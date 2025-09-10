Getty Images

El activista conservador estadounidense Charlie Kirk recibió un disparo durante un evento en el que se presentaba en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en el oeste de EE.UU.

No hubo información inmediata de la condición del comentarista de 31 años.

Kirk, un simpatizante del presidente Donald Trump, es famoso por encabezar el grupo estudiantil conservador Turning Point USA.

La policía confirmó a la BBC que se produjeron disparos en el evento al que asistían decenas de personas. Una persona fue detenida.

"Se realizó un solo disparo en el campus contra un orador invitado", informó la Universidad del Valle de Utah.

El presidente Trump confirmó que Kirk recibió un disparo y pidió oraciones por él: "Es un gran tipo en todos los sentidos. ¡Que Dios lo bendiga!".

Kirk ha desarrollado una carrera en el ala conservadora de la política de EE.UU. como comentarista y presentador de podcasts con millones de seguidores.

Es conocido principalmente por ser el fundador de Turning Point USA, una organización sin fines de lucro que busca difundir ideas conservadoras entre los estudiantes de los campus universitarios estadounidenses.

Tiene 5,2 millones de seguidores en X y 7,3 millones en TikTok.

Noticia en desarrollo…

BBC

