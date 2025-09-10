BBC

Donald Trump ha calificado el caso de Jeffrey Epstein como un "asunto muerto". Pero en una semana de nuevas revelaciones impactantes, los delitos de Epstein y sus consecuencias siguen atormentando a muchos de sus antiguos colaboradores.

El libro de felicitaciones de cumpleaños que se le entregó a Epstein en 2003 se publicó el lunes, y dio nueva munición a los críticos de Trump, además de mantener a sus bases y al público en general pidiendo más detalles.

Puede que no sea una prueba irrefutable de irregularidades que destruyen carreras o alimentan investigaciones criminales. Pero es una prueba concreta y preocupante de la estrecha relación que el difunto financiero y delincuente sexual convicto tenía con los ricos y poderosos.

Eso por sí solo la convierte en una historia explosiva y convincente, que está captando la atención del público de una manera que una historia política típica no lo hace.

Sonia Moskowitz / Contributor / Getty Images El llamado libro de felicitaciones de cumpleaños entregado a Epstein en 2003 ha dado nueva munición a los críticos de Trump.

No se equivoquen, si bien no hay indicios de irregularidades penales por parte de Trump, las consecuencias políticas de la saga Epstein para el presidente son muy reales.

Es vulnerable en este tema. Sus intentos de desviarlo o restarle importancia han fracasado.

Y en ocasiones ha arremetido contra sus propias bases por su obsesión con la historia, un interés que él mismo fomentó el año pasado antes de regresar a la Casa Blanca.

Cómo el libro de cumpleaños cambió la historia

Si bien el libro de 2003, compilado por la entonces novia y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, está repleto de decenas de notas personales, es la supuesta nota de Trump la que ha transformado esta trágica historia de tráfico y explotación sexual en una intriga política nacional.

Los detalles de la nota —un diálogo imaginario entre Trump y Epstein, lleno de insinuaciones y dobles sentidos, enmarcado en el contorno esbozado de un torso femenino desnudo— son conocidos por el público desde que el Wall Street Journal informara sobre ellos en julio.

Inicialmente, Trump respondió a esa cobertura con negaciones rotundas, afirmando ser objeto de un "engaño", y con una demanda por difamación en la que sus abogados dudaron de la existencia de la nota.

Reuters/Demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara/ PA Los partidarios del presidente cuestionan la autenticidad de la nota pero ya no es posible negar su existencia.

A medida que los conservadores se unieron en defensa de Trump, el presidente pareció haber apaciguado las preocupaciones de su base política, dividida por la gestión de los archivos de Epstein por parte de la Casa Blanca.

Los analistas políticos comenzaron a preguntarse si este sería el último de una larga lista de posibles escándalos y controversias que el presidente ignora.

Sin embargo, la estrategia de Trump tenía un riesgo evidente: que la nota se hiciera pública. Una descripción anodina de texto y dibujos obscenos en las páginas de un periódico financiero es muy diferente a ver la nota en sí, con su representación de pequeños pechos femeninos y una firma similar a la de Trump, colocada de forma que sugiere vello púbico.

Los asesores y partidarios del presidente siguen cuestionando la autenticidad de la nota, pero ya no es posible negar su existencia.

Evelyn Hockstein / Reuters La reputación de Trump entre sus partidarios es la de un hombre que no se deja atrapar por juegos y evasiones políticas.

"El presidente no escribió esta carta ni la firmó, y por eso el equipo legal externo del presidente está litigando contra el Wall Street Journal", declaró el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Pero en un libro lleno de notas y mensajes para Epstein, Trump parece ser el único que niega la autenticidad de su supuesta contribución.

Y Leavitt tuvo mucho cuidado de no calificar el libro en sí de engaño.

Cada defensa reposicionada, cada explicación recalibrada, corre el riesgo de socavar la reputación de Trump entre sus partidarios.

Un fragmento de un mosaico más grande

Sin embargo, una preocupación mayor para la Casa Blanca que la revelación específica de la nota es cómo el libro de cumpleaños generará mayor interés y atención en el caso Epstein.

La nota, supuestamente de Trump es solo un fragmento de un mosaico más amplio de la vida de Epstein: la imagen de un hombre que tenía amigos y socios en las más altas esferas, incluyendo algunos que encontraban humor en su reputación de abusador sexual.

Menos de una semana después de que un grupo de víctimas de Epstein y sus familias se reunieran en las escaleras del Capitolio para hablar del dolor y el trauma emocional que sufrieron, el libro de cumpleaños proporcionó evidencia vívida de la aparentemente cruel indiferencia de muchos miembros de su círculo hacia las aventuras de Epstein.

Stephanie Keith/Getty Images Una preocupación es que el libro de cumpleaños avive el interés por el caso Epstein.

Una nota, que parece provenir de un inversor inmobiliario de Florida, incluye una fotografía de Epstein sosteniendo un gran cheque sorpresa, aparentemente de Trump.

El texto que la acompaña bromea diciendo que Epstein le vendió a Trump una mujer "totalmente depreciada" por $US22.500, utilizando un término financiero para referirse a un artículo cuyo valor se ha reducido por el uso.

Otras notas incluían dibujos lascivos, fotografías de desnudos y, en un caso, imágenes de animales practicando sexo.

Había mensajes de políticos, abogados y líderes empresariales. El expresidente Bill Clinton hizo referencia a la "curiosidad infantil" de Epstein y a su deseo de "marcar la diferencia".

Peter Mandelson, actual embajador de Reino Unido en EE.UU., incluyó fotografías de lugares tropicales y se refirió a Epstein como "mi mejor amigo".

La oficina de Clinton no ha respondido a una solicitud de comentarios de la BBC, aunque anteriormente había afirmado desconocer los delitos de Epstein.

Un portavoz oficial de Mandelson declaró a la BBC que "ha estado claro desde hace tiempo que lamenta profundamente haber conocido a Epstein".

ALEX WROBLEWSKI/ Contributor/Getty Images

Algunos republicanos han señalado que la forma en la que los demócratas se han centrado casi exclusivamente en Trump demuestra que buscan sacar un rédito político.

Esto podría ser difícil de negar para la izquierda.

Los demócratas del comité de la Cámara de Representantes que investiga el caso Epstein, por ejemplo, publicaron rápidamente la nota de cumpleaños de Trump, que les había sido proporcionada por los herederos de Epstein.

Es de esperar que cualquier otro detalle relacionado con el presidente se haga público con la misma rapidez.

Una historia más grande que el presidente

Sin embargo, la historia ha trascendido al presidente, y el interés en el caso Epstein —una historia de sexo, crimen y poder— atraerá la atención independientemente de las motivaciones políticas de quienes lo promueven.

Si los bien críticos de Trump perciben una oportunidad, no todos sus aliados están ayudando.

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sugirió que Trump había cooperado con la investigación federal original sobre Epstein, una teoría que el propio Epstein planteó durante entrevistas con el periodista Michael Wolff en 2016 y 2017.

Johnson, quien es republicano, se retractó posteriormente de sus comentarios, no sin antes provocar otra ronda de preguntas sobre qué sabía Trump sobre la conducta ilegal de Epstein y cuándo lo supo.

Davidoff Studios Photography / Getty Images No hay evidencia de ninguna conducta criminal por parte de Trump, pero su amistad con Epstein (que terminó en 2004) lo convirtió en un actor central en este drama.

Aún queda mucho por saber con la publicación de más documentos de Epstein, incluyendo declaraciones de testigos, registros financieros y pruebas obtenidas en registros policiales de sus propiedades.

Dos congresistas, el republicano Thomas Massie, de Kentucky, y el demócrata Ro Khanna, de California, están reuniendo firmas para forzar una votación en la Cámara de Representantes que permita la publicación de los archivos restantes de Epstein, una medida a la que la Casa Blanca se opone enérgicamente.

El interés por la saga de Epstein, que parecía una noticia vieja a principios de este año, no deja de crecer y será difícil de contener, incluso para alguien muy bien conectado o influyente.

Y aunque el presidente no es el foco central, y no hay pruebas de ninguna conducta delictiva por su parte, su larga amistad con Epstein (que terminó tras una pelea en 2004), sumada a su posición en la cúspide del poder político estadounidense, lo mantendrán como un actor central en este drama mientras siga desarrollándose.

línea

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más