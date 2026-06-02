AFP Cuatro personas murieron en la capital, Kiev, durante la noche, afirmaron las autoridades.

Una oleada de ataques rusos ha matado al menos a 18 personas en Ucrania, incluyendo dos niños, en Dnipro y en la capital, Kyiv, en lo que constituye uno de los mayores ataques de Moscú en los últimos meses.

Un centenar de personas también resultaron heridas, entre ellas varios menores, tras bombardeos aéreos que alcanzaron bloques de apartamentos durante la noche. Los equipos de emergencia se apresuraron a buscar a personas que se temía que estuvieran atrapadas bajo los escombros en Kyiv.

En la madrugada del martes se emitieron alertas por ataques aéreos en la mayor parte del territorio ucraniano.

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La semana pasada, Moscú había advertido de que lanzaría "ataques sistemáticos" contra Ucrania tras acusar a Kyiv de un ataque mortal contra una residencia de estudiantes en una parte ocupada del este de Ucrania. Según Kyiv, el bombardeo había alcanzado a una unidad militar rusa.

Grandes columnas de humo podían verse saliendo del centro de la capital ucraniana, donde el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha instado a las personas a permanecer en refugios. "El enemigo ataca con misiles balísticos", advirtió el jefe de la Administración Militar de Kyiv, Tymur Tkachenko.

Klitschko afirmó que se teme que haya personas atrapadas bajo los escombros de los edificios alcanzados.

En Rusia, el centro de respuesta a emergencias del Krai de Krasnodar informó de un incendio en la refinería de petróleo de Ilsky tras un ataque con aviones no tripulados. Según el servicio de emergencia, no hubo víctimas.

Reuters Al menos seis personas murieron en Dnipro durante la noche.

El zumbido de los drones y más de una decena de fuertes explosiones podían oirse a primera hora de la mañana cuando los ataques rusos alcanzaron la capital ucraniana.

El ataque provocó incendios cerca de una gasolinera, una obra en construcción y varios bloques de apartamentos, así como dos casas, aseguró Klitschko. También se han registrado apagones en toda la ciudad.

Por otra parte, el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, afirmó que 10 personas, entre ellas un niño, resultaron heridas durante la noche en ataques con aviones no tripulados y misiles contra la ciudad nororiental.

Más al sur, una instalación industrial en Zaporizhzhia también fue alcanzada.

En total, la fuerza aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó más de 700 drones y misiles durante la noche, 642 de los cuales fueron derribados.

En un comunicado publicado a primera hora del martes, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que los ataques fueron en respuesta a los ataques anteriores de Ucrania.

"Se han alcanzado los objetivos del ataque, se han alcanzado todos los objetivos designados", afirmó el ministerio.

Ataque de gran envergadura

Los ataques se producen después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiterara el lunes sus advertencias sobre un posible ataque ruso de gran envergadura e instara a los residentes a prestar especial atención a las alertas de ataques aéreos.

"Las advertencias de los servicios de inteligencia sobre los ataques rusos siguen en vigor. Es posible un ataque masivo, lo han preparado", dijo Zelensky en su alocución nocturna por video.

La semana pasada, Rusia dijo que atacaría centros militares y de toma de decisiones en Kyiv, e instó a los extranjeros a abandonar la ciudad en lo que, según dijo, era una respuesta al ataque deliberado de Ucrania contra una residencia en Strabolinsk.

En aquel momento, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que había llevado a cabo un ataque cerca de Starobilsk la noche del 21 al 22 de mayo, pero sostiene que había alcanzado a una unidad militar rusa.

Según el gobierno ucraniano, las amenazas de Rusia eran "nada menos que un chantaje descarado" e instó a los aliados a aumentar la presión sobre Moscú.

Desde que expiró un breve alto el fuego en mayo, Rusia ha lanzado varias oleadas de ataques con misiles y drones contra la capital ucraniana, entre ellos el ataque que alcanzó un bloque de apartamentos en el que murieron 24 personas, incluidos tres niños.

Un ataque con aviones no tripulados ucranianos contra la región de Moscú mató a tres personas, en lo que Zelensky dijo que era una respuesta "totalmente justificada" a los ataques rusos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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