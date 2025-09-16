George Pimentel/Getty Images

Uno de los gigantes del cine estadounidense, Robert Redford, murió a los 89 años.

Fue un ícono de Hollywood convertido en director que participó en más de 50 películas.

Ganó un Oscar por Ordinary People y se convirtió en un defensor de los cineastas independientes, fundando el Festival de Cine de Sundance anual para mostrar su trabajo.

El éxito significaba que podía elegir libremente sus proyectos, y muchos coincidían con sus puntos de vista políticamente liberales.

E hizo campaña sobre temas ambientales y por los derechos de los nativos americanos.

En 2018, a los 81 años, Redford anunció su retiro de la actuación.

Más información en breve.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más