El Fideicomiso RD Vial anunció el lanzamiento del 511, un número telefónico único para reportar emergencias e incidencias en las principales carreteras del país.

El 511 sustituye al 829-688-1000 como canal oficial del Servicio Integrado de Asistencia Vial, operado por la Comisión Militar y Policial (Comipol).

Los usuarios podrán solicitar auxilio inmediato ante averías, accidentes u otras situaciones de riesgo en la red vial nacional.

El servicio forma parte del Plan de Numeración de Norteamérica (NANP, por sus siglas en inglés), al que se adhiere República Dominicana, replicando el modelo de Estados Unidos y Canadá.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La expansión busca multiplicar la capacidad instalada, reducir tiempos de respuesta y elevar los estándares de atención en carreteras, con grúas, ambulancias, camionetas, talleres móviles y motocicletas.

Hostos Rizik Lugo, director ejecutivo de RD Vial, afirmó que la implementación del 511 representa una inversión en seguridad y tranquilidad ciudadana, alineada con las mejores prácticas internacionales.

El cambio fue posible gracias a una iniciativa del Fideicomiso RD Vial y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con la colaboración del Indotel para autorizar el 511 como número de Servicio Especial Básico.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más