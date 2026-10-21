Reuters Las últimas conversaciones entre Witkoff y Putin en San Petersburgo duraron aproximadamente tres horas.

Rusia está "dispuesta en principio" a reanudar las conversaciones con Estados Unidos y Ucrania para poner fin al conflicto, afirmó un alto funcionario del Kremlin.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov hizo estas declaraciones después de que Vladimir Putin se reuniera con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, en San Petersburgo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y sus aliados europeos han estado presionando a Moscú para que se reanuden de inmediato las conversaciones suspendidas en febrero, y Ushakov dijo que podría celebrarse una nueva ronda en noviembre.

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Durante meses, Rusia se ha negado a dialogar, ya que cree que está ganando en el campo de batalla, dado que Ucrania se enfrenta a una grave escasez de misiles interceptores para hacer frente a los letales ataques rusos.

Witkoff viajó a San Petersburgo tras reunirse el lunes en Oslo con Zelensky y los líderes de Noruega y Finlandia.

No está claro qué propuestas específicas presentó Witkoff a Putin, pero Zelensky dijo después de las conversaciones en Oslo que se habían discutido garantías de seguridad "sólidas" para Ucrania y propuestas de alto el fuego en materia energética.

Ushakov señaló que sus ideas no eran muy "útiles".

Altos funcionarios de Rusia, Ucrania y EE.UU. han mantenido varias rondas de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022, cuando Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania.

Rusia culpó a Ucrania por alterar las elecciones generales del mes pasado con ataques "masivos".

En declaraciones a la prensa tras las conversaciones de este miércoles en San Petersburgo, Ushakov sugirió que podría celebrarse una nueva ronda en torno al 10 de noviembre en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

AFP vía Getty Images Los mandatarios de Noruega y Finlandia se reunieron este martes con Zelensky en Oslo.

El asesor de Putin hizo hincapié en que las conversaciones deben centrarse en "la construcción de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania tras el fin del conflicto".

Un funcionario estadounidense declaró posteriormente a la BBC que Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, otro negociador clave, habían propuesto en las conversaciones del martes en la capital noruega "una reunión trilateral a nivel técnico entre EE.UU., Rusia y Ucrania".

"Eso fue aceptado ayer por los ucranianos en Oslo y hoy por los rusos en San Petersburgo", indicó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

Ushakov también declaró a la prensa que Putin le reiteró a Witkoff que las tropas rusas estaban avanzando por todas partes a lo largo del extenso frente y que tenían una "iniciativa estratégica".

Zelensky aceptaría un acuerdo

Ucrania y sus aliados europeos están refutando la afirmación de Putin, y esgrimen que existe un virtual punto muerto en el frente.

Zelensky aseguró este miércoles que aceptaría un acuerdo que congelara la guerra en las líneas de combate actuales.

"Lo llamamos 'alto el fuego' o 'detengan la matanza', como lo denominó el presidente Trump. Congelar y parar. Y, por supuesto, esto es lo mínimo que necesitamos de Rusia hoy", indicó en diálogo con Fox News.

El mandatario ucraniano añadió que las garantías de seguridad para su país podrían discutirse después.

Witkoff calificó las últimas conversaciones de "constructivas".

Kushner, quien participaba por videoconferencia, dijo: "Aún queda mucho trabajo por delante, pero tenemos una oportunidad real de dejar atrás esta guerra y construir un marco para una paz, seguridad y prosperidad duraderas para las generaciones venideras".

AFP vía Getty Images Zelensky junto a Jared Kushner y Steve Witkoff en Kyiv a comienzos de septiembre.

Las conversaciones se celebraron en medio de una creciente disputa entre Ucrania y EE.UU.

Trump ha dicho que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente, y más recientemente, "que otra persona negocie en nombre de Ucrania".

El mandatario ha culpado a los ataques de Ucrania contra las refinerías de petróleo rusas del aumento de los precios del combustible desde el inicio de la guerra liderada por EE.UU. contra Irán.

El acercamiento de Washington con Moscú

El presidente estadadounidense fue duramente criticado por legisladores demócratas y algunos republicanos tras levantar las sanciones contra Rusia, lo que le permitió liberar toneladas de diésel "al mercado estadounidense y mundial".

Eso a pesar de haber firmado, apenas unas semanas antes, una ley que autorizaba nuevas sanciones y aranceles estadounidenses contra los países que importan petróleo y gas rusos.

Zelensky, y los aliados europeos de Ucrania, criticaron la decisión de Trump.

La semana pasada, Kyiv acusó a Washington de retener información crucial para alertar a los ucranianos sobre los inminentes lanzamientos de misiles balísticos rusos, lo que provocó numerosas muertes de civiles.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, rechazó el martes dichas acusaciones, que calificó de "escandalosas", mientras que Zelensky declaró tras las conversaciones de Oslo que el intercambio de inteligencia "ahora funciona".

El ejército ucraniano también se ha quejado de las restricciones de velocidad impuestas por la red estadounidense de internet por satélite Starlink, propiedad de Elon Musk, que limitan su capacidad para utilizar drones en ataques contra Rusia.

Los funcionarios estadounidenses negaron haber solicitado tal ralentización y un grupo bipartidista de senadores estadounidenses ha pedido una investigación urgente.

Antes de que comenzaran las conversaciones entre Putin y Witkoff, Rusia liberó a Stephen Hubbard, un ciudadano estadounidense de 74 años que había sido condenado a casi siete años de cárcel por supuestamente luchar en nombre de Ucrania.

Truth Social Hubbard había estado encarcelado en Rusia por supuestamente luchar a favor de Ucrania.

Trump afirmó que el exprofesor estaba "de camino a casa" y que "no era necesario ningún 'intercambio’", mientras que Witkoff calificó a Putin de "humanitario" por haber accedido a su liberación.

Cuando un periodista de la BBC le preguntó si estaba de acuerdo con esa descripción del líder del Kremlin, el vicepresidente estadounidense JD Vance respondió: "Estoy de acuerdo con que Steve Witkoff le haya dicho algo amable a una persona que acaba de liberar a un rehén estadounidense".

"Independientemente de si se está de acuerdo o no con el sentimiento subyacente, Steve Witkoff es un diplomático. Su trabajo es ir allí y cumplir con su cometido. Me importa muy poco lo que dijo Steve, sino en el hecho de que esté trayendo a un rehén estadounidense de vuelta a casa con su familia".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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