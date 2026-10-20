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El presidente Donald Trump se ha jactado del desempeño de la economía estadounidense de cara a las elecciones legislativas de medio mandato.

Afirma que durante su gobierno han aumentado los ingresos, se ha reducido la inflación y se han creado empleos.

"Tenemos el país más atractivo del mundo", ha insistido Trump en varias ocasiones.

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Aunque la economía de EE.UU. ha mostrado una resiliencia mayor de la esperada tras los drásticos aranceles del "Día de la Liberación" impuestos en 2025, existen indicios de que estas medidas y el impacto de la guerra entre EE.UU., Israel e Irán han elevado la inflación.

Esto ha afectado a la mayoría de los hogares estadounidenses.

La economía también se está beneficiando del auge de la inversión en inteligencia artificial, aunque podría perder impulso si ese gasto empieza a desacelerarse.

¿Pero cómo percibe la economía el estadounidense promedio?

BBC Verify ha analizado los datos para comprobar hasta qué punto las cifras respaldan las afirmaciones del presidente.

1. La economía de EE.UU. sigue creciendo

La economía estadounidense, en términos generales, sigue creciendo a un ritmo sólido para los estándares del país.

Los datos más recientes muestran que el producto interior bruto (PIB), la referencia más utilizada para medir el tamaño de la economía, se expande actualmente a una tasa anualizada del 2,2%.

Desde finales de 2024, justo antes de que Trump iniciara su segundo mandato, la economía ha crecido cerca de un 3,2%.

Ese crecimiento supera al de cualquier otro miembro del G7, el grupo de las principales economías avanzadas del mundo, durante el mismo período.

La economía estadounidense ha crecido a un ritmo mayor del previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras el anuncio de Trump, el 2 de abril de 2025, de una serie de nuevos aranceles a las importaciones.

En aquel momento, el organismo rebajó sus previsiones de crecimiento para EE.UU. al advertir que los aranceles podrían frenar la inversión y el gasto de los consumidores.

Es importante tener en cuenta que Trump redujo de forma considerable muchos de esos aranceles en los meses siguientes, lo que mitigó parte del impacto económico que inicialmente se esperaba.

La economía estadounidense también se ha visto respaldada por grandes inversiones en inteligencia artificial.

Las grandes empresas tecnológicas han destinado miles de millones de dólares a este sector, incluida la construcción de centros de datos en todo el país.

En agosto de 2026, el gasto de las empresas estadounidenses en la construcción de centros de datos, sin contar el equipamiento informático necesario para ponerlos en funcionamiento, alcanzó los US$5.000 millones, casi el doble del nivel mensual registrado cuando Trump regresó a la Casa Blanca.

2. El repunte de la inflación

Muchos votantes estadounidenses quisieron castigar a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2024, al responsabilizarlo del fuerte aumento de los precios tras la pandemia.

La tasa de inflación en EE.UU. es actualmente 3,7%.

Sigue muy por debajo del máximo reciente del 9% alcanzado durante el mandato de Biden en 2022, pero supera el 3% que Trump heredó al regresar a la Casa Blanca en enero de 2025.

Muchos economistas consideran que la inflación habría sido menor sin los nuevos aranceles impuestos por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, la guerra entre EE.UU., Israel e Irán también ha contribuido al aumento de los precios.

La interrupción de importantes suministros de petróleo y otros combustibles procedentes de Medio Oriente ha impulsado los precios de la energía y, con ello, la inflación.

El precio del galón de diésel en EE.UU., un combustible ampliamente utilizado no solo por los conductores, sino también por los sectores agrícola e industrial, alcanzó en septiembre un máximo histórico de US$6,52.

El precio de algunos productos básicos, como la carne de res y el café, ha aumentado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, aunque el de los huevos ha bajado.

Algunos minoristas estadounidenses han advertido que el encarecimiento de la energía provocado por la guerra con Irán incrementará los costos de producción de alimentos y terminará trasladándose a los consumidores mediante precios más altos en las tiendas.

3. Los ingresos familiares pierden impulso

Los ingresos medios de los hogares estadounidenses han seguido en aumento bajo la presidencia de Trump.

La renta media de los hogares, ajustada por inflación, aumentó un 2,6% en 2025 hasta alcanzar los US$87.460, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Sin embargo, el Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP) ha evaluado cómo una serie de medidas y cambios económicos han afectado a los hogares estadounidenses:

Los recortes de impuestos impulsados por Trump.

El fin de las ayudas federales que permitían reducir el costo del seguro médico para millones de estadounidenses.

Una inflación más alta de lo previsto durante el segundo mandato de Trump, impulsada en parte por los aranceles y por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La conclusión del ITEP es que el 20% de los hogares situados en el tramo medio de ingresos estará, en promedio, unos US$1.700 peor en 2026 de lo que habría estado de otro modo.

En el caso del 20% con menores ingresos, la pérdida media rondará los US$750.

En contraste, se estima que el 1% con mayores ingresos estará, en promedio, unos US$12.560 mejor gracias, principalmente, a los recortes fiscales impulsados por Trump.

Las estimaciones del ITEP sobre el impacto de los aranceles en los hogares estadounidenses de distintos niveles de ingresos coinciden en líneas generales con las de la Tax Foundation, otro centro de estudios especializado en política fiscal.

4. La creación de empleo se desaceleró

Trump había pronosticado que sus aranceles desencadenarían una "avalancha de empleos" en EE.UU., ya que las empresas manufactureras trasladarían su producción al país y construirían nuevas fábricas para evitar los impuestos a las importaciones.

Sin embargo, desde su regreso a la Casa Blanca, la economía estadounidense ha creado un promedio de 34.000 puestos de trabajo al mes.

Aunque el empleo sigue creciendo, ese ritmo es muy inferior a los 122.000 puestos mensuales registrados durante el último año de la presidencia de Joe Biden.

Además, el número de estadounidenses empleados en el sector manufacturero, que ascendía a 12,6 millones en septiembre de 2026, es ligeramente inferior al registrado al inicio del segundo mandato de Trump.

No obstante, la tasa de desempleo se mantiene relativamente baja, en un 4,2%, un nivel similar al que existía cuando Trump regresó a la Casa Blanca.

Parte de la explicación está en la política migratoria más restrictiva y el programa de deportaciones impulsado por Trump, que han reducido el tamaño de la fuerza laboral disponible.

Como consecuencia, la economía necesita crear menos empleos cada mes para evitar un aumento del desempleo.

5. Aumento de los costos de endeudamiento

La deuda del gobierno estadounidense ha aumentado durante el segundo mandato de Trump, impulsada en parte por sus amplios recortes de impuestos.

En el ejercicio fiscal que terminó en septiembre de 2026, el déficit federal —la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno— alcanzó los US$2 billones, cerca del 6% del PIB estadounidense.

Se prevé que esa cifra supere el 8% del PIB para 2030.

Este elevado endeudamiento contribuye a impulsar el crecimiento económico a corto plazo.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que mantener el déficit mediante la emisión de deuda, sumado al rápido aumento de la deuda pública, eleva el riesgo de una futura crisis financiera en EE.UU., cuyas consecuencias podrían ser graves para la mayoría de los hogares.

El creciente déficit también es una de las razones por las que el gobierno estadounidense debe pagar más para financiarse en los mercados financieros.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha aumentado con fuerza desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y ya supera el 5%, su nivel más alto desde la crisis financiera mundial de 2007.

El encarecimiento de la financiación del gobierno también ejerce presión al alza sobre los tipos de interés que pagan los hogares.

La tasa de interés de las nuevas hipotecas a 30 años ha subido al 7,4% anual, frente al 6,9% registrado cuando Trump regresó al poder.

Esto agrava las dificultades del mercado inmobiliario estadounidense, al hacer que la compra de una vivienda sea menos asequible para muchos compradores.

Además, numerosos propietarios son reacios a mudarse porque tendrían que renunciar a las hipotecas más baratas que contrataron cuando las tasas de interés eran más bajas, unas condiciones que no pueden trasladar a una nueva vivienda.

Gráficos hechos por Erwan Rivault.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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