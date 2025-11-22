Reuters Carlos Manzo, un crítico abierto de la violencia de los carteles, fue abatido en público el 1 de noviembre.

Siete guardaespaldas fueron arrestados por su presunta participación en el asesinato de un popular alcalde mexicano, informaron las autoridades.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan y crítico abierto de la violencia de los carteles, fue asesinado a tiros el 1 de noviembre durante un evento público con motivo del Día de los Muertos.

La oficina del fiscal general del estado de Michoacán dijo en un breve comunicado que los escoltas habían sido detenidos "por su probable participación en el delito de homicidio agravado, en comisión por omisión" en relación con el asesinato de Manzo.

Esto ocurre tras el arresto, el miércoles, de un hombre descrito por la policía como el autor intelectual del crimen, quien según las autoridades tenía vínculos con un poderoso cartel".

La oficina del fiscal general en Michoacán, al oeste de Ciudad de México, informó que los siete guardias habían sido arrestados por autoridades estatales y federales, incluida la Guardia Nacional.

Tropas y agentes sacaron a los sospechosos de un edificio municipal el viernes, cerca del lugar donde Manzo había sido asesinado, según Associated Press.

El alcalde, de 40 años, asistía a una ceremonia del Día de los Muertos -que honra a familiares y amigos fallecidos- junto a sus parientes cuando recibió siete disparos, lo que provocó que los presentes corrieran para ponerse a salvo.

El asesinato de Manzo desató protestas masivas. Tras el suceso han surgido preguntas sobre por qué su equipo de seguridad no logró detener al atacante solitario.

El sospechoso fue posteriormente sometido y abatido por los guardaespaldas de Manzo.

Manzo había denunciado abiertamente sobre cómo los productores de aguacate en la región estaban siendo extorsionados y amenazados por grupos criminales, y también había exigido que el gobierno federal de México hiciera más para controlar a los carteles.

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que el ministro de Seguridad de México responsabilizó del asesinato de Manzo, se dedica al narcotráfico, así como al secuestro con fines de rescate y la extorsión.

También es conocido por atacar a funcionarios públicos que se niegan a cumplir sus órdenes.

Las autoridades mexicanas arrestaron el supuesto autor intelectual del asesinato, identificado únicamente por sus nombres Jorge Amando, el miércoles.

Aunque se considera que el CJNG es la más poderosa de las bandas criminales que operan en Michoacán, existen muchas otras y sus disputas por el control de las rutas de tráfico de drogas, armas y combustible suelen derivar en enfrentamientos mortales.

"El del sombrero"

BBC El asesinato de Manzo impactó a la comunidad en Michoacán.

Manzo se había convertido en el primer alcalde independiente en la historia del municipio de Uruapan, tras ganar las elecciones locales de 2024.

Se hacía llamar "el del sombrero".

Se hizo conocido por su discurso de mano dura contra el crimen organizado.

En mayo, por ejemplo, se dirigió a la policía municipal diciendo: "Delincuente que se topen que ande armado, y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía y ustedes los detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos".

"No hay que tener ninguna consideración con ellos", agregó.

En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de Manzo.

Manzo había sido legislador por el partido de la mandataria, Morena, del que luego se distanció y contra el cual compitió en las elecciones en Uruapan de 2024.

Tras conocerse la noticia de su muerte, recirculó una publicación de Facebook en la que Manzo les pedía a la presidenta y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, "que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde a la Federación atender".

En su mensaje, Manzo criticaba que se hubiera retirado a 200 elementos de la guardia nacional del municipio: "Esta decisión deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado", señaló en ese texto.

Algunos ciudadanos criticaron que el gobierno federal no hiciera más para proteger su seguridad, pero en una conferencia de prensa tras el suceso, Sheinbaum señaló que se le había estado brindando a Uruapan el apoyo que Manzo había solicitado.

*Con información de Santiago Vanegas y de Daniel Pardo.

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más