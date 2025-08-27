El Fideicomiso RD Vial anunció el lanzamiento del 511, un número telefónico único para reportar emergencias e incidencias en las principales carreteras del país.
El 511 sustituye al 829-688-1000 como canal oficial del Servicio Integrado de Asistencia Vial, operado por la Comisión Militar y Policial (Comipol).
Los usuarios podrán solicitar auxilio inmediato ante averías, accidentes u otras situaciones de riesgo en la red vial nacional.
El servicio forma parte del Plan de Numeración de Norteamérica (NANP, por sus siglas en inglés), al que se adhiere República Dominicana, replicando el modelo de Estados Unidos y Canadá.
La expansión busca multiplicar la capacidad instalada, reducir tiempos de respuesta y elevar los estándares de atención en carreteras, con grúas, ambulancias, camionetas, talleres móviles y motocicletas.
Hostos Rizik Lugo, director ejecutivo de RD Vial, afirmó que la implementación del 511 representa una inversión en seguridad y tranquilidad ciudadana, alineada con las mejores prácticas internacionales.
El cambio fue posible gracias a una iniciativa del Fideicomiso RD Vial y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con la colaboración del Indotel para autorizar el 511 como número de Servicio Especial Básico.
