El Vaticano anunció la creación de la diócesis Stella Maris en República Dominicana, separada de la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo.

El sacerdote Manuel Antonio Ruíz de la Rosa, de 59 años, fue designado como su primer obispo.

Ruíz de la Rosa nació en Bayaguana, provincia Monte Plata, y fue ordenado sacerdote en 1993.

Ejerció como párroco en varias comunidades, además de directivo en medios de la Iglesia católica y representante de la Conferencia Episcopal Dominicana ante organismos estatales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Terreno de Stella Maris

La nueva diócesis tiene 588,87 km² de superficie, una población de 1,29 millones de habitantes y 64 parroquias.

Su jurisdicción incluye los municipios de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica.

Tras la división, la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo conserva más de 2,9 millones de habitantes y 156 parroquias.

¿Qué es una diócesis y una arquidiócesis?

Una diócesis es un territorio que agrupa varias parroquias y está dirigida por un obispo, encargado de coordinar la vida religiosa y administrativa de la zona.

Una arquidiócesis es una diócesis principal, generalmente en ciudades grandes, que supervisa a otras diócesis llamadas sufragáneas, bajo la autoridad de un arzobispo.

En este caso, la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo es la principal, y Stella Maris es su diócesis sufragánea.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más