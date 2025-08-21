Raysa Julieta Acosta, viuda del regidor Renato de Jesús Castillo, asesinado el 25 de junio de 2014, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, para que se revise el caso.

A través de un vídeo, Acosta manifestó que durante 11 años ha tenido que “mendigar justicia” en los tribunales de Monte Plata, destacando que solo fueron condenados los autores materiales, mientras que, el presunto autor intelectual el exalcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte, continúa en libertad, “burlándose” de la justicia y de las autoridades.

“No es un caso de relajo, es un caso que ha costado muchas situaciones. Estoy aquí por mis hijos y porque como ciudadana merezco respeto y que se me aplique la justicia como a cualquier otro ciudadano”, expresó.

Añadió que durante 7 años luchó para que al autor intelectual lo condenaran, sin embargo, le variaron la medida y lo pusieron en libertar, lo que, a su entender, representa debilidades en la fiscalía.

Acosta manifestó que lo único que reclama es que el juicio se lleve con respeto y ética profesional, y que si las pruebas no son suficientes para condenar al acusado, que entonces sea descargado, pero bajo un proceso justo y transparente.

Precisó que durante varios años enfrentó 58 aplazamientos, lo que ha prolongado su calvario judicial.

“Ya Renato no está, sus hijos aún están pequeños, pero si estoy aquí es por ellos, para demostrarles a mis hijos que sí hay justicia, que no aquel que tenga dos pesos en los bolsillos puede mandar a quitarle la vida a otros. Si hago este reclamo es porque la cosa no está bien”, expresó.

Acosta expresó también su preocupación por la forma en que se escuchan a los testigos, asegurando que el acusado ha tenido privilegios dentro del proceso.

“Necesito respeto, necesito que las cosas se hagan bien, porque si eso es lo único que me corresponde, lo quiero con dignidad”, enfatizó.

Pidió a las autoridades judiciales y al presidente de la República no dejar su caso en el olvido.

“Este caso no es un relajo. Tengo tres hijos adolescentes que merecen ver que en este país hay justicia. Quizás hoy no la haya para mí, pero mañana puede haberla para ellos”, manifestó.

Sobre el hecho

El exalcalde de Bayaguana Nelson Osvaldo Sosa Marte (Opi) fue acusado de ser el autor intelectual del homicidio del regidor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Monte Plata, Renato de Jesús Castillo, el 25 de junio de 2014.

De acuerdo con el jefe de la policía de ese entonces, Manuel Castro Castillo, Sosa Marte contrató dos sicarios quienes a bordo de una motocicleta dispararon contra Castillo Hernández, cuando tomaba unos tragos en la ciudad de Monte Plata, impactándole en el tórax y en un brazo.

Durante los interrogatorios los supuestos sicarios admitieron haber recibido RD$ 400 mil para eliminar al regidor, de parte de dos empleados de la Alcaldía de Bayaguana.

Sosa Marte fue condenado a 20 años de prisión como autor intelectual del asesinato, pero fue dejado en libertad tras apelar la sentencia.

En 2022 el Ministerio Público interpuso un recurso de casación en el Departamento Judicial de Santo Domingo en contra de la decisión que descargó a Sosa Marte

En la solicitud, el organismo pidió la anulación de la decisión emitida por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, indicando que se dictara sentencia propia y que se ejecute la sentencia emitida en primera instancia por el Tribunal Colegiado de Monte Plata.

En 2024 la Corte de Apelación de Santo Domingo ordenó un nuevo juicio contra el exalcalde.

Los condenados

Por el homicidio del regidor, fueron sentenciados a 20 años de prisión Antonio Rafael Olivo Javier, alias Eladio y Fredy Alberto de la Cruz, en tanto Marcial Cuello Soto, alias Prieto y Yolkis Severino Alberto, alias Coqui recibieron condenas de 30 años, por su participación material en el hecho.

Asimismo, Dauris de la Cruz, alias Dawri fue condenado a 10 años de prisión, mientras que, Michael Peña Bueno fue favorecido con absolución por insuficiencia de pruebas.

