Herbert Dorfman/Corbis via Getty Images Redford apareció en más de 50 películas de Hollywood y se ganó un Oscar como director.

Es difícil describir lo que Robert Redford provocaba en cámara, pero quizás quien mejor lo logró sintetizar fue la actriz Jane Fonda, quien dijo que él tenía "un aura".

El actor falleció este martes a los 89 años "en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba", informó su publicista.

Pero, además de brillar con su aura en más de 50 películas, Redford fue un exitoso director.

De hecho, recibió dos premios Oscar a lo largo de su trayectoria: uno como mejor director en 1981 y otro honorario por su trayectoria en 2002.

En BBC News Mundo te presentamos una selección de lo mejor de Redford delante y detrás de la pantalla.

1. Butch Cassidy and the Sundance Kid ("Butch Cassidy"), 1969

Silver Screen Collection/Getty Images Robert Redford y Paul Newman en los inicios de su famosa dupla cinematográfica.

Fue la película que lo llevó a la fama mundial y que dio inicio a una de las grandes duplas cinematográficas de Hollywood: la de Paul Newman y Robert Redford.

Lo increíble es que Redford estuvo a punto de no conseguir el papel, luego de que un ejecutivo dijera que era "otro rubio de Hollywood": "Si tiras un palo por una ventana en Malibú, le darás a seis como él".

Sin embargo, Newman, quien entonces ya era una estrella consolidada, insistió con contratar a Redford.

Años después, Redford crearía un evento anual para exhibir el trabajo de cineastas independientes. Lo llamó, por el nombre del personaje que interpretó en esta película, Festival de Sundance.

2. The Sting ("El golpe"), 1973

Silver Screen Collection/Getty Images Interpretando a Johnny Hooker en "El golpe".

Su primera y única nominación al Oscar como mejor actor fue por este papel donde de nuevo demostró su química en la pantalla con Newman.

Redford interpreta allí a Johnny Hooker, un estafador de poca monta que une fuerzas con el personaje de Newman para timar a un despiadado jefe mafioso.

Su recreación estética de los años 30 (particularmente el diseño de vestuario) y su música, sumadas a las excelentes actuaciones convirtieron a esta película en un ícono del cine de época.

3. All the President’s Men ("Todos los hombres del presidente"), 1976

Getty Images Junto a Dustin Hoffman interpretando a los periodistas que investigaron el caso Watergate.

En 1976 Redford y Dustin Hoffman interpretaron a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein respectivamente en este thriller político sobre cómo se destapó el escándalo de Watergate, que envolvió al gobierno de Richard Nixon en EE.UU.

En ese entonces, Redford era el actor más famoso del mundo, cuenta Colin Paterson, corresponsal de entretenimiento de la BBC.

"Cada año, los dueños de cines de Estados Unidos votaban por la estrella de cine más grande del planeta", explica. "A mediados de los 70, se decantaron por Robert Redford tres años seguidos".

4. Ordinary People ("Gente corriente"), 1980

ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images Ganó un Oscar en su debut como director de cine.

La película, también traducida como "Gente como uno", obtuvo cuatro premios Oscar incluyendo mejor película y mejor director, el cual fue para Redford.

En su debut como director retrató el colapso de una familia de clase media alta estadounidense luego de la muerte de uno de sus hijos.

Tras su estreno, el diario The New York Times la describió como "una película conmovedora, inteligente y divertida sobre las tragedias que son comunes para todos, excepto para quienes las experimentan".

5. Indecent Proposal ("Propuesta indecente"), 1993

Paramount Pictures/Getty Images Redford y Moore lograron un éxito de taquilla.

También conocida como "Propuesta indecorosa", esta película coprotagonizada por Demi Moore y Woody Harrelson fue una de las más taquilleras de la carrera de Redford.

Allí interpreta a un adinerado hombre de negocios de mediana edad que le ofrece a una joven pareja un millón de dólares para acostarse con la mujer.

A pesar de su éxito de taquilla, ese año la película ganó varios premios Razzie, entre otros, a peor película.

6. Quiz Show ("Quiz Show: El dilema"), 1994

Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images Filmando "Quiz Show".

Después de Ordinary People, esta película sobre los escándalos de los concursos televisivos estadounidenses de la década de 1950 es la más aclamada de Redford como director.

Recibió varias nominaciones a los premios Oscar, incluyendo mejor película y director, pero ese año las mayores victorias fueron para Forrest Gump.

7. All is Lost ("Todo está perdido"), 2013

De todas las películas de Redford, esta de supervivencia es la que tiene mejor puntuación en la plataforma de cine Rotten Tomatoes.

"Respaldada por otra tremenda actuación en una carrera llena de ellas, All Is Lost ofrece un emotivo y sumamente valioso testimonio de la capacidad de Robert Redford para mantener la atención en la pantalla", afirma la plataforma.

Redford le da vida al único personaje de la película, un navegante que se despierta en altamar y se da cuenta de que su bote chocó y está naufragando.

8. Captain America: The Winter Soldier ("El regreso del primer vengador"), 2014

Vera Anderson/WireImage/Getty Con los años, Redford no dejó de actuar ni de apoyar el cine independiente.

Existe una generación para quienes Redford no es el galán de la gran pantalla ni el director que apostó por el cine independiente, sino uno de los actores del universo Marvel.

En concreto interpretó al agente Alexander Pierce en una de las películas de Capitán América protagonizadas por Chris Evans y luego en Avengers: Endgame (2019).

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

