KPNO/NOIRLab Un solitario telescopio en el desierto de Arizona rastrea millones de galaxias lejanas para determinar el destino final del Universo.

Existe una creciente controversia sobre las pruebas recientes que sugieren que una misteriosa fuerza conocida como energía oscura podría estar cambiando de una manera que desafía nuestra comprensión actual del tiempo y el espacio.

Un análisis realizado por un equipo surcoreano ha insinuado que, en lugar de que el universo continúe expandiéndose, las galaxias podrían volver a unirse por la gravedad, lo que daría lugar a lo que los astrónomos denominan "Big Crunch", traducido en español como Gran Implosión o Gran Colapso.

Los científicos que participan en el proyecto creen que podrían estar a punto de realizar uno de los mayores descubrimientos en astronomía de esta generación.

Otros astrónomos han cuestionado estos hallazgos, pero estas críticas no han podido descartar por completo las afirmaciones del equipo surcoreano.

Los astrónomos pensaban anteriormente que la expansión del Universo, que comenzó con el Big Bang hace unos13.800 millones de años, debería ralentizarse gradualmente debido a la gravedad.

Luego, en 1998, se descubrieron pruebas de la existencia de la energía oscura como fuerza que acelera la expansión del Universo. Los estudios de estrellas explosivas muy brillantes llamadas supernovas mostraron que, en lugar de ralentizarse, las galaxias distantes se estaban alejando unas de otras a una velocidad cada vez mayor.

Algunas teorías sugerían que este universo en constante aceleración podría primero separar las estrellas tanto que casi nada sería visible en el cielo nocturno y, lo que es más impactante, podría acabar desintegrando incluso los átomos en un "Big Rip" (Gran Desgarro).

NASA/ESA Estas son miles de galaxias captadas por el telescopio espacial Hubble. La energía oscura las está separando a una velocidad cada vez mayor.

La controversia comenzó en marzo con los resultados inesperados de un instrumento instalado en un telescopio en el desierto de Arizona llamado Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (Desi, por sus siglas en inglés).

El Desi se construyó para descubrir más sobre la energía oscura y con ese fin realizó un seguimiento minucioso de la aceleración de millones de galaxias. Pero los astrónomos no esperaban los resultados que obtuvo.

El destino del Universo

Los datos sugerían que la aceleración de las galaxias había cambiado con el tiempo, algo que no concuerda con la imagen estándar, según el profesor Ofer Lahav, del University College de Londres, que participa en el proyecto Desi.

"Ahora, con esta energía oscura cambiante que sube y baja, necesitamos un nuevo mecanismo. Y esto podría suponer una revolución para toda la física", afirma.

Posteriormente, en noviembre, la Real Sociedad Astronómica (RAS) publicó una investigación de un equipo surcoreano que parece respaldar la opinión de que la rareza de la energía oscura es aún más extraña.

El profesor Young Wook Lee, de la Universidad Yonsei de Seúl, y su equipo volvieron a los datos sobre supernovas que revelaron por primera vez la energía oscura hace 27 años. En lugar de considerar que estas explosiones estelares tenían un brillo estándar, ajustaron los datos en función de la edad de las galaxias de las que procedían y calcularon el brillo real de las supernovas.

Este ajuste reveló que la energía oscura no solo había cambiado con el tiempo, sino que, sorprendentemente, la aceleración se estaba ralentizando.

"El destino del Universo cambiará", afirma el profesor Lee sin rodeos a BBC News.

"Si la energía oscura no es constante y se está debilitando, esto cambiará todo el paradigma de la cosmología moderna".

Si, como sugieren los resultados del profesor Lee, la fuerza que empuja a las galaxias a alejarse unas de otras -la energía oscura- se está debilitando, entonces una posibilidad es que se debilite tanto que la gravedad comience a atraer a las galaxias de nuevo hacia sí mismas.

"En lugar de terminar con un Big Rip, ahora existe la posibilidad de un Big Crunch. El resultado final dependerá de la verdadera naturaleza de la energía oscura, algo que aún desconocemos", afirma el profesor Lee.

El trabajo del profesor Lee ha sido revisado por otros expertos y publicado en una prestigiosa revista de la RAS. Sin embargo, sus afirmaciones no han sido bien recibidas por muchos astrónomos de renombre que trabajan en este campo, como el profesor George Efstathiou, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge.

"Creo que esto solo refleja los confusos detalles de las supernovas", afirma. "La correlación con la edad no es muy estrecha, por lo que creo que es peligroso aplicar una 'corrección'. Me parece poco sólida".

La opinión mayoritaria es que el universo sigue acelerándose con una energía oscura prácticamente inalterable.

Sin embargo, el profesor Lee rechaza enérgicamente estas críticas.

"Nuestros datos se basan en 300 galaxias. La significación estadística es aproximadamente de una entre un billón de posibilidades de ser una casualidad. Por lo tanto, creo firmemente que nuestra investigación ya es muy, muy significativa".

Entender el fin

Desde los resultados provenientes de Corea del Sur, dos equipos han reevaluado el brillo de algunas de las supernovas.

Analizaron un estudio anterior que se incorporó a los resultados de Desi de marzo, que dieron inicio a todo este alboroto. Lo hicieron para verificar los resultados de marzo, ya que la afirmación de que la energía oscura estaba cambiando era muy controvertida.

Ambos equipos se han alejado ligeramente de las hipótesis originales, pero estas no han desaparecido, incluso después de un exhaustivo escrutinio.

En consecuencia, seguirá habiendo un debate apasionado, a veces polémico, sobre si el cosmos nos está susurrando su verdadera naturaleza o si los astrónomos están persiguiendo fantasmas celestiales.

Se han publicado cientos de artículos científicos sobre el tema y los astrónomos están divididos sobre cuál es la mejor explicación. Esto no es malo, según el profesor Robert Massey, subdirector de la RAS.

"¿Quién no quiere entender cómo va a terminar el universo y cómo comenzó?", dice.

"Los seres humanos siempre han estado interesados en eso, ya sea desde una perspectiva religiosa o científica. ¿No sería extraordinario poder pensar: 'Bien, así es como terminarán las cosas dentro de muchos, muchos miles de millones de años'?".

