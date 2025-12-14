BBC Las autoridades ordenaron a los estudiantes y a los residentes de las zonas cercanas a la universidad que permanezcan en sus casas.

Al menos 2 personas murieron y 9 resultaron gravemente heridas en medio de un tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island, en la costa este de Estados Unidos.

Las autoridades aún no han revelado la identidad de las personas fallecidas o heridas.

La universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos, fue puesta en confinamiento mientras la policía continúa buscando al sospechoso.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, dijo que los exámenes de fin de año se estaban llevando a cabo cuando ocurrió el tiroteo.

El subjefe de la policía de Providence, Tim O’Hara, informó que el atacante era un hombre vestido completamente de negro que huyó a pie.

Se informó que el tiroteo ocurrió en un aula grande del primer piso del edificio Barus and Holley, parte de la facultad de ingeniería de la universidad.

"Este es un día que esperábamos que nunca llegara para nuestra comunidad. Es profundamente devastador para todos nosotros", declaró la presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, en un comunicado.

Un estudiante que estaba en un laboratorio de la universidad describió el momento en el que recibió un mensaje de texto que le alertaba de un tiroteo en las cercanías.

"Había otros tres estudiantes conmigo", contó Cheung al medio de comunicación local WJAR. "Decidimos apagar la luz y escondernos debajo de los escritorios".

"Esperaba que nadie resultara herido, me sentía seguro en el laboratorio", añadió.

El estudiante aseguró que estuvo "debajo de los escritorios durante "unas dos horas" antes de que llegaran agentes de policía armados para escoltarlos afuera.

Reuters La policía de Providence custodia las instalaciones de la Universidad de Brown.

Orar por las víctimas

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que fue informado sobre el tiroteo, que describió como "algo terrible".

"Lo único que podemos hacer ahora es orar por las víctimas y por los que resultaron gravemente heridos", añadió.

El mandatario aseguró que se divulgará información "más adelante sobre lo que está sucediendo".

La policía confirmó que un arma de fuego fue empleada en el ataque, pero no especificó de qué tipo.

Las autoridades pidieron a los estudiantes y a los residentes de los barrios cercanos que permanecieran en sus casas.

Los restaurantes de los alrededores del campus cerraron sus puertas y el personal y los clientes permanecen dentro, a la espera de que se levante la orden de emergencia.

"Hay luces intermitentes por todas partes", dijo a la BBC Steph Machado, reportera del diario Boston Globe.

"El campus suele ser un lugar donde la gente se siente muy segura caminando", dijo Machado. Sin embargo, la zona estudiantil, normalmente muy concurrida, "está extrañamente silenciosa" esta noche.

Este año ocurrieron 389 tiroteos en Estados Unidos, según el sitio web de análisis independiente Gun Violence Archive (Archivo de Violencia Armada).

EPA El presidente Donald Trump declaró sobre el tiroteo en la Universidad de Brown el sábado en la noche.

La respuesta de Brown

La Universidad de Brown declaró que está brindando apoyo a su comunidad y a las familias afectadas por el tiroteo.

Informó que sus estudiantes fueron trasladados a un lugar seguro, donde tendrán acceso a servicios de apoyo.

"Nuestra principal prioridad es la seguridad de nuestra comunidad", añadió la universidad.

Casi cuatro horas después del tiroteo, la universidad seguía recomendando a sus estudiantes que mantuvieran las puertas cerradas y evitaran desplazarse por el campus.

El extremo este del campus de Providence permanece bajo confinamiento, mientras continúa la búsqueda del presunto autor del tiroteo en las zonas aledañas.

"Sabemos que esto está generando un gran temor y ansiedad en toda nuestra comunidad en este momento", declaró la presidenta de la universidad, Christina H. Paxson.

"Seguimos en situación de confinamiento y es fundamental que todos los miembros de nuestra comunidad permanezcan resguardados en sus lugares".

La Universidad de Brown es una de las más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos.

Forma parte de la Ivy League, un grupo de universidades de élite en el noreste del país.

Sus 11.000 estudiantes se enfrentan a una intensa competencia para ser admitidos.

Está ubicada en Providence, a unos 80 kilómetros de Boston y a 290 kilómetros de Nueva York.

Las autoridades informaron que el tiroteo tuvo lugar en el edificio de ingeniería Barus & Holley, situado en el extremo este del campus, en el centro de la ciudad.

El edificio de siete pisos alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física. La instalación cuenta con más de 100 laboratorios, decenas de aulas y tres auditorios.

