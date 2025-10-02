BBC

Una mañana del año pasado, John Gladwin abrió el armario bajo el fregadero de la cocina y descubrió que una bolsa de tierra que guardaba allí estaba hecha trizas.

Días después, también percibió un olor penetrante. Era mohoso y ligeramente astringente, parecido al de la zona de contenedores comunes de su bloque de pisos.

"Supe de inmediato lo que era", dice. "Ratas".

A menudo las había visto correteando cerca de los contenedores. Ahora también estaban dentro de su casa.

"Las oí en los armarios y detrás del panel de la bañera. Una mañana, al despertar, estaban peleándose bajo la bañera, gritando y chillando".

BBC Roedores en la finca de Croydon donde vive John Gladwin: uno descarado saltó a una bolsa de basura y sacó un trozo de comida.

Gladwin, quien vive en Croydon, en el sur de Londres, con sus cinco hijos, actuó de inmediato. Les puso aceite de menta y veneno para ratas, y hasta ahora no han regresado. Pero la experiencia lo conmocionó. "Estaba preocupado por la salud de los niños, no quería que enfermaran".

También sentía vergüenza.

"No es agradable decir que estamos infestados, que nuestra familia vive en una propiedad infestada de ratas".

Cleankill, la empresa de control de plagas encargada de combatir la infestación en la propiedad de Gladwin, trabaja en todo el sur de Inglaterra. Su fundador, Clive Bury, afirma haber observado un aumento notable de las llamadas por actividad de ratas, estimando un incremento del 20% en los últimos dos años.

Se están reportando patrones similares en todo el país. La Asociación Británica de Control de Plagas (BPCA), organismo comercial, afirma que más de la mitad de las empresas de control de plagas han visto un aumento en el número de llamadas por ratas en los últimos cinco años. Las ratas viven en desagües, alcantarillas y madrigueras, y emergen principalmente de noche, por lo que contabilizarlas es casi imposible y las estimaciones sobre su población varían.

En Reino Unido, podría estar entre 10 y 120 millones de individuos.

Lo que se sabe es que, entre 2023 y mediados de este año, se reportaron más de medio millón de infestaciones de ratas a los ayuntamientos de Reino Unido, según las solicitudes de acceso a la información recopiladas por la empresa Drain Detectives.

Pero este problema no sólo afecta a Reino Unido.

Getty Images El metro de la ciudad de Nueva York es conocido por ser un nido de ratas.

El número de ratas también se ha disparado en varias ciudades de EE.UU., como Washington D. C., San Francisco y Nueva York, así como en Ámsterdam, en Países Bajos, y Toronto, en Canadá.

Aunque no son animales intrínsecamente sucios, las ratas hurgan en alcantarillas y contenedores de basura y pueden transmitir enfermedades graves a los humanos. La leptospirosis (enfermedad de Weil) se transmite a través de su orina, y el hantavirus se puede propagar al inhalar excrementos infectados. También pueden consumir productos agrícolas y contaminar los alimentos.

Entonces, dado que las ratas han demostrado ser astutas para evitar ser capturadas, ¿qué se necesitaría realmente para detenerlas? ¿O es demasiado tarde para evitar que las ratas invadan nuestras ciudades?

Aumento de las temperaturas

Bobby Corrigan se considera un rodentólogo urbano. Empezó como exterminador en la ciudad de Nueva York y ha pasado su vida inmerso en el mundo de las ratas.

"Acabé en las alcantarillas, intentando colgar cebos venenosos para matarlas".

Años más tarde, mientras estudiaba a las ratas en la universidad, se esforzó al máximo para comprender su comportamiento; una vez durmió en el suelo de un granero infestado de ratas para observarlas de primera mano.

Lo que le asombró fue su compleja estructura social y la evidencia de lo que él creía que eran signos de altruismo. "Vi ratas jóvenes cargando comida y dándosela a ratas mayores que no podían desplazarse", recuerda.

También estaba decidido a comprender las razones del aumento de las poblaciones de ratas.

Hay muchas razones. Niall Gallagher, gerente técnico de la BPCA, afirma que nuestro creciente apetito por la comida rápida, el hecho de que algunos ayuntamientos recojan la basura con menos frecuencia, así como las obras viales y de construcción que perturban la red de alcantarillado, contribuyen a este fenómeno.

Pero hay evidencia de que el aumento de las temperaturas también podría influir.

La evidencia científica ha demostrado que las poblaciones de ratas son sensibles a la temperatura, pero el Dr. Corrigan, quien anteriormente trabajó en el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York como investigador científico, junto con investigadores de la Universidad de Richmond, Virginia, se propuso averiguar si el aumento de la actividad de las ratas se correlacionaba con el aumento de la temperatura.

Su estudio examinó 16 ciudades, principalmente en Norteamérica, y los resultados, publicados en la revista Science Advances a principios de este año revelaron que 11 de ellas registraron aumentos significativos en la actividad de las ratas durante un período de entre 7 y 17 años.

Bobby Corrigan El Dr. Bobby Corrigan una vez durmió en el suelo de un granero infestado de ratas para observar sus patrones de comportamiento de primera mano.

En Washington D. C., el aumento fue de casi el 400 %, en San Francisco del 300 %, en Toronto del 180 % y en Nueva York del 160 %. Solo tres ciudades experimentaron descensos, entre ellas Tokio y Nueva Orleans.

"Las ciudades que experimentaron mayores aumentos de temperatura a lo largo del tiempo experimentaron mayores aumentos en la población de ratas", concluyó el estudio. Dichos aumentos se acercaron a los 2°C en algunos lugares durante el período de estudio.

Corrigan cree que, mientras las temperaturas sigan subiendo, y en particular durante los inviernos más cálidos, es probable que el aumento en la población de ratas continúe.

Y, de hecho, se prevé que las temperaturas globales aumenten entre al menos 1,9°C y 2,7​​°C por encima de la media preindustrial para 2100, según Climate Action Tracker, un grupo de investigadores climáticos independientes.

Criadores fenomenales… hasta que hace frío

Las ratas son reproductoras fenomenales. Una hembra suele tener unas seis camadas al año, cada una con hasta 12 crías.

Estas ratas pueden empezar a reproducirse después de nueve semanas, lo que significa que dos ratas pueden tener más de 1.000 crías en un solo año.

Universal Images Group via Getty Images Las ratas no hibernan, por lo que el frío puede matarlas o provocar que produzcan menos crías, lo que ralentiza el crecimiento de su población.

Los investigadores afirman que las cifras suelen aumentar en las ciudades. Esto se debe a que el asfalto y los edificios, que retienen el calor, tienden a calentarse más rápidamente que en las zonas rurales.

Y la tendencia de la población a mudarse de zonas rurales a ciudades también influye, según Corrigan. "La tierra está desapareciendo rápidamente, y estamos construyendo edificios, lo que reduce su hábitat [de las ratas] en la naturaleza", afirma.

Más edificios significan más rincones, tuberías y desagües donde pueden vivir las ratas. Todo esto agrava el desafío de cómo controlar mejor el crecimiento de las poblaciones.

Una superpotencia sorprendente

Uno de los datos curiosos sobre las ratas —y que empieza a explicar por qué los cebos envenenados a menudo no funcionan— es que no pueden vomitar.

En teoría, esto significa que una vez ingerido el veneno para ratas, no pueden deshacerse de él. Pero las ratas también son "neofóbicas" o temerosas de lo nuevo, según el profesor Steven Belmain, profesor de Ecología en la Universidad de Greenwich. Belmain cree que ambos puntos están relacionados.

Es una especie de "superpoder", dice, ya que cuando se encuentran con un alimento potencial, no se lanzan a por él sin más.

"Solo prueban un poco. Así que, una vez que comprenden que no se sienten mal, se dan cuenta: 'Bueno, puedo comérmelo’".

"Se podría decir que esta actitud cautelosa ante la vida les ha sido muy útil".

Getty Images Un experto dice que la solución pasa por centrarnos en cambiar nuestros comportamientos y no en trampas para ratas y cebos venenosos.

El doctor Alan Buckle, de la Universidad de Reading, lleva 30 años trabajando en el desarrollo de nuevos venenos para ratas: "Pero fracasé", me dice entre risas".

Si un veneno sabe mal o le causa molestias o dolor a una rata, no comerá más. Por eso se utilizan sustancias de acción más lenta, principalmente anticoagulantes (fármacos que impiden la formación de coágulos de sangre).

Estos tardan hasta una semana en actuar, lo que les da tiempo suficiente a las ratas para ingerir una dosis letal. Sin embargo, se conocen como una forma cruel de matar, ya que causan hemorragias internas.

Además, en los últimos años, las ratas han desarrollado mutaciones genéticas que también les otorgan cierta inmunidad a estos potentes fármacos.

Algunos investigadores están considerando la posibilidad de utilizar anticonceptivos orales como una alternativa más humana para evitar que el número de ratas siga aumentando.

De patrulla con la zar de las ratas

Pocas personas conocen este desafío mejor que Kathleen Corradi, exmaestra de escuela que fue nombrada la Zar de las Ratas de Nueva York en 2023.

Se estima que tres millones de ratas viven en los cinco distritos de la ciudad y Corradi recibió US$3,5 millones para concienciar a la población sobre la mitigación de la plaga.

Fundó lo que ella llama una "academia de ratas" que enseña a la gente cómo evitar que su vecindario sea invadido por ellas.

New York City Hall Kathleen Corradi fue designada "Zar de las Ratas" de Nueva York para abordar el problema de los roedores en la ciudad.

"Hacen un paseo conmigo para detectar ratas, recorriendo los barrios y hablando del comportamiento humano y del comportamiento de las ratas", explicó a la BBC en septiembre.

"Hablamos de cómo se integra todo esto y de qué podrían estar haciendo en sus barrios".

Su equipo también instó a los residentes de Nueva York a llamar si ven ratas o indicios de comportamientos que puedan incitarlas. Los inspectores investigan los informes y ordenan medidas, con fuertes multas si no se toman.

Y hubo otro cambio crucial: en lugar de tirar la basura a la calle en bolsas de plástico, ahora la mayoría de los neoyorquinos están obligados a depositar sus residuos en contenedores a prueba de ratas.

Getty Images En Nueva York, los residentes ahora deben usar contenedores a prueba de ratas.

Corradi dejó el cargo, pero afirma que el enfoque está mostrando ciertos avances.

En definitiva, explicó, "cortar la fuente de alimento de las ratas es la clave para una reducción sostenida".

Contenedores desbordados y comida rápida

De vuelta en Croydon, Alex Donnovan, controlador de plagas de Cleankill, me lleva al patio trasero de la finca donde vive John Gladwin. Apenas amanece, y me hace un gesto para que me quede quieto y guarde silencio.

Momentos después, se oye un crujido y una rata sale disparada de debajo del camino de hormigón hacia los contenedores comunes. A continuación, la cabeza de una rata grande emerge de una madriguera al fondo del jardín.

Durante las dos horas que pasamos en la finca, algunas ratas treparon a un árbol, mientras que una particularmente descarada saltó a un contenedor y sacó un trozo de comida de una bolsa de plástico mientras yo observaba, a menos de un metro de distancia.

Donnovan cree que es casi imposible controlar una infestación de esta magnitud. "Hay demasiada comida". Señala los contenedores repletos de bolsas de basura. Aunque les pongamos raticida, no se lo comen. Simplemente no les interesa… Si estos contenedores se infestan de ratas, los basureros tampoco quieren recogerlos".

BBC John Gladwin, quien vive en la urbanización, dice que encontrar ratas en su apartamento le hizo preocuparse por la salud de sus hijos; también le hizo sentir vergüenza.

Las temperaturas más cálidas podrían contribuir al crecimiento de las poblaciones de ratas, pero nuestros contenedores de basura desbordados, la afición por la comida rápida y las comunidades fragmentadas se suman al desafío de mantenerlas bajo control.

En Reino Unido, hay más personas que nunca viviendo en zonas más próximas. La Oficina Nacional de Estadística proyecta que la población aumentará de 67,6 millones en 2022 a 72,5 millones para 2032, y la proporción de personas que viven en zonas urbanas también aumentará.

Así que, en lugar de esperar que el veneno sea la solución, la solución podría ser algo mucho más sencillo.

AFP via Getty Images Las ratas proliferan en las ciudades, impulsadas por los contenedores de basura desbordados, la comida rápida y la densa vida urbana.

"Si cuidamos el entorno de nuestra ciudad, no tendremos que preocuparnos por ser tan inhumanos con ellas", argumenta el Dr. Corrigan.

"Al no darles [a las ratas acceso a] la comida y las sobras, no tendremos que envenenarlas, matarlas, torturarlas y todas las locuras que les hacemos".

El reto ahora es cómo hacerlo, y con rapidez. Después de todo, como él mismo expresa, las hemos "subestimado".

"Ignoramos a las ratas y dejamos que se descontrolaran… y ahora estamos pagando el precio".

Información adicional: Florencia Freeman

