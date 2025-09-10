Reuters Kirk comenzaba a hablar ante los estudiantes cuando recibió un disparo.

El activista conservador estadounidense Charlie Kirk falleció este miércoles tras recibir un disparo durante un evento universitario en Utah, en el oeste de EE.UU.

El comentarista de 31 años había sido evacuado a un centro médico instantes después del tiroteo.

Kirk, un ferviente simpatizante del presidente Donald Trump, era conocido por encabezar el grupo estudiantil conservador Turning Point USA.

La policía confirmó a la BBC que hubo un ataque armado en el evento al que asistían decenas de personas, la mayoría estudiantes.

En las imágenes del incidente, se ve cómo Kirk recibe un disparo en la zona del cuello y a una multitud corriendo en todas las direcciones tras escucharse la detonación.

El portavoz de la Universidad del Valle de Utah, Scott Trotter, explicó que el ataque se produjo poco después del inicio de la reunión: "Se escuchó un solo disparo en el patio, cerca del área de restaurantes del campus".

Minutos después, la policía del campus informó en X que había un detenido: "Hoy, alrededor de las 12:10, se realizó un disparo contra el orador invitado, Charlie Kirk. Resultó herido y fue trasladado del lugar por su equipo de seguridad. La policía del campus está investigando y hay un sospechoso detenido", dice la publicación.

Sin embargo, luego las autoridades reportaron que la persona detenida había sido liberada. No hubo más información sobre algún sospechoso.

El activista tenía una esposa, Erika, y dos hijos menores.

"El disparo fue directamente contra él"

En videos del evento difundidos en redes sociales, se puede ver a Kirk sentado dirigiéndose a una multitud.

Se puede escuchar a un asistente en el público preguntarle sobre la violencia armada en Estados Unidos: "¿Sabe cuántos tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?".

"¿Contando o sin contar la violencia de las pandillas?", respondió.

Instantes después, se escuchó el disparo que hizo a Kirk sangrar en el área del cuello. La gente de la multitud grita y empieza a correr para alejarse del lugar.

Jason Chaffetz, un excongresista estadounidense, que asistió al evento con su hija declaró a la cadena Fox News que "todo el mundo se tiró al suelo" después del disparo

"El disparo fue directamente contra él", afirmó Chaffetz, asegurando que había hablado con Kirk justo antes de que comenzara el evento.

Según la policía de la universidad, el arma fue accionada desde un edificio a unos 180 metros de distancia.

Reuters Trump pidió oraciones por la salud de Kirk, con quien ha compartido eventos políticos.

Antes de confirmarse la muerte de Kirk, presidente de EE.UU., Trump dijo: "El gran, e incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!".

Kirk desarrolló una carrera en el ala conservadora de la política de EE.UU. como comentarista y presentador de podcasts con millones de seguidores.

Era conocido principalmente por ser el fundador de Turning Point USA, una organización sin fines de lucro que busca difundir ideas conservadoras entre los estudiantes de los campus universitarios estadounidenses.

Tenía 5,2 millones de seguidores en X y 7,3 millones en TikTok.

