El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró este lunes que apoya a Nicolás Maduro para que defienda a Venezuela "por la vía de las armas".

"Apoyo al presidente Nicolás Maduro de manera absoluta. Primero, para la defensa integral de nuestra nación por la vía de las armas", dijo Saab en entrevista con el programa Newsnight de la BBC.

"Y, en segundo lugar, obviamente abriendo el diálogo de manera directa y personal entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno bolivariano de Venezuela", añadió.

Desde principios de septiembre, EE.UU. tiene una enorme presencia militar frente a las costas de Venezuela, que incluye más de 14 buques de guerra y el portaviones más grande y sofisticado del mundo.

Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.

Más de 80 personas han muerto en una serie de ataques estadounidenses contra supuestas "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico Oriental.

En la entrevista con el programa Newsnight, Saab también calificó de "excusa infame" las acusaciones de fraude electoral en la elección presidencial de julio del año pasado, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, anunció el triunfo de Nicolás Maduro sin presentar ninguna prueba ni datos desglosados, como tradicionalmente había ocurrido hasta entonces.

Asimismo, el Fiscal General de Venezuela tildó al opositor Edmundo González, quien se enfrentó a Maduro en la elección, de "candidato afiche".

"Una señora prófuga de la justicia (María Corina Machado) mostraba un afiche de un octogenario y no hizo ninguna campaña", prosiguió.

"En cambio, Nicolás Maduro recorrió todo el país tres veces y ganó las elecciones", añadió.

Getty Images El candidato opositor Edmundo González Urrutia (der.) y la líder opositora María Corina Machado en un mitin de cierre de campaña en Caracas, el 25 de julio de 2024.

Aunque Machado, quien recientemente fue premiada con el Premio Nobel de la Paz 2025, resultó vencedora en las elecciones internas que organizó la oposición venezolana, fue inhabilitada para postularse a cargos de elección popular durante 15 años por su presunta participación en hechos de corrupción.

Edmundo González Urrutia –un diplomático que entonces tenía 74 años – surgió como la opción para hacer llave con ella y juntos recorrieron el país en busca de votos.

González es acusado por la fiscalía de Saab por presuntos delitos de "terrorismo" y Machado de "traición a la patria".

"Vea la alegría que hay en las calles"

Saab, quien lleva ocho años en el cargo, es una de las figuras del chavismo desde hace años, cuando se dio a conocer como poeta y defensor de los derechos humanos antes de la llegada al poder de Hugo Chávez.

Ahora es precisamente la cara que defiende al gobierno de Maduro de las graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y desapariciones, y de las más recientes denuncias de detenciones arbitrarias tras las elecciones del 28 de julio.

Al ser interrogado sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos contra el gobierno de Maduro, Saab afirmó que se trataba de una "narrativa y un discurso totalmente infame y ajeno a la realidad venezolana".

"Yo invito al que me está entrevistando a que venga a Venezuela, a que recorra las calles de Caracas, que vaya por todos los estados del país (…) y vea la alegría que hay en las calles de la gente feliz de vivir en una nación realmente bendita por la mano de Dios", aseguró.

"Yo creo que es una gran envidia porque en Venezuela están las reservas de petróleo más grandes del planeta".

El gobierno de Trump ha acusado a Maduro de dirigir un cártel narcoterrorista que inunda Estados Unidos de drogas.

Tras varios días de ausencia del ojo público, Maduro reapareció esta semana bailando ante una multitud de simpatizantes en Caracas en un mitin al aire libre.

Desmintió los rumores de que había cedido a los llamados estadounidenses para que abandonara el país.

Pero el país se encuentra a la expectativa de los próximos pasos del presidente Trump, quien aseguró hace unos días que los ataques contra objetivos de los carteles de la droga en tierra comenzarían "muy pronto".

