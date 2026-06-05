Reuters

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) recibieron la orden de resguardarse en una nave acoplada después de que la estructura comenzara repentinamente a perder aire.

A cinco de los siete tripulantes se les pidió que entrar en la cápsula Dragon Freedom de SpaceX, acoplada a la EEI, el viernes por la tarde y se prepararon para una posible evacuación.

Mientras tanto, dos miembros restantes de la tripulación -un par de cosmonautas rusos- intentaron reparar una parte del segmento ruso de la EEI, donde las fugas habían comenzado a aumentar el lunes.

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Las reparaciones se suspendieron y la tripulación recibió la orden de regresar a la EEI por parte de la NASA el viernes por la tarde.

Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot y Andrey Fedyaev, quienes llegaron a la EEI en febrero, se habían refugiado en la nave acoplada junto con otro astronauta, Chris Williams.

Se les había indicado que se pusieran sus trajes espaciales para que estuvieran listos para desacoplarse y regresar a la Tierra en caso de necesidad.

La Dragon funciona esencialmente como un bote salvavidas: está acoplada a la estación, pero lista para desprenderse en cuanto se dé la orden.

El detonante de la orden fue un empeoramiento de una fuga de aire en el túnel de transferencia, conocido como PrK, que conduce a una sección del segmento ruso de la estación llamada módulo de servicio Zvezda.

Los cosmonautas rusos, el comandante de la estación Sergey Kud-Sverchkov y el ingeniero de vuelo Sergei Mikaev, intentaron solucionar el problema. Su ruta de escape era la nave Soyuz MS-28, acoplada por separado.

Un problema recurrente

No es la primera vez que la estación tiene que lidiar con este problema: las grietas responsables de estas fugas de aire han persistido de forma intermitente durante alrededor de seis años.

Sin embargo, tras la llegada de una nave de carga rusa el mes pasado, la agencia espacial rusa Roscosmos detectó una nueva y lenta caída de presión en el túnel, lo que motivó la decisión de ir más allá de soluciones temporales e intentar una operación de reparación más extensa el viernes.

Pero fue el método que planeaban utilizar lo que provocó la orden de resguardarse, según la agencia de noticias Reuters.

Se informó que Kud-Sverchkov y Mikaev estaban utilizando una sierra para intentar acceder a una zona donde se encontraba la grieta que estaba perdiendo aire.

La NASA no estuvo de acuerdo con el método que estaban utilizando y el control de misión en Houston ordenó a cinco tripulantes que adoptaran procedimientos de "refugio seguro" en la nave Dragon.

Cuando Roscosmos indicó a su tripulación que pausara las reparaciones, la NASA instruyó a los astronautas para que regresaran a la estación.

La portavoz de la NASA, Bethany Stevens, declaró en X: "Dado este desarrollo, la NASA ha instruido a los miembros de la tripulación que se encontraban dentro de la nave Dragon a finalizar los procedimientos de refugio seguro y regresar a las operaciones previstas a bordo de la Estación Espacial Internacional".

La agencia de noticias rusa Tass, citando a Roscosmos, informó que nada había puesto en peligro la seguridad de la tripulación ni de los sistemas a bordo de la EEI.

La EEI, que se extiende a lo largo de la longitud de un campo de fútbol, es el objeto construido por el ser humano más grande en el espacio.

Ha sido operada de forma continua por un consorcio liderado por Estados Unidos y Rusia -que incluye a Canadá, Japón y 11 países europeos- desde 1998.

BBC

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