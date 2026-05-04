Bloomberg via Getty Images Lee Jae-yong es el presidente ejecutivo de Samsung Electronics.

La familia detrás del gigante corporativo surcoreano Samsung finalizó el pago de una factura de impuestos a la herencia de 12 billones de wones (US$8.000 millones), la mayor contribución de este tipo en la historia del país.

El presidente de la compañía, Lee Jae-yong, y otros miembros de la familia —incluidas su madre, Hong Ra-hee, y sus hermanas, Lee Boo-jin y Lee Seo-hyun— pagaron la suma en seis cuotas a lo largo de los últimos cinco años.

La factura está vinculada al patrimonio que dejó el difunto presidente de la firma Lee Kun-hee, quien falleció en octubre de 2020.

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Samsung es el mayor chaebol —o empresa de propiedad familiar— de Corea del Sur, con operaciones que abarcan electrónica, industria pesada, construcción y servicios financieros.

Legado multimillonario

Getty Images La muerte de Lee Kun-Hee en 2020 llevó al pago de más de US$8.000 millones en impuestos para sus herederos.

Lee Kun-hee dejó una fortuna de 26 billones de wones (más de US$17.000 millones), que incluía acciones, propiedades y colecciones de arte.

En aquel momento, la familia declaró que "el pago de impuestos es un deber natural de los ciudadanos".

Samsung confirmó el domingo que se había efectuado el pago final, señalando que la suma equivale aproximadamente a una vez y media la recaudación total del impuesto de sucesiones del país para el año 2024.

Con una tasa del 50%, el impuesto de sucesiones de Corea del Sur se sitúa entre los más altos del mundo.

La gestión de esta carga fiscal fue seguida de cerca por los inversionistas, dado que podría haber afectado la capacidad de la familia Lee para mantener el control de Samsung.

Parte del patrimonio de Lee Kun-hee —incluida su colección de obras de arte de Pablo Picasso y Salvador Dalí— fue donada al Museo Nacional de Corea y a otras instituciones culturales.

La familia Lee posee un patrimonio neto combinado superior a los US$45.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Su riqueza se ha duplicado con creces durante el último año, impulsada por la demanda de chips informáticos por parte de la industria global de inteligencia artificial, lo cual ha contribuido a elevar el valor bursátil de Samsung Electronics.

Además de la fabricación de chips informáticos, las operaciones tecnológicas de Samsung abarcan la actividad de uno de los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo, así como la de un importante productor de televisores.

El Grupo Samsung fue fundado en 1938 por Lee Byung-chul, abuelo de Lee Jae-yong, quien actualmente dirige la compañía.

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