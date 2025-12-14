Getty Images Policías armados en el lugar donde ocurrió el tiroteo en Bondi Beach en Sídney el 14 de diciembre.

La policía australiana confirmó la muerte de 10 personas y al menos 12 heridos en un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney.

Entre los muertos está uno de los atacantes, el otro se encuentra bajo custodia policial y herido.

Se informó que dos agentes de policía también recibieron disparos y resultaron heridos durante el incidente.

La policía afirmó que se estableció una zona de exclusión y que están trabajando activamente en la zona para para despejar lo que podrían ser artefactos explosivos improvisados (IED).

Pero aún no se ha confirmado dónde exactamente ocurrió el hecho.

Se dijo que, por el momento, se desconoce si el incidente está relacionado con un evento de Hanukkah (una festividad judía) que se celebra en la playa.

Getty Images La policía informó que se estableció una zona de exclusión en el lugar del tiroteo.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, publicó un comunicado en el que describe las escenas en Bondi como "impactantes y angustiosas".

Afirma haber hablado con el comisionado de la Policía Federal Australiana y el primer ministro de Nueva Gales del Sur (NSW).

"Estamos trabajando con la policía de NSW y proporcionaremos más información a medida que se confirme", afirma.

"La policía y los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas", añade.

