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El ejército estadounidense anunció que este lunes comenzará a aplicar un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes.

Y añadió que se permitiría el paso por el estrecho de Ormuz —una vía marítima crucial que Irán cerró de hecho en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes— a los buques que lleguen o partan de otros lugares.

Esto se produce después de que los negociadores de ambas partes no lograran alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, que comenzó el 28 de febrero.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones directas con Irán en Pakistán fracasaron porque Therán "no estaba dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán culpó a las "exigencias excesivas y solicitudes ilegales" de EE. UU.

¿Qué dijo Trump sobre el bloqueo?

En una publicación en Truth Social el domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que su país comenzará a "BLOQUEAR todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz".

"También he dado instrucciones a nuestra Armada para que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", dijo Trump.

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Y luego añadió que EE.UU. también comenzará a destruir las minas que, según él, Irán ha colocado en el estrecho.

"¡Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será VOLADO AL INFIERNO!", continuó.

Trump comentó que "en algún momento" se alcanzará un acuerdo sobre el libre paso, pero "Irán no ha permitido que eso suceda con solo decir: 'Puede que haya una mina por ahí en algún lugar', de la que nadie sabe nada".

En otra publicación, agregó que "Irán prometió abrir el estrecho de Ormuz y, a sabiendas, no lo hizo".

"Tal y como prometieron, ¡más les vale empezar el proceso para abrir esta VÍA NAVEGABLE INTERNACIONAL Y RÁPIDAMENTE!", afirmó.

¿Cómo funcionaría un bloqueo en la práctica?

El manual del comandante de la Armada de los Estados Unidos sobre el derecho de las operaciones navales, de 2022, define un bloqueo como una "operación beligerante destinada a impedir que buques y/o aeronaves de todos los Estados, tanto enemigos como neutrales, entren o salgan de puertos, aeródromos o zonas costeras específicos que pertenezcan a un Estado enemigo, estén ocupados por él o se encuentren bajo su control".

Trump dijo inicialmente que la Armada de EE. UU. iniciaría el proceso de bloqueo del estrecho "con efecto inmediato".

Más tarde, el domingo, declaró a la cadena estadounidense Fox News que el bloqueo "tardará un poco, pero será efectivo muy pronto", y lo describió como una política de "todo o nada".

Getty Images Desde el alto el fuego temporal, solo han atravesado el estrecho unos pocos barcos.

En una publicación en X, el Comando Central de EE.UU. (Centcom) indicó que sus fuerzas comenzarían a implementar el bloqueo a las 10:00 EDT (14:00 GMT) del lunes.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán", señaló.

El Centcom agregó que las fuerzas estadounidenses no obstaculizarían la libertad de los buques que transitaran hacia y desde puertos no iraníes, y que se proporcionaría información adicional a los marineros comerciales a través de un aviso formal antes de que comience el bloqueo.

Trump señaló que otros países participarían en el bloqueo del estrecho, pero no especificó cuáles. Según entiende la BBC, Reino Unido no participará en el bloqueo.

Trump también declaró a Fox News que la OTAN se ha ofrecido a ayudar a "limpiar" el estrecho, y añadió que este volvería a estar libre para la navegación en "un plazo no muy lejano".

Trump afirmó que Estados Unidos enviaría dragaminas y que Reino Unido —miembro de la OTAN— también lo haría.

"Tengo entendido que Reino Unido y otros dos países están enviando dragaminas", dijo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, había dicho anteriormente que los sistemas militares británicos de búsqueda de minas ya se encuentran en la región.

Un portavoz del gobierno de Reino Unido declaró: "Seguimos apoyando la libertad de navegación y la apertura del estrecho de Ormuz, que se necesita con urgencia para respaldar la economía global y el costo de vida en nuestro país".

El portavoz afirmó que el estrecho de Ormuz "no debe estar sujeto a peajes".

"Estamos trabajando con urgencia con Francia y otros socios para formar una amplia coalición que proteja la libertad de navegación".

Tres expertos jurídicos de EE.UU. declararon a la BBC que un bloqueo podría violar el derecho marítimo. Uno de ellos también cuestionó si un bloqueo, impuesto por la fuerza militar, violaría el actual acuerdo de alto el fuego.

¿Por qué bloquearía EE. UU. el estrecho?

La geografía del estrecho le ha permitido a Irán utilizarlo como arma de presión a lo largo de esta guerra, impidiendo de forma selectiva el paso de buques por esta estrecha vía navegable y provocando así un aumento de los precios del petróleo.

Teherán ha estado cobrando enormes sumas de dinero a algunos buques a cambio de su paso.

Al cerrar el estrecho, Trump podría cortar una fuente significativa de ingresos para el gobierno iraní, aunque esta medida podría aumentar el riesgo de elevar aún más los precios del petróleo y el gas.

"No vamos a permitir que Irán gane dinero vendiendo petróleo a quienes les caen bien y no a quienes no les caen bien", le dijo Trump a Fox News y afirmó que el objetivo era, por el contrario, permitir que "todo o nada" pasara por el crucial canal de navegación.

Analistas han sugerido que la declaración del presidente de EE.UU. tiene como objetivo ejercer presión sobre Irán para que llegue a un acuerdo aceptando los términos estadounidenses.

Getty Images Teherán ha estado cobrando enormes sumas de dinero a algunos buques a cambio de su paso por el estrecho de Ormuz.

En el programa Face the Nation de la cadena CBS, el congresista republicano Mike Turner, de Ohio, dijo que el bloqueo era un medio para forzar una resolución de la situación en Ormuz.

"El presidente, al decir que no vamos a dejar que sean ellos quienes decidan quién pasa, sin duda está convocando a todos nuestros aliados y a todo el mundo a la mesa de negociaciones", dijo. "Esto debe abordarse".

Pero el senador Mark Warner, de Virginia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, declaró el domingo a CNN: "No entiendo cómo el bloqueo del estrecho va a empujar de alguna manera a los iraníes a abrirlo".

¿Cuál sería el impacto?

A corto plazo, la amenaza de Trump de bloquear el estrecho solo afectará a un pequeño puñado de buques que aún navegan por esa vía, según explicó el experto en transporte marítimo Lars Jensen a la BBC.

"Si los estadounidenses realmente llevan esto a cabo, detendrá un goteo muy reducido de buques. En el contexto general, realmente no cambia nada", afirma.

Jensen, director ejecutivo de Vespucci Maritime, señala que la amenaza de Trump de impedir el paso seguro a cualquier barco que pague peajes a Irán tampoco tendría gran impacto, ya que cualquier empresa que lo hiciera ya se enfrentaría a sanciones por pagar al régimen.

"En primer lugar, hay muy pocos barcos que pasan por allí. Son aún menos los que pagan, y los que pagan ya estarán sujetos a sanciones estadounidenses", afirma.

La mayoría de las empresas navieras seguirán a la espera de ver si se alcanza un acuerdo de paz provisional y si este se mantiene, dice Jensen, y si eso ocurre, podría reanudarse un lento aumento del tráfico marítimo.

¿Cuál es la situación actual en el estrecho?

El alto el fuego de dos semanas en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, acordado el 7 de abril, incluía la condición de que se garantizara el "paso seguro" a través de la estrecha vía marítima.

Sin embargo, los buques de la zona recibieron mensajes en los que se les advertía que serían "atacados y destruidos" si intentaban cruzar el estrecho sin permiso, y solo unos pocos barcos realizaron el trayecto en los tres primeros días tras el anuncio de la tregua.

A las 16:00 GMT del 10 de abril, solo se había registrado el paso de 19 buques por el estrecho desde el alto el fuego, según el análisis de BBC Verify de los datos de seguimiento de buques de MarineTraffic.

De estos, cuatro eran petroleros que transportaban petróleo, gas o productos químicos. El resto figuran como graneleros o portacontenedores de diversos tipos.

Otros buques han realizado el trayecto sin transmitir su ubicación.

Esto contrasta con la media de 138 buques que atravesaban el estrecho cada día antes de que comenzara el conflicto el 28 de febrero.

Información adicional de Sareen Habeshian.

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