AFP via Getty Images El MV Hondius navegaba de Argentina a Cabo Verde

Tres personas murieron tras un presunto brote de hantavirus en un crucero que navegaba por el océano Atlántico, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la BBC.

Se informó que otras tres personas permanecen bajo cuidados médicos, incluyendo a dos miembros de la tripulación.

Los casos se registraron a bordo del crucero MV Hondius, que viajaba desde Argentina hacia Cabo Verde, en África.

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Todos los muertos son originarios de Países Bajos, donde tiene su sede la empresa turística Oceanwide Expeditions que gestiona el crucero.

El único caso confirmado de hantavirus es un ciudadano británico de 69 años que está actualmente bajo cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido comunicó a la BBC que está en contacto con la compañía de cruceros y las autoridades locales.

"Estamos siguiendo de cerca los informes sobre un posible brote de hantavirus en el crucero Hondius", explicó.

Las infecciones por hantavirus suelen estar relacionadas con la exposición ambiental, como el contacto con la orina o las heces de roedores infectados, pero en casos excepcionales puede transmitirse entre personas, provocando enfermedades respiratorias graves.

Según la Clínica Mayo, en una primera etapa el hantavirus genera síntomas parecidos a una gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

Pero, "a medida que la enfermedad avanza, puede provocar daños en el tejido pulmonar, acumulación de líquido en los pulmones y problemas graves en el funcionamiento de los pulmones y el corazón", es un cuadro llamado síndrome pulmonar por hantavirus (HPS, por sus siglas en inglés).

BBC

Según el itinerario publicado en la página web de Oceanwide Expeditions, el MV Hondius zarpó de Ushuaia, Argentina, el 20 de marzo y tenía previsto finalizar su travesía el 4 de mayo en Cabo Verde.

El barco parece haber permanecido inmóvil frente a la costa de Praia, la capital de esa nación africana, durante al menos 24 horas.

Los medios locales informaron que los pasajeros no desembarcarán en el archipiélago y el operador del crucero afirmó que no se ha otorgado "ninguna autorización" para un desembarco.

Se trata de un crucero polar de 107,6 metros de eslora, con capacidad para 170 pasajeros distribuidos en 80 camarotes, además de 57 tripulantes, 13 guías y un médico.

Las víctimas

Según informaron las autoridades sudafricanas a la BBC, la primera persona en presentar síntomas del virus fue un pasajero de 70 años que falleció a bordo.

Su cuerpo se encuentra ahora en la isla de Santa Elena, un territorio británico situado en el Atlántico Sur.

Su esposa, de 69 años, también enfermó a bordo y fue evacuada a Sudáfrica, donde falleció en un hospital de Johannesburgo.

El matrimonio era de nacionalidad neerlandesa, según informó la agencia de noticias AFP citando a una fuente cercana al caso.

Bajo condición de anonimato, la fuente comunicó a la AFP que la tercera víctima mortal aún se encontraba a bordo del barco.

La OMS afirmó que estaba ayudando a coordinar entre los estados miembros y los operadores del barco la evacuación médica de dos pasajeros sintomáticos, así como una evaluación completa de los riesgos para la salud pública y el apoyo a quienes aún se encontraban a bordo.

Argentina y el hantavirus

Getty Images

Según el Boletín Epidemiológico Nacional argentino, entre mediados de 2025 y comienzos de 2026 se registraron más de 50 casos de hantavirus en el país.

La mayor proporción de casos se encuentra en la región central del país, con el 62% de los casos, seguida por el nororeste, que concentra el 29%, y la región Sur, con el 8%.

El año pasado, el Ministerio de Salud emitió una alerta por el aumento del 17% en los casos registrados en Argentina con respecto a períodos anteriores.

Lo que más preocupó a las autoridades sanitarias del país sudamericno fue la mayor letalidad del virus. Mientras que, a partir del año 2019, la mortalidad asociada al hantavirus no superaba el 17% anual, en 2025 trepó al 33,6%, con 28 muertes.

Este lunes, el diario argentino La Nación informó que el hecho de que el crucero haya iniciado su itinerario en Ushuaia "pone el foco de la investigación epidemiológica en la región patagónica, donde el hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por el roedor colilargo (Oligoryzomys longicaudatus)".

Sin embargo, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego indicaron que no existen casos de hantavirus identificados en la provincia desde que hay registros de esta enfermedad y remarcaron que la zona endémica del virus en el sur argentino se ubica principalmente en áreas cordilleranas de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Tierra del Fuego no forma parte de los territorios donde habitualmente circula el virus.

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