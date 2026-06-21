La comunidad de Calabaza, en el municipio de Matanzas, fortalece su calidad de vida y sus oportunidades de desarrollo con un nuevo sistema de acceso al agua potable, estructuras productivas comunitarias y mayores capacidades de organización social, como resultado del Programa de Fortalecimiento Comunitario desarrollado por AES Dominicana Energía Renovable (ADRE, por sus siglas en inglés) una alianza estratégica entre AES Dominicana y TotalEnergies y cuya ejecución estuvo a cargo de la organización Nature Power Foundation.

Este proyecto se desarrolló bajo un modelo de colaboración tripartita entre la comunidad, la empresa y la ONG Nature Power Foundation, en el que los comunitarios desempeñaron un rol decisivo al aportar 713 metros de terreno para la perforación del pozo y la instalación del sistema de bombeo solar y de paneles fotovoltaicos, además de participar activamente en las jornadas de trabajo y de organización comunitaria.

El proyecto benefició a todas las familias de Calabaza e incluyó la perforación de un pozo de 220 pies de profundidad, la instalación de un sistema de bombeo solar, la construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad para 25 mil galones, la colocación de 2,000 metros lineales de tuberías y la conexión de 20 hogares al nuevo sistema de distribución de agua.

Además de mejorar el acceso a un servicio esencial, la iniciativa permitió adecuar 12 estructuras productivas comunitarias orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria, a promover la generación de ingresos locales y a ampliar las oportunidades de desarrollo económico y social de la comunidad. En Calabaza se ubica el parque solar Peravia II.

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La entrega de estas soluciones fue celebrada por la comunidad el pasado 15 de junio, tras varios meses de trabajo en el territorio desde finales de 2024. El acto reunió a representantes de ADRE, Nature Power Foundation, ADRE, la Alcaldía de Matanzas y líderes comunitarios, así como a familias que participaron activamente en el desarrollo del proyecto.

Durante la actividad estuvieron presentes Bredyg Disla, Betty Mejía, ingenieros de ADRE y AES Dominicana; Laura Rojas, directora de Nature Power Foundation, junto a su equipo; representantes de la Alcaldía de Matanzas, encabezada por el alcalde Raúl Antonio Batista Mordán; así como líderes comunitarios y familias beneficiadas.

“Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa fue el proceso de transformación vivido por la propia comunidad, que pasó del desencanto y la apatía derivados del abandono histórico, a involucrarse activamente en el proyecto mediante el aporte de terreno, mano de obra y participación comunitaria”, explicó Laura Rojas.

De su lado, Edwin De los Santos, CEO de ADRE, destacó que el alcance del proyecto trasciende las infraestructuras instaladas, al dejar capacidades comunitarias para la sostenibilidad de las soluciones entregadas.

“Como resultado de este proyecto, más allá de las soluciones sostenibles construidas, los comunitarios fortalecieron sus capacidades organizativas y su compromiso colectivo, lo que contribuyó al sentido de pertenencia y a la corresponsabilidad en el cuidado y la sostenibilidad de las infraestructuras instaladas”, expresó De los Santos.

Con esta iniciativa, ADRE reafirma el compromiso de AES Dominicana yTotalEnergies con el desarrollo sostenible, el bienestar de las comunidades y la articulación de soluciones que integran acceso a agua, energía limpia, productividad local y participación comunitaria. —

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