyos ancestros les permitieron obtener un pasaporte irlandés. Las solicitudes de pasaportes irlandeses en EE.UU. aumentaron un 10% en 2024, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irlanda.

Michael Sable Michael Sable es uno de los muchos estadounidenses cuyos ancestros les permitieron obtener un pasaporte irlandés.

Sable ahora considera Irlanda su hogar. "Culturalmente, me identifico mucho más con los irlandeses", dice. "Es una sociedad muy colectiva, no tan individualista como en EE.UU.".

Bill Hillyard, otro estadounidense con raíces irlandesas, se mudó a Irlanda por el clima más fresco. Él y su esposa Anne dejaron California tras los incendios forestales de 2019. "Mi esposa dijo que teníamos que mudarnos a un lugar donde lloviera". Ahora regentan un pub llamado The Algiers en Baltimore, en el condado de Cork.

Hillyard dice que ahora intenta mantenerse al margen de los acontecimientos turbulentos en EE.UU. "Intentaba no seguir las noticias porque ahora estoy aquí", dice. "Pero me lo recuerdan a diario, porque todo el mundo me pregunta por Trump y lo que está pasando allí… En este momento soy el embajador de West Cork en EE.UU.".

*Este artículo fue publicado en BBC WorkLife. Haz clic aquí para leer la versión original en inglés.

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