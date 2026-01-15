Reuters Un avión de trasporte de la fuerza aérea de Dinamarca aterrizó en Nuuk, capital de Groenlandia, a medida que los aliados europeos de la OTAN iniciaron un despliegue militar para ejercicios conjuntos en la isla.

Un contingente militar francés con un personal de 15 efectivos llegó a Nuuk, la capital de Groenlandia, al mismo tiempo que varios países europeos están enviando más soldados allí como parte de lo que llaman una misión de reconocimiento, según los funcionarios.

El despliegue, que también incluirá personal de Alemania, Suecia, Noruega y Reino Unido, sucede cuando el presidente de EE.UU. continúa presionando con su intención de hacerse de la isla ártica, que es un territorio semiautónomo de Dinamarca.

El envío de militares a Nuuk por parte de aliados de Dinamarca en la OTAN (Organización del Atlántico Norte) no tiene precedentes, expresó el enviado especial de Francia Olivier Poivre d’Arvor, que lo interpreta como una fuerte señal política.

"Este es un primer ejercicio… le demostraremos a EE.UU. que la OTAN está presente".

El movimiento de personal militar sucede después de que los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia viajaron a Washington para reunirse con el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, el miércoles.

Tras la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, expresó que las conversaciones fueron constructivas aunque admitió que seguía habiendo un "desacuerdo fundamental" entre ambas partes y luego criticó la puja de Trump por adquirir Groenlandia.

Entretanto, Trump redobló su intención de poner la isla bajo control estadounidense, afirmando a los periodistas en la Oficina Oval que "necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional".

Aunque no descartó el uso de fuerza, aseguró más tarde que creía que algo podía resolverse con Dinamarca.

"El problema es que no hay nada que Dinamarca pueda hacer si Rusia o China quisieran ocupar a Groenlandia, pero nosotros podemos hacer de todo. Ustedes lo vieron la semana pasada en Venezuela".

Un "desastre político"

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, expresó que su país no participaría del despliegue militar europeo en Groenlandia, pero advirtió que cualquier intervención militar de EE.UU. allí "sería un desastre político".

"Un conflicto o un intento de anexión del territorio de un país miembro de la OTAN por otro miembro de la OTAN sería el fin del mundo como lo conocemos y que por mucho tiempo ha garantizado nuestra seguridad", afirmó en una rueda de prensa.

Entretanto, la embajada de Rusia en Bélgica manifestó una "seria preocupación" sobre lo que ocurría en el Ártico, acusando a la OTAN de incrementar una presencia militar allí "bajo el falso pretexto de una creciente amenaza de Moscú y Pekín".

Sin embargo, el despliegue de fuerzas europeas de la OTAN consiste en solo unas cuantas decenas de personal militar como parte de los ejercicios liderados por Dinamarca y denominados Operación de Resistencia Ártica.

Aunque cargado de simbolismo, no quedó inmediatamente claro cuánto permanecerían allí los efectivos militares.

Alemania, por ejemplo, se comprometió a enviar un avión de trasporte A400M a Nuuk este jueves, con un contingente de 13 soldados, pero los funcionarios declararon que sólo permanecerían en Groenlandia hasta el sábado.

Las autoridades de Defensa danesa señalaron haber decidido con el gobierno de Groenlandia que habría un incremento de la presencia militar alrededor del territorio en el período venidero para reforzar "la huella (de la OTAN) en el Ártico para beneficio de la seguridad tanto europea como trasatlántica".

Getty Images Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen (izq.), y de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, expresaron que había un "desacuerdo fundamental" con Washington

Estados Unidos ya cuenta con una base militar en Groenlandia, con un personal actual de 150 efectivos, y tiene la opción de llevar muchas más personas bajo los acuerdos existentes con Copenhague. Pero la iniciativa liderada por Dinamarca se interpreta como una señal al gobierno de Trump que los aliados europeos también tienen un interés en la seguridad del Ártico y del Atlántico Norte.

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, informó que oficiales militares de su país fueron enviados a Nuuk el miércoles. Dos oficiales militares noruegos y uno británico también estaban siendo desplegados.

Downing Street declaró que Reino Unido comparte la preocupación del presidente Trump sobre "la seguridad del norte extremo" y añadió que el despliegue suponía "un refuerzo con ejercicios más intensos, para disuadir la agresión rusa y la actividad china".

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo el jueves que la defensa y protección de Groenlandia era de común interés para toda la alianza de la OTAN.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, explicó que la intención era tener una presencia militar "en rotación", con miras a mantener una presencia más permanente en la isla con aliados extranjeros participando en ejercicios de entrenamiento.

Getty Images Los groenlandeses no quieren pertenecer ni ser parte de EE.UU., reiteró el ministro de Exteriores de Dinamarca.

Copenhague ha cuestionado la justificación de Trump de querer tener control de Groenlandia.

Rasmussen, el ministro de Exteriores, manifestó el miércoles que no había una "amenaza inmediata" de China o Rusia que Dinamarca o Groenlandia no pudieran manejar, aunque entendió, hasta cierto punto, las preocupaciones de seguridad planteadas por Washington.

Rasmussen emitió sus declaraciones al lado del ministro de Exteriores de Groenlandia después se sostener conversaciones con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el miércoles.

"La ambición del presidente está sobre la mesa", dijo el diplomático danés al noticiero Fox News. "Por supuesto que tenemos nuestras líneas rojas. Esto es 2026, comercias con las personas pero no comercias a las personas".

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielson, anunció esta semana que el territorio estaba en medio de una crisis geopolítica, y que si su pueblo se viera obligado a tomar una decisión, escogería a Dinamarca sobre EE.UU.

"Groenlandia no quiere pertenecer a Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser parte de Estados Unidos", resaltó.

