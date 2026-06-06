X/ @ZelenskyyUa El presidente Zelensky publicó un vídeo en las redes sociales que muestra aviones no tripulados y explosiones.

Las autoridades rusas afirman que Ucrania ha lanzado un "ataque sin precedentes" contra San Petersburgo y sus alrededores, cuando la ciudad acoge el último día del foro económico anual de Rusia.

Según el gobernador Aleksandr Drozdenko, más de 140 aviones no tripulados fueron derribados en la región circundante de Leningrado, mientras que el gobernador de la ciudad, Alexander Beglov, instó a los residentes a permanecer en sus casas por primera vez desde que comenzó la guerra.

El presidente de Ucrania afirmó que sus fuerzas atacaron arsenales y una base naval de Rusia en lo que calificó como una respuesta justa a los ataques rusos.

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Se produce un día después de que Vladimir Putin dijera en el foro que no tenía sentido reunirse con Volodymyr Zelensky, quien había pedido entablar conversaciones directas para poner fin a la guerra.

Zelesnky publicó un mensaje en sus redes sociales el sábado asegurando que era "hora de poner fin a esta guerra", pero acusó al líder ruso de querer "seguir luchando".

Afirmó que los drones de su país habían recorrido una distancia de 1.000 kilómetros hasta la región donde está San Petersburgo y habían atacado "arsenales de la marina enemiga y una base en Kronstadt", en referencia al principal puesto avanzado de la Flota Báltica de la Armada rusa.

Según Drozdenko, los ataques de Ucrania provocaron un incendio en una instalación militar que no especificó, y aseguró que los residentes estaban siendo evacuados. También dijo que los edificios sufrieron daños "insignificantes".

De acuerdo con Zelensky, un depósito de petróleo situado a 500 kilómetros, en la región meridional de Krasnodar, también fue atacado como parte de las "sanciones de largo alcance" de Ucrania, un eufemismo para referirse a los ataques contra Rusia.

Estos últimos ataques se producen tras los bombardeos ucranianos en las afueras de San Petersburgo, justo cuando, unos días antes, daba comienzo el principal foro económico de Putin.

El importante evento, diseñado para atraer inversiones extranjeras al país y que algunos describen como el "Davos de Rusia", reunió a miles de invitados de 130 países, entre ellos una discreta delegación estadounidense.

El jueves, Zelensky pidió un alto el fuego y negociaciones cara a cara con Putin para poner fin a la guerra, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia en 2022.

En una carta abierta, escribió que sería "un error simplemente esperar" a que el conflicto volviera a llamar la atención de Estados Unidos.

EPA El foro económico anual que se celebra en San Petersburgo es conocido como el "Davos de Rusia".

Al hablar en el foro económico del viernes, Putin rechazó la solicitud de reunirse, y reiteró su posición de que una tregua solo permitiría a Ucrania reagruparse.

Aseguró que solo pondría fin a la guerra cuando se hubieran cumplido los objetivos de Rusia.

La postura que Rusia mantiene desde hace tiempo es que Ucrania debe retirarse de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, así como abandonar sus esfuerzos por unirse a la Organizaciónb del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Ucrania se ha negado a ceder ningún territorio, con el argumento de que las concesiones a Moscú la alentarían a volver a invadir en el futuro.

Mientras tanto, en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, ocupada por Rusia, las autoridades impuestas por Moscú han suspendido el servicio de autobuses en dos autopistas tras una campaña de ataques con drones ucranianos dirigidos contra la logística rusa.

Instaron a los residentes locales a no utilizarlos "por motivos de seguridad".

La administración respaldada por Rusia también prohibió los servicios de trenes de cercanías y el transporte de grupos de niños dentro de Lugansk.

Putin ha dicho en ocasiones que Rusia tiene el control total de la llamada "República Popular de Lugansk".

En las últimas semanas, los drones ucranianos han atacado la logística rusa en las partes ocupadas de Ucrania.

Un analista aseguró a la BBC que más de 200 camiones y unos 30 camiones de combustible habían sido atacados desde principios de mayo.

En los cuatro años transcurridos desde que comenzó la invasión rusa, Ucrania ha desarrollado su sector de defensa.

Kyiv ahora puede atacar con regularidad objetivos dentro de Rusia, centrando sus esfuerzos en la infraestructura energética y las instalaciones petroleras, que considera que alimentan la maquinaria de guerra de Moscú.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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