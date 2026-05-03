Reuters El gobernador Rocha se separó temporalmente de su cargo para "facilitar" las investigaciones en su contra.

"No voy a permitir que me utilicen para dañar el movimiento al que pertenezco".

Con estas palabras, Rubén Rocha Moya anunció en un breve discurso televisado que ha dejado temporalmente el despacho del gobernador de Sinaloa, cargo que ocupa desde hace cinco años, para "facilitar" las investigaciones sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico.

El político mexicano, de 76 años y miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) —el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y al que también pertenece la actual mandataria Claudia Sheinbaum— informó la noche del viernes que había solicitado al Congreso estatal una "licencia temporal".

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La petición se produjo horas después de que la Fiscalía mexicana anunciara que investigaría los señalamientos emitidos el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusó al mandatario regional y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos de colusión con el cartel de Sinaloa, organización fundada por Joaquín "El Chapo" Guzmán y su socio Ismael "El Mayo" Zambada.

La solicitud de licencia de Rocha fue aprobada por los diputados, quienes acto seguido juramentaron a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora temporal.

"Tengo la conciencia tranquila"

En su mensaje, Rocha insistió en que las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York son "falsas y dolosas".

"A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente, porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Eso lo demostraré con firmeza en el momento en que las instituciones de justicia lo requieran", afirmó.

Reuters Hasta ahora, Sheinbaum, al igual que López Obrador, ha expresado su confianza en Rocha Moya y ha restado importancia a las acusaciones en su contra.

Sostuvo además que todo forma parte de una estrategia para dañar a Morena y al gobierno de Sheinbaum.

"No voy a permitir que me utilicen para dañar el movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos", dijo, y añadió: "México seguirá cambiando para bien".

Según los fiscales estadounidenses, Rocha habría recibido apoyo del cartel de Sinaloa para ser electo, lo que habría incluido actos de presión contra sus adversarios. A cambio, una vez en el cargo, el veterano político izquierdista habría permitido que el grupo operara sin intervención de las autoridades estatales.

Las sospechas sobre los nexos entre el gobernador y los cárteles de la droga no son nuevas. En 2021, informes de inteligencia mexicana que señalaban que el veterano político izquierdista había mantenido tratos con miembros del cartel de Sinaloa fueron publicados por el diario "Milenio".

Sin embargo, fue a finales de 2024, tras la captura de "El Mayo" Zambada, cuando los señalamientos cobraron fuerza. El capo aseguró en una carta que su detención se logró porque "Los Chapitos", la facción del cartel liderada por los hijos de "El Chapo", lo engañaron convocándolo a una reunión en la que, según le prometieron, estaría Rocha.

El político no apareció y Zambada fue secuestrado y llevado a Estados Unidos para ser entregado a las autoridades judiciales, según su relato.

El gobernador negó estos señalamientos.

"No estaba enterado de esa reunión. Ni estaba enterado ni me invitaron, ni tenían por qué hacerlo", aseveró en agosto de 2024.

El hecho de que Rocha naciera el 15 de junio de 1949 en el municipio de Badiraguato (Sinaloa), la misma zona donde en 1957 nació "El Chapo" Guzmán, también ha alimentado las sospechas sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Tanto AMLO como Sheinbaum han expresado en reiteradas ocasiones su confianza en el veterano político.

MANDEL NGAN/AFP via Getty Images El Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Rocha se alió con los narcos para conseguir se electo, a cambio de permitirles operar en Sinaloa sin problemas.

Sobre la licencia

La licencia concedida a Rocha es por "hasta 30 días", según informaron los medios. Durante este tiempo, la hasta ahora secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, lo sustituirá.

Si producto de las investigaciones judiciales la ausencia del mandatario se prolonga por más de 30 días, el Congreso regional deberá nombrar a un "gobernador interino", de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución del estado de Sinaloa.

Dado que el mandato de Rocha concluye en 2027, las posibilidades de convocar elecciones son remotas. En caso de declararse su falta definitiva, el Congreso elegirá por mayoría a su sustituto, quien deberá concluir el periodo, según establece el artículo 59 de la Constitución.

Rocha afirmó que al dejar temporalmente su cargo busca "facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación".

Con su separación, el político pierde el llamado "fuero", la inmunidad de la que gozan los gobernadores mientras ejercen sus funciones.

"Quien obtiene una licencia deja de ejercer la función; por tanto, puede ser detenida como cualquier persona", advirtió Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de México, a través de su cuenta X (antigua Twitter).

Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía mexicana no ha dado indicios de que piense solicitar arrestos dado que "no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia".

Las autoridades mexicanas sostienen que sus pares estadounidenses no les han enviado evidencias que soporten sus señalamientos contra Rocha ni ninguno de los otros nueve mencionados.

Reuters "El Mayo" Zambada aseguró que el día fue detenido iba a reunirse con el gobernador Rocha, algo que el funcionario ha negado.

Rocha no es el único señalado que se ha separado de su cargo: también lo hizo el alcalde de Culiacán (Sinaloa), Juan de Dios Gámez, igualmente dirigente de Morena, según informaron medios locales.

En contraste, el senador Enrique Inzunza, también miembro del partido gobernante y otro de los acusados, declaró que continuará en sus funciones mientras se defiende de los señalamientos provenientes de EE.UU.

No obstante, el diario "El Universal" aseguró que los abogados del legisladores se han acercado al Departamento de Justicia para solicitar que su cliente sea considerado "testigo cooperante"; es decir, una persona que colabora con las autoridades en una investigación o proceso penal a cambio de algún beneficio legal, como una reducción de pena.

Inzunza fue secretario de Gobierno de Sinaloa, entre 2021 y 2024, bajo el gobierno de Rocha.

BBC

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