BBC El MV Hondius navegaba de Argentina a Cabo Verde

3 personas fallecieron tras un presunto brote de hantavirus en un crucero que navegaba por el océano Atlántico, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la BBC.

Se confirmó un caso de hantavirus y se están investigando otros 5 casos sospechosos, según indicó la OMS.

Los casos se registraron a bordo del crucero MV Hondius, que viajaba desde Argentina hacia Cabo Verde, en África.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las infecciones por hantavirus suelen estar relacionadas con la exposición ambiental, como el contacto con la orina o las heces de roedores infectados, pero en casos excepcionales pueden transmitirse entre personas, provocando enfermedades respiratorias graves.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido comunicó a la BBC que está en contacto con la compañía de cruceros y las autoridades locales.

"Estamos siguiendo de cerca los informes sobre un posible brote de hantavirus en el crucero Hondius", explicó.

Foster Mohale, portavoz del Ministerio de Sanidad de Sudáfrica, había declarado anteriormente a la BBC que al menos dos personas habían fallecido.

El MV Hondius está gestionado por la empresa turística Oceanwide Expeditions, con sede en los Países Bajos.

Según el itinerario publicado en la página web de Oceanwide Expeditions, el MV Hondius zarpó de Ushuaia (Argentina) el 20 de marzo y tenía previsto finalizar su travesía el 4 de mayo en Cabo Verde.

Crucero polar

Se trata de un crucero polar de 107,6 metros de eslora, con capacidad para 170 pasajeros distribuidos en 80 camarotes, además de 57 tripulantes, 13 guías y un médico.

Según informaron las autoridades sudafricanas a la BBC, la primera persona en presentar síntomas del virus fue un pasajero de 70 años que falleció a bordo. Su cuerpo se encuentra ahora en la isla de Santa Elena, un territorio británico situado en el Atlántico Sur.

Su esposa, de 69 años, también enfermó a bordo y fue evacuada a Sudáfrica, donde falleció en un hospital de Johannesburgo.

El matrimonio era de nacionalidad neerlandesa, según informó la agencia de noticias AFP citando a una fuente cercana al caso.

Bajo condición de anonimato, la fuente comunicó a la AFP que la tercera víctima mortal aún se encontraba a bordo del barco, y que se estaban manteniendo conversaciones para decidir si otros dos pasajeros enfermos debían ser puestos en aislamiento en un hospital de Cabo Verde.

Según informaron, el barco continuaría luego hacia las Islas Canarias, en España.

La OMS afirmó que estaba ayudando a coordinar entre los Estados miembros y los operadores del barco la evacuación médica de dos pasajeros sintomáticos, así como una evaluación completa de los riesgos para la salud pública y el apoyo a quienes aún se encontraban a bordo.

BBC

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más