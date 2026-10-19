Facebook/perpetuosocorrogye El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari tenía 53 años.

La repentina caída de un gran crucifijo sobre la cabeza de un sacerdote, que murió a consecuencia del duro golpe sufrido en plena misa, ha puesto de luto a la comunidad católica de Guayaquil, en Ecuador.

El incidente ocurrió en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el centro de la ciudad ecuatoriana, donde el sábado el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebraba la misa ordinaria.

Sánchez Molinari, 53 años, se encontraba en el altar dirigiendo la misa cuando inesperadamente el gran crucifijo de madera se desprendió de su lugar y cayó directamente sobre el párroco, que nunca se dio cuenta de lo ocurrido.

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El sacerdote de inmediato cayó al suelo, ante la incredulidad de los asistentes a la misa y de quienes seguían una transmisión en directo por redes sociales.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el sábado por la noche la muerte de Sánchez Molinari: "Agradecemos todos los mensajes de condolencias desde diferentes partes del mundo y, especialmente, sus oraciones por el eterno descanso del alma del P. Patricio Sánchez".

El cardenal Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, ofreció una misa el domingo en la misma iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la que ocurrió el accidente, en memoria del sacerdote.

No hubo información sobre qué pudo haber causado el desprendimiento del crucifijo.

"¡Llamen a una ambulancia! ¡Padre, padre!"

Poco antes del accidente, el sacerdote había pronunciado su sermón, en el que pidió a sus feligreses que reflexionaran sobre el tiempo que le dedican a Dios en su día a día y se preguntaran si lo hacían tanto como a otras cosas pasajeras, como el celular o las series de televisión.

"Queridos hermanos, un día todos los que estamos aquí también vamos a morir", dijo en un momento desde el púlpito.

"Y a veces el tiempo que hemos utilizado en cosas, que no tienen tanto sentido, no es como el tiempo que utilizamos en Dios. En ese tiempo que damos de calidad a Dios, a nuestros hermanos, al esposo, la esposa, a los hijos, a la familia. Ese tiempo ese el mejor gastado", añadió.

Luego de terminar el sermón, el sacerdote regresó al altar y dio paso a las súplicas de la misa, pero en esos instantes fue cuando ocurrió el accidente, dos minutos después de su homilía.

"¡Padre, padre!", dijo una mujer que asistía al sacerdote cerca del altar. "¡Llamen a una ambulancia! ¡Padre, padre!".

Ni las autoridades ni la Arquidiócesis de Guayaquil ofrecieron información de forma inmediata sobre qué pudo haber ocurrido para que se desprendiera el pesado crucifijo.

Medios locales mostraban imágenes este lunes de los trabajos de recolocación de la imagen de Cristo en la cruz en la iglesia.

Arquidiócesis de Guayaquil El arzobispo Luis Cabrera encabezó una misa en memoria del padre Sánchez Molinari el domingo.

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