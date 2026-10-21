AFP vía Getty Images "Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes", les advirtió Nayib Bukele a quienes habrían tomado como rehenes a los salvadoreños.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles el inicio de una operación militar en Haití para rescatar a los cuatro soldados salvadoreños que llevan desaparecidos en el país caribeño desde el domingo.

A los cuatro miembros de la Fuerza Aérea se les perdió el rastro tras una emboscada perpetrada por "grupos criminales fuertemente armados", según informaron las Fuerzas Armadas de El Salvador.

El equipo salvadoreño forma parte de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), un cuerpo multinacional creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre de 2025 y cuya misión es restablecer la seguridad en Haití.

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La emboscada ocurrió en Croix-des-Bouquets, una comunidad antes pacífica de Puerto Príncipe que ahora está controlada por grupos armados.

Tras cuatro días sin referirse al incidente, en un mensaje compartido en la red social X el mandatario se dirigió directamente a quienes "tienen como rehenes" a los salvadoreños.

"Nuestros hombres secuestrados no son combatientes. Son técnicos de aviación que forman parte de nuestra misión en Haití, dentro del marco de una misión internacional. Nuestra misión consiste únicamente en pilotos y personal técnico, cuyo trabajo principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no hacer la guerra", dice Bukele en su comunicado.

"Sin embargo, fueron secuestrados de manera cobarde mientras regresaban después de comprar alimentos en un mercado de la zona", prosigue.

"Por eso, hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: traer de vuelta a nuestros cuatro compatriotas a casa con vida, sin ningún daño".

Bukele termina su mensaje con una advertencia, y recordando la política de seguridad con la que ha desarticulado a las pandillas en su país y que le ha valido una popularidad sin precedentes para un jefe de gobierno, además de críticas por violaciones de derechos humanos.

"Quiero que ustedes, los líderes de las pandillas, comprendan una cosa muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que se viene si no recuperamos a los cuatro rehenes con vida", escribió el mandatario.

"Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes".

En marzo de 2024 Bukele aseguró que su gobierno podía solucionar la creciente crisis de violencia de Haití y que solo necesitaría "una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y cubrir todos los gastos de la misión".

Anadolu vía Getty Images Los soldados desaparecidos forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Control de pandillas

Los soldados salvadoreños fue atacado cuando regresaba al campamento en un vehículo blindado, según informaron las Fuerzas Armadas en un comunicado a última hora del domingo. Lograron huir después de que su vehículo fuera alcanzado por explosivos y se incendiara, pero a continuación se perdió el contacto.

Otros países que llevan a cabo operaciones contra las bandas en Haití intentaron prestar ayuda, mientras que los helicópteros salvadoreños desplegados para prestar apoyo fueron blanco de disparos.

"Se han realizado múltiples intentos de aproximación por vía terrestre y aérea, pero estos se han visto obstaculizados por la intensidad de los enfrentamientos y las condiciones de seguridad en la zona", afirmaron las FFAA de El Salvador.

Hasta el momento ninguna pandilla se ha atribuido el ataque.

Este es el primer ataque de esa naturaleza contra la fuerza internacional y ocurre en un momento en el que Haití se prepara para sus primeras elecciones generales en más de una década. Lo sucedido pone de relieve el poder de las pandillas armadas en Haití, que controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe, la capital.

Romain Le Cour, jefe del Observatorio de Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, declaró el lunes que, si bien algunos grupos criminales han estado bajo presión desde que se desplegó la fuerza de supresión de pandillas, "otras quieren demostrar que pueden contraatacar".

"Si efectivamente estos soldados están retenidos, los grupos obtienen ventaja para negociar y para presionar a las fuerzas de seguridad", afirmó en unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias Reuters.

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en septiembre de 2025 una fuerza de supresión de pandillas de 5.550 integrantes a fin de reemplazar a una anterior fuerza multinacional liderada por Kenia, que tuvo dificultades por la falta de fondos y recursos en su intento por ayudar a la Policía Nacional de Haití a contener la violencia de las pandillas.

AFP vía Getty Images Gran parte de la capital de Haití, Puerto Príncipe, está controlada por las pandillas.

La fuerza de supresión de pandillas cuenta actualmente con más de 1.500 efectivos desplegados en el país caribeño, e incluye soldados de Chad, Jamaica y Guatemala.

La violencia de las pandillas ha desplazado a una cifra récord de 1,5 millones de personas en los últimos años en Haití, además de dejar más de 5.700 muertos y heridos desde enero hasta mediados de septiembre, y más de 230 personas secuestradas, según Naciones Unidas.

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