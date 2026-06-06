PRABIN RANABHAT / AFP via Getty Images Desde la cama del hospital donde se recupera, el guía relató a la BBC cómo salió con vida de la montaña más alta del mundo.

El guía nepalí hallado vivo tras permanecer seis días por su cuenta en el monte Everest declaró a la BBC que sobrevivió masticando hielo y comiendo unos chocolates que encontró en uno de sus bolsillos.

Dawa Sherpa insistió en que no desapareció durante el descenso, sino que se vio obligado a quedarse atrás tras quedarse sin oxígeno.

Se creía que Dawa Sherpa había fallecido en la montaña, y su familia en Katmandú, la capital de Nepal, había comenzado a realizar los ritos funerarios cuando un equipo de rescate lo avistó deslizándose montaña abajo hacia el Campamento Base.

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El hombre fue trasladado en helicóptero a un hospital en Katmandú, donde habló con la BBC mientras recibía tratamiento por deshidratación, congelación y una fractura.

"No pensé que viviría", declaró el viernes al servicio nepalí de la BBC.

"Pensé que moriría", admitió.

El escalador Chris Thrall fue la última persona que vio con vida a Dawa Sherpa antes de su rescate en las inmediaciones de la famosa Cascada de Hielo de Khumbu el jueves.

El soldado británico retirado relató que el hombre, de 57 años, estaba sentado sobre su mochila justo encima del Campamento 3, a unos 7.500 metros de altitud, "como había hecho cientos de veces antes para descansar un rato".

Thrall continuó descendiendo solo durante unos 50-100 metros, según sus cálculos, antes de encontrarse con otro miembro del grupo, un escalador polaco sin oxígeno que sufría congelación severa.

"Inmediatamente, mi atención se centró en el más débil del grupo. Y ahí terminó todo", declaró al programa Newshour de la BBC.

"Mientras miraba hacia arriba, ayudando a este hombre a descender, Hillary Dawa (Sherpa) parecía no haberse movido, y desde luego no estaba descendiendo, porque habríamos visto su linterna frontal", dijo.

PRABIN RANABHAT / AFP via Getty Images Dawa Sherpa permanece en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Katmandú y un familiar logró tomarle una fotografía.

Atrapado en una grieta

Dawa Sherpa contó a la BBC que estuvo en aprietos.

"Cuando se me acabó el oxígeno, no podía caminar", explicó.

"No comí nada durante los dos primeros días. Luego empecé a masticar hielo. Me dolían los dientes. Lo masticaba con fuerza", relató.

Entonces encontró unos chocolates en los bolsillos de su ropa y logró beber un poco de hielo derretido.

Comenzó a bajar lentamente la montaña, solo para caer en una grieta, según dos personas que hablaron con Dawa Sherpa sobre su terrible experiencia.

Estuvo atrapado durante dos días y medio sin poder encontrar una salida.

Entonces una avalancha arrastró nieve hacia la grieta, dándole la primera esperanza que en días.

"Al pisar la nieve, me puse de pie y miré hacia arriba… sentí que podía salir de allí", contó a la BBC.

Una vez que logró salir a duras penas de la grieta, encontró cuerdas cerca que le ayudaron a descender por la montaña más alta del mundo.

Otra avalancha amenazó su avance, pero estaba decidido a seguir adelante.

"Logré atravesar la nieve y descendí. Caminé durante toda la noche", dijo.

"Entonces, me acerqué al campamento base", comentó.

Fue allí donde vio a las primeras personas en casi una semana.

"Unos muchachos subían a recoger los desperdicios. Me encontré con ellos y me bajaron en brazos", narró.

Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC) Dawa Sherpa (izquierda), quien se temía había fallecido en algún rincón de la montaña más alta del mundo, consiguió ponerse a salvo.

"Indescriptible"

La noticia de la supervivencia del guía causó conmoción y alegría en la comunidad sherpa, entre los escaladores con los que había estado y en su propia familia.

Cinco personas han fallecido durante la temporada de escalada de este año, y más de 300 han muerto desde que se tienen registros en la década de 1920.

Pemba Sherpa, director ejecutivo de 8K Expeditions, la empresa que supervisaba las labores de búsqueda, lo calificó como un "verdadero autorrescate".

"Dawa logró sobrevivir contra todo pronóstico durante días. Es un auténtico milagro", dijo.

Cuando Thrall vio por primera vez comentarios en redes sociales que decían que Dawa Sherpa, también conocido como Hillary Dawa Sherpa en honor al famoso alpinista Edmund Hillary, había sido encontrado con vida, pensó que era spam.

"Es increíble: un minuto estaba conteniendo las lágrimas con su hija y al siguiente lo vi llegar arrastrándose al pueblo", declaró Thrall al programa Newshour de la BBC.

"Es absolutamente asombroso, indescriptible", agregó.

Su esposa, Damu Sherpa, declaró a la BBC que había perdido la esperanza cuando la compañía de la expedición le comunicó que el rescate era imposible y que la familia había comenzado los ritos funerarios.

"Cuando lo vi por primera vez, me quedé muy sorprendida. Estaba muy angustiada después de que nos dijeran que nunca volvería a casa. No puedo creer que haya regresado con vida", dijo.

"No podía creer lo que veían mis ojos al ver que había regresado sano y salvo", remató.

"Me pregunto cuánto tiempo sobrevivió sin comida ni provisiones… No puedo entender cómo mi esposo pudo comer y beber a semejante altitud. Espero que nadie tenga que sufrir este destino", dijo.

La mujer añadió que el gobierno nepalí debería asegurarse de que incidentes similares no vuelvan a ocurrir.

"Me reconoció… está bien y habla. Estamos felices", declaró su hija, Mhendo Lhamo Sherpa, a la agencia de noticias Reuters tras visitarlo.

Los médicos del Hospital HAMS de Katmandú aseguraron que Dawa Sherpa ha estado recibiendo atención médica integral en la unidad de cuidados intensivos, pero que su estado es estable y que su deshidratación está mejorando significativamente.

Más de 1000 personas han coronado el Everest esta temporada, convirtiéndola en la más concurrida de la historia.

PRABIN RANABHAT / AFP via Getty Images La esposa (derecha) y la hija (izquierda) del guía permanecen en el hospital a la espera de que los médicos le den el alta.

BBC

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