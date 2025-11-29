Getty Images La aerolínea colombiana Avianca, que cuenta con varios A320, es una de las afectadas.

Airbus ordenó este viernes la revisión urgente de miles de aviones de la familia A320 y advirtió de disrupciones en el tráfico aéreo a escala global.

El fabricante aeronáutico europeo tomó la decisión tras detectar un fallo de software vinculado a episodios de intensa radiación solar que puede comprometer datos críticos de los sistemas de control de vuelo.

La medida, que afecta a unos 6.000 aparatos -alrededor de la mitad de la flota global de este modelo- ya ha comenzado a provocar retrasos en el tráfico aéreo en varios continentes, mientras las aerolíneas se apresuran a aplicar las modificaciones exigidas.

Airbus ordenó la revisión tras analizar un incidente ocurrido el 30 de octubre en un vuelo de JetBlue entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos).

El A320 sufrió una súbita pérdida de altitud causada por un error de datos en el ELAC, uno de los ordenadores que gobiernan las superficies de control del aparato.

La tripulación tuvo que desviar la aeronave y efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida. Según medios locales citados por la BBC, entre 15 y 20 personas padecieron lesiones leves.

Airbus explicó que una inusual e intensa radiación solar durante el vuelo habría alterado parámetros esenciales para la gestión de los mandos, afectando a aviones que habían recibido recientemente una actualización de software.

Con el precedente real de un fallo de control en pleno vuelo, la compañía decidió actuar "por precaución" y solicitó a las aerolíneas aplicar modificaciones de manera inmediata para prevenir nuevos incidentes.

Getty Images El Airbus A320, introducido en 1988, es un avión de pasillo único para vuelos de corto y medio alcance, con capacidad aproximada para 150 pasajeros.

Las soluciones

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) emitió una directiva de emergencia que, desde el 29 de noviembre, impide transportar pasajeros en aeronaves afectadas hasta que completen la actualización.

Los A320 pueden efectuar únicamente vuelos sin pasajeros para desplazarse a centros de mantenimiento.

En aproximadamente dos tercios de los aviones afectados el problema puede resolverse con una simple instalación de software, según Airbus, procedimiento que requeriría alrededor de tres horas por unidad.

Sin embargo, unos 900 aparatos más antiguos deberán reemplazar componentes completos del ELAC, un proceso más largo cuya duración dependerá de la disponibilidad de partes de repuesto.

El volumen masivo de aeronaves involucradas coincide con un momento de alta demanda en los talleres de mantenimiento, donde muchas aerolíneas ya afrontaban retrasos por la falta de capacidad y otras tareas, como revisiones de motores.

Airbus reconoció que el proceso "derivará en disrupciones operativas para pasajeros y clientes" y pidió disculpas por las molestias.

Getty Images El problema llega en un momento de alta demanda en los talleres.

El impacto en el tráfico aéreo

La revisión masiva está teniendo efectos inmediatos en las operaciones aéreas en todo el planeta.

En América Latina, Avianca reportó que más del 70% de su flota -unos 100 aviones- requerirá la actualización.

La compañía colombiana advirtió de "importantes disrupciones" durante los próximos diez días y suspendió la venta de billetes para vuelos hasta el 8 de diciembre.

En Estados Unidos, American Airlines -la aerolínea que cuenta con más A320 en su flota- informó que 340 de sus 480 aparatos requerían la actualización, y aseguró que la mayoría estarán operativos en el plazo de uno o dos días.

Delta también anticipó posibles demoras, mientras United señaló no estar afectada.

Otras aerolíneas europeas y asiáticas también confirmaron alteraciones: Lufthansa, IndiGo y easyJet comunicaron que retirarían temporalmente aviones del servicio para aplicar los cambios, aunque esta última aseguró haber completado ya el proceso y prevé operar con normalidad.

Una situación muy inusual

Expertos consultados por la BBC subrayan que se trata de un caso "extremadamente inusual".

Aunque existe un historial de que partículas solares de alta energía interfieran con sistemas electrónicos, los estándares de aviación contemplan varios sistemas de respaldo para evitar que un evento afecte la controlabilidad de un avión comercial.

El incidente del A320 de JetBlue, sin embargo, mostró que el problema solo se ha detectado tras una reciente actualización de software, algo que no se había observado con versiones anteriores.

Getty Images A320 de Jetblue aterrizando en Tampa (foto de archivo).

Airbus afirma que el fallo no había ocurrido con versiones anteriores del software.

La familia A320, que incluye los modelos A319 y A321, es la más vendida del mundo y constituye el núcleo de muchas flotas globales.

Con miles de aeronaves sometiéndose a revisiones simultáneas y la obligación de completar el proceso antes de transportar pasajeros, se prevé que la disrupción persista durante los próximos días.

Las autoridades aeronáuticas han aconsejado a los viajeros mantenerse informados a través de las aerolíneas.

BBC

